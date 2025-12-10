IBM COBOL for Linux on x86

حل تطوير منتج ومرن وفعال من حيث التكلفة لبناء وتحديث تطبيقات COBOL لنظام Linux on x86

جرِّب مجانًا
فتاة تنظر إلى شاشة الكمبيوتر المحمول وتبتسم.

لمحة عامة

يعد IBM COBOL for Linux® on x86 بيئة تطوير منتجة وقوية لبناء وتحديث التطبيقات. وهو يتضمن محول برمجي COBOL محسن، ومكتبة وقت تشغيل COBOL، ومصحح أخطاء يتيح لك تصحيح أخطاء البرامج بصريًا من محطة العمل الخاصة بك.

COBOL for Linux on x86 تم تصميمه لدعم رحلتك إلى بيئة Linux on x86 أو بيئة سحابية هجينة. نشر التطبيقات المهمة للأعمال المكتوبة بلغة COBOL بشكل استراتيجي في بيئة سحابية هجينة أو منصات مناسبة بشكل أفضل تشمل IBM Z® (IBM z/OS®)، وأنظمة IBM Power® (AIX®)، ومنصات x86 (Linux).

 الترقية إلى الإصدار الحالي من COBOL for Linux on x86 نظرة عامة على IBM COBOL for Linux on x86
نشر تطبيقات COBOL على السحابة الهجينة

يسمح لتطبيقات COBOL/CICS بمشاركة البيانات الحرجة والمنطق بسلاسة عبر أنظمة z/OS وAIX وLinux وCloud.
تطوير برامج COBOL باستخدام CICS و Db2

يتفاعل مع IBM TXSeries® for Multiplatforms وIBM CICS TX وIBM Db2® Advanced Enterprise Server Edition لأنظمة Linux و®UNIX و™Windows لبيئة Linux on x86.
تحسين إنتاجية المطورين

يتضمن IBM Debug for Linux on x86 لدعم تصحيح أخطاء تطبيقات COBOL و CICS. وهذا يجعل أعمال التطوير الخاصة بك أكثر كفاءة.

الميزات

قدرة تطوير تطبيقات 64 بت

يمكن الآن تشغيل COBOL لنظام Linux على توزيعات Linux 64 بت. يوفر ذلك الوصول إلى مساحة عنوان أكبر للرمز البرمجي وبيانات التطبيق، واستخداماً أكثر كفاءة لتصميم الذاكرة، والأداء المحسن.
بِنى تزايدية

ويتوفر دعم الإصدار التزايدي من خلال خيار المحوّل البرمجي -M. فهو يحسن إنتاجية المطورين من خلال السماح لك بإجراء عمليات بناء متكررة وتدريجية، مع ضمان إنشاء البرامج بأحدث إصدار من أي دفاتر ملاحظات تستخدمها.
دعم MongoDB كمخزن بيانات VSAM

باعتبارها قاعدة بيانات مستندات تستخدم لبناء تطبيقات الإنترنت القابلة للتوسع، تسهل MongoDB عليك تخزين البيانات المنظمة أو غير المنظمة. يتم دعم MongoDB كمخزن بيانات VSAM من خلال تحديد نوع نظام ملفات من MONGO في تطبيقات COBOL.
دعم CICS وDb2

يتفاعل مع IBM TXSeries for Multiplatforms وIBM CICS TX وIBM Db2 لأنظمة Linux وUNIX وWindows لدعم تطوير برامج COBOL لتعمل في بيئة CICS أو Db2.
دعم Unicode

يدعم تطوير برامج COBOL التي تعمل مع مختلف اللغات الوطنية ومعالجة بيانات Unicode مباشرةً.
دعم أصلي لـ XML

يسمح لتطبيقات COBOL بتحليل وإنشاء مستندات XML.
أداة تحويل المصدر

أداة تحويل المصدر (scu) هي برنامج مستقل لـ Linux تساعد في ترحيل التطبيقات المطورة باستخدام مجمعات COBOL غير التابعة لـ IBM إلى COBOL for Linux on x86.
التوافق مع Enterprise COBOL for z/OS وAIX

يوفر خيارات المحول البرمجي وميزات لغة COBOL المتوافقة مع Enterprise COBOL for z/OS وAIX للسماح بنشر التطبيقات الحساسة للأعمال المكتوبة بلغة COBOL على أفضل المنصات المناسبة أو بيئة سحابة هجينة.

دعم نظام الملفات

يوفر دعمًا شاملاً لنظام الملفات للعمل مع الملفات الموجهة نحو السجلات التي لها تنظيم تسلسلي أو نسبي أو مفهرس أو تسلسلي للسطر.
محاكاة مجموعات بيانات التوليد (GDG)

مجموعة بيانات التوليد (GDG) هي مجموعة مرتبة زمنيًا من الملفات ذات الصلة. تحاكي الميزة مجموعات بيانات التوليد (GDGs) لتبسيط معالجة عدة إصدارات من البيانات ذات الصلة وتوفير توافق أفضل مع Enterprise COBOL for z/OS.
التواصل بين COBOL و C / C ++

يدعم التواصل بين اللغات بين COBOL و C/C++. يمكنك استدعاء دوال مكتوبة بلغة C/C+++C من برامج COBOL ويمكنك استدعاء برامج COBOL من دوال C/C++C.
التنسيق الموسع للمصدر

يوفر تنسيقًا موسعًا للمصدر يتيح للنص المصدر الاختلاف في الطول حتى 252 بايت لكل سطر.
قارن الإصدارات


قارن بين ميزات عروض IBM COBOL for Linux on x86.
الإصدارات نسخة تجريبية مجانية لمدة 60 يومًا

نسخة تجريبية مجانية للاستخدام غير الإنتاجي لمدة 60 يومًا. 

 جرِّب مجانًا COBOL for Linux on x86

لعمليات النشر المحلية لتطبيقات COBOL.

 يمكن الحصول عليها من Passport Advantage

الغرض

التقييم

التطوير والنشر

معيار الرسوم

بدون رسوم

VPC مع ترخيص دائم

المنصة المستهدفة لنشر التطبيقات

البيئات المحلية

البيئات المحلية

المعاملات عبر الإنترنت

يتضمن المحول البرمجي COBOL

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.

التفاصيل الفنية

المنصات المدعومة


استخدم أيا من أنظمة التشغيل التالية على خوادم x86-64 المتوافقة لتشغيل COBOL for Linux on x86 1.2 وبرامج الكائنات المولدة منه:

  • Red Hat® Enterprise Linux (RHEL) 8.5 أو أحدث (32 بت و64 بت)
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.0 أو أحدث (64 بت فقط)
  • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP3 أو أحدث (64 بت فقط)
  • Ubuntu Server (Ubuntu) 20.04 LTS أو 22.04 LTS (32 بت و 64 بت)

متطلبات الأجهزة

COBOL for Linux on x86 1.2 وبرامج الكائنات المولدة تعمل على أي معالج x86-64 مدعوم من قبل توزيع نظام التشغيل الخاص بك. هناك متطلبات أخرى نوصيك باتباعها.

متطلبات البرنامج

بالنسبة إلى البرامج المطلوبة، حدِّد حزمة GNU المطلوبة لتشغيل المحوّل البرمجي على نظام التشغيل الخاص بك. لاستخدام COBOL for Linux on x86 مع برامج اختيارية مثل ®Db2 و®CICS وMongoDB، هناك حاجة إلى منتجات إضافية.
اتخذ الخطوة التالية

استكشف IBM COBOL for Linux on x86. قم بالتنزيل من خلال Passport Advantage أو حدد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z.

 جرِّب مجانًا
مزيد من الطرق للاستكشاف التحديثات على ميزات COBOL for Linux on x86 صحيفة البيانات التوثيق الدعم والخدمات المجتمع مجتمع المطورين الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتطوير التطبيقات السحابية الأسئلة الشائعة حول الترخيص بوابة الأفكار دعم COBOL وثائق IBM COBOL for Linux on x86