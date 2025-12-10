يعد IBM COBOL for Linux® on x86 بيئة تطوير منتجة وقوية لبناء وتحديث التطبيقات. وهو يتضمن محول برمجي COBOL محسن، ومكتبة وقت تشغيل COBOL، ومصحح أخطاء يتيح لك تصحيح أخطاء البرامج بصريًا من محطة العمل الخاصة بك.

COBOL for Linux on x86 تم تصميمه لدعم رحلتك إلى بيئة Linux on x86 أو بيئة سحابية هجينة. نشر التطبيقات المهمة للأعمال المكتوبة بلغة COBOL بشكل استراتيجي في بيئة سحابية هجينة أو منصات مناسبة بشكل أفضل تشمل IBM Z® (IBM z/OS®)، وأنظمة IBM Power® (AIX®)، ومنصات x86 (Linux).