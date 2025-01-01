يُتيح IBM Rational Business Developer وEnterprise Generation Language (EGL) للمبرمجين الاستفادة من تقنيات Java وJEE ومنصات المتصفح والنشر السحابي وقواعد البيانات وأنظمة IBM i وIBM Z دون الحاجة إلى تعلُّم جميع التقنيات الأساسية.
استخدِم أو أنشئ تكوينات قواعد البرمجة لمصدر الرمز EGL، وشغِّل التكوينات للتحقق من التوافق مع القواعد.
تمكَّن من إنشاء تطبيقات حديثة و/أو دمجها مع الأنظمة القديمة باستخدام أدوات تُدير تقنيات متعددة.
أنشئ تطبيقات باستخدام الأدوات وأطر العمل الحديثة مثل GIT، وتكامل Swagger وMQ، وSpring وCordova.
واجهة مستخدم غنية مُحدَّثة (لتطبيقات Web 2.0 والأجهزة المحمولة) مع ميزة السحب والإفلات للخدمات وإنشاء واجهة المستخدم تلقائيًا.
يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات EGL واختبارها وتصحيحها أثناء إنشاء تعليمات Java أو JavaScript أو COBOL البرمجية للنشر.
يدعم تطوير ونشر الخدمات على IBM WebSphere® Application Server عبر منصات متعددة بالإضافة إلى منصات السحابة.
يُنشئ لغات مختلفة لتطبيق واحد، مثل JavaScript لواجهة مستخدم التطبيق وJava أو COBOL للواجهة الخلفية للتطبيق.
يوسِّع IBM Rational Business Developer الأصول التقنية الحالية ويوفر ميزات قابلية التوسيع والإنتاجية على منصة مبنية على Eclipse.
قبل تثبيت المنتج، تحقَّق من أن الأجهزة والبرمجيات لديك تفي بالحد الأدنى من المتطلبات أو تتجاوزه. إذا لم تكن تلبي هذه المتطلبات، فقد لا تتمكن من تثبيت المنتج أو تشغيله.
يجب أن يكون لديك معرِّف مستخدم يستوفي متطلبات محددة قبل أن تتمكن من تثبيت المنتج. يتم توفير المتطلبات لنظام Windows Vista، والإصدارات الأخرى من Windows، وعملاء Linux.
مجموعة أدوات شاملة وفائقة الإمكانات لتطوير تطبيقات z/OS
بيئة تطوير متكاملة (IDE) مبنية على منصة Eclipse، ومصممة لإنشاء التطبيقات وصيانتها على أنظمة IBM i.
تمكَّن من تبسيط التعقيد والتواصل بشأن التصاميم والنماذج، وتصوير الحلول والعلاقات والتأثيرات.
توفر شبه مستمر للتطبيقات مع قدرات متقدمة لاكتشاف الأعطال، والتحول إلى النظام الاحتياطي، واستعادة البيانات
اكتشِف IBM Rational Business Developer. حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Z أو Power.