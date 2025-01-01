قبل تثبيت المنتج، تحقَّق من أن الأجهزة والبرمجيات لديك تفي بالحد الأدنى من المتطلبات أو تتجاوزه. إذا لم تكن تلبي هذه المتطلبات، فقد لا تتمكن من تثبيت المنتج أو تشغيله.