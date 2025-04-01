قم بتحسين نتائج تسليم الحلول الخاصة بك مع IBM Rational Software Architect Designer. يعمل الحل على تقليل التعقيد مع مساعدتك على الفهم والتعاون والتواصل بشكل أكثر فعالية.
بالإضافة إلى ذلك، يساعدك على إدارة المخاطر والامتثال بسهولة أكبر مع تحسين إنتاجية وجودة التطبيقات والخدمات.
قم بتسليم الابتكارات والصيانة المتراكمة بشكل أسرع باستخدام التجريدات الرسومية.
تأكد من قدرة فريقك بأكمله على فهم مشروعك والمساهمة فيه للمساعدة في تحسين نتائج التسليم.
استخدم التجريد للحفاظ على مقاصد التصميم والذاكرة القبلية، ولتقديم دليل قابل للتدقيق على التوافق مع السياسات.
يمكنك تبسيط النمذجة المعمارية باستخدام منصة التصميم والتطوير المتكاملة هذه.
استفد من استثمارك في IBM ®WebSphere من خلال هذه الأداة المتقدمة للتصميم والنمذجة والتطوير.
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يربط هذا الامتداد بين متطلبات العمل وتصميمات الحلول. توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إطار العمل المتكامل وإدارة المتطلبات. يمكّنك هذا من تمثيل اهتمامات العمل وربطها بمتطلبات بنية الحل والتمثيلات وملفات القيم وجداول البيانات.
تدمج هذه الإضافة متطلبات العمل مع متطلبات وتصميمات بنية الحلول. يتمتع الحل بدعم كل من UPIA و DoDAR. تدعم البيئة القابلة للتوسعة البنية الإضافية لإطار العمل وأيقوناتها واستعلاماتها وطرق عرضها وتقاريرها.
يمكّنك هذا الامتداد من إنشاء مواصفات النشر. توفر المعلومات التكنولوجية قوالب طوبولوجيا ونماذج نشرات لضمان نشر حلولك البرمجية بشكل صحيح من المحاولة الأولى. تقلل المعلومات التكنولوجية أيضًا من مخاطر التطوير وتحسن الاتصالات في جميع مراحل التطوير.
تتضمن هذه الإضافة وظائف أساسية لتخطيط النشر، ولوحات الأدوات والقوالب لتمكين إعادة الاستخدام والتوحيد القياسي. تقوم تكنولوجيا المعلومات بإنشاء مواصفات لتقليل المخاطر وتحسين الاتصالات.
تتكامل نظم المعلومات التكنولوجية مع UML و Eclipse ، مما يتيح التمثيلات المفاهيمية (UML و SoaML) والتمثيلات الملموسة (أرشيف المؤسسة وأرشيف الويب) للبرمجيات التي سيتم تعيينها إلى خطط.
تمكنك هذه الإضافة من تصميم وتقديم حلول SOA التي تستهدف بيئات IBM ®WebSphere. باستخدام هذا الملحق، يمكنك تصميم وتقديم حلول منصة جافا، Enterprise Edition لـ IBM WebSphere Application Server والبوابة الإلكترونية لزيادة كفاءة استثماراتك في ®WebSphere.
يوفر هذا الامتداد مجموعة أساسية من الأدوات لتطوير التطبيقات. كما توفر تكنولوجيا المعلومات ®إرشادات ممارسة Rational SOMA 2.9 Rational SOMA 2.9 التي تدعم تحديد الخدمة ومواصفاتها بما في ذلك عمليات تحقيق SOA وحصاد تمثيلات الخدمة.