IBM Rational Developer for i

IBM PowerHA توفير توفر شبه مستمر للتطبيقات مع قدرات متقدمة لاكتشاف الأعطال، والتحول إلى النظام الاحتياطي، واستعادة البيانات.

IBM PowerHA SystemMirror for i في بيئات IBM i، يتم استخدام نهج قائم على المهام لتصميم وبناء حل عالي التوافر مخصص لأعمالك.

IBM Administration Runtime Expert for i يضمن أداءً متسقًا ونشرًا موحَّدًا لأي عبء عمل على نظامك.