TXSeries for Multiplatforms
البرامج الوسيطة لمعالجة المعاملات الموزعة التي تدعم تطبيقات C و C++ و COBOL و Java و PL/I في مراكز البيانات
جرِّب مجانًا دليل البدء السريع
رسم توضيحي هندسي تجريدي يصور تدرج شيفرون لدى IBM

يُعَد IBM® TXSeries® for Multiplatforms برنامجًا وسيطًا لمعالجة المعاملات الموزعة يدعم تطبيقات C++/Cو COBOL و ®Java وPL/I في مراكز البيانات. وهو مصمم لتوفير منصة قابلة للتوسع ومتوفرة بشكل كبير لتطوير التطبيقات ذات المهام الحساسة ونشرها واستضافتها، ويمكنه التكامل مع حلول سحابية هجينة متعددة اللغات.

يقدِّم IBM TXSeries for Multiplatforms مزايا للشركات التي تبحث عن معالجة معاملات موثوق بها وقابلة للتوسع وفعَّالة من حيث التكلفة:

  • قابلية التوسع: يمكنه التوسع بسهولة للتعامل مع أحجام المعاملات المتزايدة، ما يجعله مناسبًا للمؤسسات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
  • التوافر والموثوقية العالية: يضمن معالجة موثوقة للمعاملات بأقل فترة تعطل ممكنة، ما يحافظ على العمليات التجارية المهمة.
  • الأمان: يوفِّر ميزات أمان قوية، بما في ذلك المصادقة والتفويض والتشفير، لحماية بيانات المعاملات الحساسة.
  • نشر الحاوية: يوفر عمليات نشر قائمة على الحاويات لتطبيقات TXSeries من أجل تبسيط عمليات تطوير التطبيقات وعمليات التطوير على السحابة.
  • التكامل السلس: يتكامل بسلاسة مع خادم IBM CICS® Transaction Server for z/OS، ما يُتيح للشركات توسيع نطاق التطبيقات لتعمل على منصات مفتوحة مع الاستفادة من الاستثمارات الحالية في النظام المركزي.

 
الترقية إلى الإصدار V11.1 من إصدار قديم
ما الجديد؟ تحديثات على الوظائف الجديدة والمتغيرة
المزايا
قدرات إدارة المعاملات الموزعة

إنشاء التطبيقات وصيانتها على منصة فائقة الإمكانات وقابلة للتوسع وآمنة لتطبيقات الأعمال مع دعم التثبيت على مرحلتين لقواعد البيانات المتوافقة مع XA ومديري الموارد عبر أنظمة ®TXSeries. يتوفر دعم نظام ®Linux على بنية x86 و ®AIX مدمجًا في المنصة.

 دعم Linux على بنية x86
قدرة على العمل في بيئة 64 بت

يُمكِّن مطوري تطبيقات CICS من استخدام واجهات برمجة تطبيقات CICS وجميع قدرات المحول البرمجي في بيئة 64 بت لنشر تطبيقات الأعمال المطلوبة.

 تطوير تطبيقات CICS
عمليات النشر في حاويات

يمكنك تبسيط عملية نشر تطبيقات TXSeries وإدارتها داخل بيئات الحاويات. باستخدام مخططات Helm، يمكن للمستخدمين تعبئة حاويات TXSeries وتكوينها ونشرها بشكل متسق وفعَّال عبر منصات مختلفة مثل منصة Kubernetes. وتُتيح هذه الميزة تبسيط عملية تنظيم أحمال تشغيل TXSeries وتوسيع نطاقها وصيانتها، ما يعزِّز المرونة ويضمن إمكانية تكرار سير عمل عمليات النشر وإدارتها على النظم البنائية الحديثة للسحابة.

 نظرة عامة على حاويات TXSeries
تحسين الإنتاجية

استخدِم مزايا إدارة أحمال التشغيل والتوافر والأداء التي تُعزز الكفاءة وتدعم نمو الأعمال. يقدم برنامج TXSeries for Multiplatforms إمكانية التوسع الأفقي والرأسي والمرونة عند اتخاذ قرارات الإدارة. حيث يوفر عملية تكوين مبسطة وإحصائيات وأنظمة مراقبة محسَّنة للسلامة. يشتمل برنامج TXSeries for Multiplatforms على ملف تعريف IBM WebSphere® Liberty كأساس للبنية التحتية القائمة على الويب لتعزيز قابلية التوسع.

 العمل مع إدارة أحمال تشغيل CICS
الإدارة والمراقبة لتبسيط الإجراءات الإدارية

استفِد من إمكانات المراقبة في الوقت الفعلي تقريبًا باستخدام البنية التحتية لبرنامج IBM Tivoli® Monitoring من أجل مراقبة عمليات نشر برنامج TXSeries بأكملها من بوابة Tivoli Enterprise Portal الموحدة. وهذا من شأنه تبسيط الإدارة على منصات ®UNIX من خلال السماح للمستخدمين الذين لا يمتلكون صلاحيات الجذر بأداء مهام TXSeries الإدارية. وحدة التحكم الإدارية قائمة على الإنترنت من أجل تسهيل الإدارة والتكوين والمراقبة.

 مراقبة TXSeries باستخدام IBM Tivoli Monitoring
إمكانية التشغيل البيني مع أنظمة CICS وغير CICS

استفِد من بروتوكولات الوصول الخارجي، مثل ECI و EPI، المُطبَّقة في حل IBM CICS® Transaction Gateway (اختصارًا CICS TG). يوفر برنامج TXSeries for Multiplatforms تكاملاً بين العملاء ومناطق CICS الأخرى باستخدام بروتوكول TCP/IP ويوفر الدعم لكل من بروتوكولي IPv4 و IPv6، ما يسمح لبرنامج TXSeries بتحقيق التكامل بين العملاء وأنظمة CICS الأخرى عبر الشبكات التي تدعم بروتوكولي IPv4 و IPv6.

 أمان الربط البيني لبروتوكول الإنترنت
دعم تشخيصي واسع النطاق

يمكنك اكتشاف حالات التوقف المحتمل وجمع المستندات تلقائيًا باستخدام إمكانات الصيانة المدمجة لتحديد المشكلات ومعالجتها. راقب سجلات CICS IPC و SARPCD واجمعها من أجل مراقبة استخدام الذاكرة والتخطيط لموارد النظام. يساعدك دعم معاملات CACQ وواجهات برمجة التطبيقات ذات الصلة على الاطلاع على حالة اتصالات IPIC والتحقق منها وإصدارها. وتشمل أداة جمع المعلومات التشخيصية جميع منصات TXSeries المدعومة.

 وظيفة اكتشاف التعطل
التفاصيل الفنية

استعرض الخطوات اللازمة لتخطيط وإعداد نظام TXSeries على Linux. ويوفر أيضًا تفاصيل المتطلبات الأساسية لتثبيت المنتج.
قائمة المتطلبات الأساسية
الموارد برنامج TXSeries for Multiplatforms 11.1 على حاويات نظام Linux الإصدار 64 بت

استكشف معالج المعاملات الموزعة وكيفية إنشاء تطبيقات أعمال على مستوى المؤسسة باستخدام برنامج TXSeries for Multiplatforms 11.1 على نظام Linux.

 برنامج TXSeries for Multiplatforms 9.1 على نظام AIX

استكشف معالج المعاملات الموزعة وكيفية إنشاء تطبيقات أعمال على مستوى المؤسسة باستخدام برنامج TXSeries for Multiplatforms على نظام AIX.
اتخِذ الخطوة التالية

حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM.

 جرِّب مجانًا
المزيد من الطرق للاستكشاف الوثائق الدعم الدعم والخدمات