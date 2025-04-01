TXSeries for Multiplatforms

استفِد من إمكانات المراقبة في الوقت الفعلي تقريبًا باستخدام البنية التحتية لبرنامج IBM Tivoli® Monitoring من أجل مراقبة عمليات نشر برنامج TXSeries بأكملها من بوابة Tivoli Enterprise Portal الموحدة. وهذا من شأنه تبسيط الإدارة على منصات ®UNIX من خلال السماح للمستخدمين الذين لا يمتلكون صلاحيات الجذر بأداء مهام TXSeries الإدارية. وحدة التحكم الإدارية قائمة على الإنترنت من أجل تسهيل الإدارة والتكوين والمراقبة.