بعد الترقية إلى النسخة الأحدث من Db2 Analytics Accelerator، صرح محمد: "أصبحت الاستعلامات تعمل بشكل أسرع بكثير. تنتهي الاستعلامات التي كانت تستغرق 20 دقيقة في ثوانٍ معدودة. البرامج على دفعات التي كانت تستغرق ساعات تنتهي في غضون دقائق معدودة".

تساعد هذه السرعة محمد وفريقه على الاستجابة لطلبات الوزارة بشكل أسرع. تتطلب العديد من التقارير عدة تكرارات، وإذا استغرق كل منها 20 دقيقة، فقد يستغرق الأمر عدة ساعات إلى يوم واحد حتى يكمل الموظفون تقريرًا واحدًا. صرح محمد: "الآن ، إذا طلب أحد المديرين تقريرًا خلال ساعة، فيمكنني تسليمه له". "سرعة Db2 Analytics Accelerator for z/OS مذهلة للغاية".

أدت ميزة المزامنة المتكاملة إلى تقليل زمن انتقال البيانات من ثلاث دقائق إلى حوالي ثلاث ثوانٍ. وهذا يعني أن لوحات المعلومات التي تستخدم Db2 Analytics Accelerator تعرض الآن البيانات في الوقت الفعلي تقريبًا. نظرًا لأن تقنية المزامنة المتكاملة تعتمد على تقنية معالج المعلومات المتكامل من IBM z Systems® (zIIP)، فقد انخفض استخدام وحدة المعالجة المركزية العامة للمعالج على نظام z/OS الخاص بالوزارة، ما أدى إلى خفض تكاليف المعالجة.

تخطط الوزارة للاستمرار في الاستفادة من سرعة وأداء Db2 Analytics Accelerator for z/OS من خلال إضافة المزيد من الجداول والاستعلامات في المستقبل. من المهم للوزارة أن تحافظ على تشغيل قاعدة بيانات Db2 for z/OS الخاصة بها بسلاسة. عند سؤاله عن أنواع أحمال التشغيل التي يمكن أن تستفيد من قاعدة بيانات Db2 for z/OS و Db2 Analytics Accelerator، أجاب محمد: "قاعدة بيانات Db2 for z/OS لدينا قادرة على القيام بكل شيء". وأضاف قائلًا أن الوزارة تدرس استخدام برنامج Db2 Analytics Accelerator لتحليل البيانات وأحمال التشغيل الخاصة بالتعلم الآلي.