نظرًا للتحديات التشغيلية التي تواجهها الوزارة، فقد سعت إلى إيجاد طرق بديلة لإدارة أحمال تشغيل Db2 for z/OS. في عام 2016، بدأت عملية تقييم أحمال التشغيل لبرنامج IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS. "كان هدفنا هو إيجاد طريقة لنقل معظم الاستعلامات المستهلكة لوحدة المعالجة المركزية إلى Db2 Analytics Accelerator لمعالجة المخاوف التشغيلية. صرح محمد: "بالنسبة إلى بعض التطبيقات، أجرينا تغييرات طفيفة، وبالنسبة إلى تطبيقات أخرى، تمكنا من العمل من دون أي تغييرات". في عام 2017، بدأت الوزارة في تنفيذ Db2 Analytics Accelerator for z/OS 5 وربطته بنظام الإنتاج لديها.

عند طرح الإصدار IBM Db2 Analytics Accelerator 7، قررت الوزارة الترقية للاستفادة من القدرات المعززة والأداء العالي للنسخة الجديدة. و أضاف محمد: "كانت لدينا بعض الاستعلامات المعقدة، والإحصاءات والتحليلات المتقدمة، ولوحات التحكم المتطورة والتي لم نتمكن من إنتاجها لعملائنا الداخليين". "فقد كنا نعتمد على حلول بديلة مثل نقل الجداول والبيانات." ساعدت ®IBM Services الوزارة في الترقية إلى النسخة الجديدة من Db2 Analytics Accelerator.

يتضمن الإصدار 7 من Db2 Analytics Accelerator تقنية مزامنة البيانات المتقدمة والتي تسمى المزامنة المتكاملة. تدعم هذه الميزة، التي تحل محل ميزة "التقاط بيانات التغيير"، تكاملاً أعمق بين Db2 for z/OS وDb2 Analytics Accelerator. يؤدي هذا إلى تقليل زمن الوصول بين محركي قاعدة البيانات حتى تتمكن الاستعلامات والوظائف الآن من العمل على أحدث بيانات المعاملات.

ساعدت النسخة الجديدة من Db2 Analytics Accelerator في تقليل الحاجة إلى ضبط استعلامات SQL. صرح محمد قائلاً "نحن نقضي وقتًا أقل في ضبط استعلامات SQL المعقدة". "النتائج مذهلة حتى من دون أي ضبط. إنه أمر سهل للغاية من الناحية التشغيلية".