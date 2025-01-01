يُعدّ معالج ®Telum معالجًا متقدمًا وعليه يقوم تشغيل العديد من وظائف منصة ®IBM z16 وتزويدها بالميزات الرائعة. فقد تم تصميمه ليساعد العملاء على الوصول إلى رؤى حول الأعمال على نطاق واسع في التطبيقات المصرفية والمالية والتجارية والتأمينية وتحقيق رؤية تفاعلات العملاء.
يُعدّ معالج IBM Telum نموذجًا للتقدم الكبير في تقنية المعالجات الدقيقة على منصة IBM z16. حيث تم تصميم معالج Telum لتحسين أعباء العمل في المؤسسة، إذ نجح في دمج قدرات استدلال التعلم العميق دمجًا مباشرًا في الأجهزة، مما أتاح اكتشاف حالات الاحتيال في الوقت الحقيقي وتحسين عمليات صنع القرار. وصار بحق شريحة الجيل التالي التي تعرض لنا أحدث الابتكارات، ووضعت معيارًا جديدًا للحوسبة المؤسسية بفضل توفير مستويات غير مسبوقة من السرعة والكفاءة لأعقد بيئات البيانات بفضل ميزاته التالية:
ينبغي لنا الاحتفاء بمعالجَي IBM Telum II وSpyre Accelerator، اللذين تم تصميمها لتحقيق الاستدلال عالي السرعة. حيث يمكن تسريع الحصول على الرؤى، والحلول، والوقت اللازم لتحقيق القيمة، في أعمالك بفضل تسريع الذكاء الاصطناعي المصمم بحيث يؤدي دوره حيثما تمس الحاجة إليه— من منبع بياناتك.
تم تصميم هذا الجيل الجديد من تقنيات تسريع الذكاء الاصطناعي لتوفير قدرات التعلم العميق ولتقديم نموذج الأساس، بطريقة تجمع بين نماذج متعددة متناسقة، وتركز على تحقيق الأداء العالي والدقة المتناهية، مما أتاح للعملاء الإقبال بشكل متزايد على استخدام نماذج أكبر حجمًا وأكثر تعقيدًا لإنجاز أعباء أعمالهم خلال المعاملات، علاوة على استخدام حالات استخدام ذكاء اصطناعي توليدية معينة.
يتضمن معالج Telum تسريع الذكاء الاصطناعي على الشريحة، مما يتيح إجراء تحليلات في الزمن شبه الحقيقي واتخاذ القرارات مباشرةً على المعالج دون حاجة إلى أجهزة أخرى. يتيح تسريع الذكاء الاصطناعي على الشريحة تحليل البيانات واتخاذ القرار في الوقت الفعلي، مما يسمح للشركات بالحصول على رؤى فورية والاستجابة بشكل استباقي للاتجاهات والقضايا الناشئة.
يعمل Telum II على تحسين تسريع الذكاء الاصطناعي والاستدلال بقوة حوسبة تعادل 4 أضعاف قوة الحوسبة المتاحة لمعالج Telum ومجموعات المعالجة المتصلة بشكل متماسك4.
تساعد موثوقية معالج Telum وتوافره العالي على ضمان استمرارية التشغيل بأدنى فترة تعطل، وهو أمر بالغ الأهمية لدوام استمرارية الأعمال في التطبيقات ذات المهام الحساسة.
كما يوفر معالج Telum II اتصالات مكررة احتياطيًا للمعالجات حتى تُتاح الخدمة دون أي انقطاع، مما يحافظ على استمرارية عمليات التشغيل من خلال وحدة الإدخال/الإخراج المتصلة عبر مسار بديل؛ حينما يكون المعالج في مرحلة إصلاح له.
تم تحسين بنية معالج Telum لتدعم زمن الانتقال القصير، وهو أمر بالغ الأهمية لمعالجة المعاملات عالية السرعة والتحليلات في الوقت الفعلي.
يعمل المعالج Telum II على زيادة ذاكرة التخزين المؤقت الكلية المتاحة بنسبة 40%، سواء في عدد L2 (10) أو في حجم ذاكرة التخزين المؤقت L2 وL3 وL4. وقد أدى كل هذا إلى تحسين النطاق الترددي أو زمن الانتقال دون اعتماد على الشريحة5.
تم تصميم معالج Telum لحوسبة عالية الأداء، مما يتيح لـ IBM z16 التعامل مع المعاملات والتحليلات واسعة النطاق بكفاءة عالية. تؤدي قوة المعالجة العالية وزمن الانتقال المنخفض الذي يوفره معالج Telum إلى معالجة أسرع للمعاملات ومعالجة أكثر كفاءة لتحليلات البيانات واسعة النطاق، مما يعزز الإنتاجية الإجمالية.
من المتوقع أن يعمل معالج Telum II بسرعة تصل إلى 5.5 جيجاهرتز، مما يوفر سرعة محسَّنة مع استمرار توفير إدارة فعالة للمعاملات واسعة النطاق6.
يدعم معالج Telum تقنيات التشفير المتقدمة، بما فيها التشفير الكمّي الآمن، مما يضمن توفير حماية قوية للبيانات. يساعد دعم تقنيات التشفير المتقدمة، بما في ذلك التشفير الكمّي الآمن، على ضمان حماية البيانات الحساسة من التهديدات الإلكترونية الحالية والمستقبلية، مما يوفر الامتثال للمعايير التنظيمية وراحة البال.
يوفر معالج Telum II أمنًا محسنًا على روابط الناقلات A و Z ، حيث تم تصميمه ليكون عنصرًا إضافيًا في حماية أعمالك7.
كما يؤدي تصميم معالج Telum إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مما يساهم في كفاءة طاقة IBM z16. يساعد التصميم الموفر للطاقة لمعالج Telum على تقليل تكاليف التشغيل المرتبطة باستهلاك الطاقة، مما يساهم في توفير التكلفة الإجمالية.
وقد تم تحسين كفاءة الطاقة بشكل أكبر بفضل استخدام معالج Telum II؛ إذ تم تقليل الطاقة الأساسية المطلوبة بنسبة تصل إلى 15% حسب تصميم وحدة الإدخال/الإخراج ووحدة إدخال البيانات (DPU) المركزية8.