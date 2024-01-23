نعمل حاليًا على تطوير عدة حالات استخدام، والتي تشمل:

الحصول على تصاريح مسبقة للإجراءات الطبية.

إدارة المنافع الصحية.

شرح قرارات المطالبات والمنافع لحاملي وثائق التأمين.

تلخيص سجل المطالبات.

مساعدة وكيل التأمين/وكيل مركز الاتصال: نشرت شركات التأمين على نطاق واسع وحدات الاستجابة الصوتية، وتطبيقات الهاتف المحمول، والحلول القائمة على الويب عبر الإنترنت التي يمكن للعملاء استخدامها للاستفسارات البسيطة، مثل معلومات الرصيد المستحق والتحقق من حالة دفع المطالبات. ومع ذلك، فإن المجموعة الحالية من الحلول محدودة الوظائف ولا يمكنها الإجابة على استفسارات العملاء الأكثر تعقيدًا، كما هو مدرج تحت بند تفاعل العملاء. ونتيجة لذلك، غالبًا ما يلجأ العملاء إلى الاتصال بوكيل التأمين أو مركز الاتصال التابع لشركة التأمين. يمكن للحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي والمصممة للوكلاء أن تقلل بشكل كبير من وقت البحث في المستندات، وتلخص المعلومات، وتفعل القدرات الاستشارية؛ ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية (هذا الرابط يقع خارج نطاق موقع ibm.com) بنسبة تتراوح بين 14–34% في المتوسط (هذا الرابط يقع خارج نطاق موقع ibm.com) أو حتى 42% (هذا الرابط يقع خارج نطاق الموقع ibm.com)، وتحسين مقاييس رضا العملاء. تقوم شركة IBM بتنفيذ حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي التقليدي في شركات التأمين لعدة سنوات، باستخدم منتجات مثل IBM watsonx™ Assistant وIBM Watson® Explorer. نبدأ الآن تعاونًا مع عدد قليل من شركات التأمين لدمج النماذج الأساسية وضبط التلقين لتعزيز قدرات مساعدة الوكلاء.

إدارة المخاطر: لاتخاذ قرارات الاكتتاب المتعلقة بالممتلكات، تقوم شركات التأمين بجمع قدر كبير من البيانات الخارجية—بما في ذلك بيانات الممتلكات المقدمة في نماذج طلبات التأمين، والسجلات التاريخية للفيضانات والأعاصير وحوادث الحرائق وإحصاءات الجريمة—للموقع العقار المحدد. بينما تتوفر البيانات التاريخية علنًا من مصادر مثل موقع data.gov (هذا الرابط يقع خارج موقع ibm.com)، كما تمتلك شركات التأمين الراسخة إمكانية الوصول إلى بيانات خبراتها الخاصة في مجالات الاكتتاب والمطالبات. حاليا، يتطلب استخدام هذه البيانات لنمذجة المخاطر جهودًا يدوية مكثفة، كما أن قدرات الذكاء الاصطناعي لا تزال غير مستغلة بشكل الكافي.

تتضمن مبادرة حالية لشركة IBM جمع البيانات المتاحة للجمهور ذات الصلة بالاكتتاب في تأمين الممتلكات والتحقيق في المطالبات لتعزيز النماذج الأساسية في منصة البيانات والذكاء الاصطناعي IBM watsonx. ويمكن لعملائنا بعد ذلك استخدام النتائج يمكن استخدامها، حيث يمكنهم دمج بيانات خبراتهم الخاصة لزيادة تحسين هذه النماذج وتطويرها. ستستضيف بيئة IBM Cloud® الآمنة هذه النماذج والبيانات الخاصة، والمصممة خصوصًا لتلبية متطلبات الامتثال التنظيمي للصناعات لموفري الخدمات السحابية الضخمة. يهدف حل إدارة المخاطر إلى تسريع عمليات تقييم المخاطر واتخاذ القرار بشكل كبير مع تحسين جودة القرار في الوقت نفسه.

تحديث الكود: لا تزال العديد من شركات التأمين التي تمتلك تاريخًا يمتد لأكثر من 50 عامًا تعتمد على أنظمة تطورت في حقبة السبعينيات، وغالبًا ما تكون مبرمجة بمزيج من Cobol وAssembler وPL1. يتطلب تحديث هذه الأنظمة تحويل الكود القديم إلى لغة Java جاهزة للتشغيل أو لغات برمجة أخرى.

تعمل شركة IBM مع العديد من المؤسسات المالية باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لفهم قواعد العمل والمنطق المدمج في قاعدة الشيفرة الحالية ودعم تحولها إلى نظام معياري. تستخدم عملية التحول نموذج أعمال مكونات IBM (للتأمين) وإطار عمل BIAN (للخدمات المصرفية) لتوجيه عملية إعادة التصميم. يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي أيضا في إنتاج حالات الاختبار والنصوص البرمجية لاختبار الكود المحدث.