استشارات قطاع الفضاء وحلول تكنولوجيا المعلومات

استكشِف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية التي تدعم مبادرات استكشاف المجال

 

عصر الفضاء الجديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي

في IBM Space، نؤمن بالابتكار الذي يُحدث الفارق: من حيث بناء تقنية رائدة تحفز النجاح في مجال الفضاء والطيران، وتعمل أيضًا على تحسين حياة البشر على الأرض.

بعد أن تعاونت IBM مع NASA قبل 50 عامًا لإنزال أول البشر على سطح القمر، تسهم IBM اليوم في فتح آفاق جديدة في استكشاف الفضاء. وتقدم IBM تطورات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إلى جانب تركيز متجدد على رأس المال البشري والاستدامة.

بإمكان شركات الفضاء الاستفادة من خدمات الاستشارات الفضائية والتقنية المقدمة من IBM في المجالات التالية:

  • الاتصال الذكي وقطاع الاتصالات
  • سلسلة التوريد والمشتريات
  • أتمتة الروبوتات
  • تحسين نماذج الأعمال

ومن خلال الجمع بين التقنية والاستراتيجية والخدمات الاستشارية المخصصة للمشروعات الفضائية، يساعد فريقنا عملاء شركات الفضاء وشركاء السوق العالمية على مواجهة تحديات معقدة خارج كوكب الأرض ضمن منظومة NewSpace سريعة النمو.لنبني مستقبل الفضاء معًا.

المنتجات

IBM watsonx

بناء وكلاء افتراضيين أفضل لتعزيز إنتاجية المؤسسة

 IBM® Maximo

يمكنك الحصول على أداء ذكي لإدارة الأصول والمراقبة والصيانة التنبؤية والموثوقية في منصة واحدة.

 IBM Z

أضف الذكاء الاصطناعي والمرونة الإلكترونية إلى سحابتك الهجينة باستخدام IBM z16، الذي يتميز بمعالج IBM® Telum

الخدمات

الخدمات الاستشارية في مجال الذكاء الاصطناعي
الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال أكثر من 75 ألف مستشار مدرّب.
الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالتقنيات السحابية
زيادة قيمة السحابة الهجينة في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل
خدمات استشارات البيانات والذكاء الاصطناعي
وسِّع نطاق الذكاء الاصطناعي بنجاح من خلال وجود الاستراتيجية الصحيحة، والبيانات الموثوق بها، والأمن، والحوكمة الفعَّالة.
خدمات IBM Consulting
استكشف جميع خدمات IBM Consulting.
دراسات حالة لاقتصاد الفضاء
آسيا ليلًا كما تُرى من الفضاء، مع أضواء المدن التي تعكس النشاط البشري.
Ubotica تتعاون مع IBM

يستخدم قائد الأنشطة الفضائية IBM Cloud وwatsonx.ai لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفضاء بضغطة زر واحدة.

مهندسون يقومون بتثبيت أجنحة الألواح الشمسية على القمر الصناعي
رؤية NASA حول watsonx.ai

في شهادة أحد العملاء، ذكرت وكالة NASA الفضائية أن نموذج watsonx.ai سيكون "ذا قيمة لا تقدر بثمن لعلماء البيانات والمطورين والباحثين والطلاب".

الاتجاهات الحديثة في تقنيات الفضاء

المهندس الذي يقف وراء IBM Space
اقرأ التقرير الذي يدور حول نشر الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدفاع العسكري.
دليل تحديث التطبيقات الحكومية
نموذج جديد للذكاء الاصطناعي سيساعدنا في تتبع تغير المناخ والتكيف معه
من المعلوم أن مناخ الأرض في تغير مستمر. يساعد نموذج الأساس الجغرافي المكاني الجديد لشركة IBM على تتبع المشهد الجديد والتكيف الإيجابي معه.
وكالة NASA والذكاء الاصطناعي: فك شفرة الكون
تعرّف على كيفية تطوير NASA و IBM نماذج أساس متقدمة للذكاء الاصطناعي تحلل بيانات الأقمار الصناعية لكشف الأنماط عبر الأرض وما بعدها.
