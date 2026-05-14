في IBM Space، نؤمن بالابتكار الذي يُحدث الفارق: من حيث بناء تقنية رائدة تحفز النجاح في مجال الفضاء والطيران، وتعمل أيضًا على تحسين حياة البشر على الأرض.

بعد أن تعاونت IBM مع NASA قبل 50 عامًا لإنزال أول البشر على سطح القمر، تسهم IBM اليوم في فتح آفاق جديدة في استكشاف الفضاء. وتقدم IBM تطورات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إلى جانب تركيز متجدد على رأس المال البشري والاستدامة.

بإمكان شركات الفضاء الاستفادة من خدمات الاستشارات الفضائية والتقنية المقدمة من IBM في المجالات التالية:

الاتصال الذكي وقطاع الاتصالات

سلسلة التوريد والمشتريات

أتمتة الروبوتات

تحسين نماذج الأعمال

ومن خلال الجمع بين التقنية والاستراتيجية والخدمات الاستشارية المخصصة للمشروعات الفضائية، يساعد فريقنا عملاء شركات الفضاء وشركاء السوق العالمية على مواجهة تحديات معقدة خارج كوكب الأرض ضمن منظومة NewSpace سريعة النمو.لنبني مستقبل الفضاء معًا.