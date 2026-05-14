في IBM Space، نؤمن بالابتكار الذي يُحدث الفارق: من حيث بناء تقنية رائدة تحفز النجاح في مجال الفضاء والطيران، وتعمل أيضًا على تحسين حياة البشر على الأرض.
بعد أن تعاونت IBM مع NASA قبل 50 عامًا لإنزال أول البشر على سطح القمر، تسهم IBM اليوم في فتح آفاق جديدة في استكشاف الفضاء. وتقدم IBM تطورات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، إلى جانب تركيز متجدد على رأس المال البشري والاستدامة.
بإمكان شركات الفضاء الاستفادة من خدمات الاستشارات الفضائية والتقنية المقدمة من IBM في المجالات التالية:
ومن خلال الجمع بين التقنية والاستراتيجية والخدمات الاستشارية المخصصة للمشروعات الفضائية، يساعد فريقنا عملاء شركات الفضاء وشركاء السوق العالمية على مواجهة تحديات معقدة خارج كوكب الأرض ضمن منظومة NewSpace سريعة النمو.لنبني مستقبل الفضاء معًا.
يستخدم قائد الأنشطة الفضائية IBM Cloud وwatsonx.ai لنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الفضاء بضغطة زر واحدة.
في شهادة أحد العملاء، ذكرت وكالة NASA الفضائية أن نموذج watsonx.ai سيكون "ذا قيمة لا تقدر بثمن لعلماء البيانات والمطورين والباحثين والطلاب".