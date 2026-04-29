حلول الحكومة الفيدرالية

ذكاء اصطناعي أكثر تطوراً لدعم المهام الفيدرالية

تتيح IBM للوكالات الفيدرالية تعزيز الكفاءة والابتكار من خلال ذكاء اصطناعي موثوق ومنصات بيانات حديثة وأتمتة ذكية. صُممت حلولنا لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات بمسؤولية، بما يساعد الوكالات على تطوير طريقة خدمتها للجمهور، وتبسيط عملياتها، وزيادة أثر مهامها.

من خدمات المواطنين إلى الدفاع الوطني، نوفر القدرات التي تحتاجها الوكالات الفيدرالية لتحديث أعمالها وخدمة الجمهور الأمريكي على نحو أفضل:

  • أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية القوى العاملة
  • حلول بيانات موثوقة تتيح صناعة قرار قائمة على الرؤى في الوقت الفعلي
  • حافظات حلول مثل IBM® watsonx، مبنية على بنى مفتوحة متعددة السحابات، للمساعدة في نشر الذكاء الاصطناعي بأمان أكبر وعلى نطاق واسع
 تعرَّف على المزيد حول العقود والجداول الزمنية الفيدرالية
تحويل رأس المال البشري والمواهب في الوكالات الفيدرالية
اكتشف كيف يستخدم قادة رأس المال البشري في الحكومة الفيدرالية الذكاء الاصطناعي لتسريع تحول الموارد البشرية والمواهب.
تعزيز خدمات المواطنين في الوكالات
تعرف على المزيد عن دور شركة IBM في تعزيز خدمات المواطنين في وكالتك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
تحديث التطبيقات في الوكالات الحكومية
تعرف على المزيد عن دور شركة IBM في تحديث أنظمة وتطبيقات وكالتك باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
IBM Defense Model
يوفر IBM® Defense Model معلومات استخباراتية موثوقة لدعم الدفاع والأمن القومي.
المؤسسة في عام 2030: الذكاء الاصطناعي سيصبح نموذج الأعمال
اكتشف توقعاتنا الخمسة حول أكثر المؤسسات نجاحًا في عام 2030، والخطوات اللازمة لتحقيق ميزة قائمة على الذكاء الاصطناعي أولًا.

المنتجات

IBM watsonx

IBM watsonx هي مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي لدينا والتي تعمل على تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير العمل الأساسي لزيادة الإنتاجية.

الخدمات

خدمات الاستشارات الحكومية
قدّم خدمات حكومية أكثر كفاءة، وحدّث تكنولوجيا المعلومات بسرعة أكبر وعلى نطاق واسع.
خدمات IBM Consulting
استكشف جميع خدمات ®.IBM Consulting.
حلول معتمدة من FedRAMP ما المقصود ببرنامج FedRAMP؟

برنامج إدارة المخاطر والترخيص الفيدرالي (FedRAMP) هو برنامج على مستوى الحكومة الأمريكية يهدف إلى توحيد عمليات التقييم الأمني والترخيص والمراقبة المستمرة للمنتجات والخدمات السحابية التي تستخدمها الوكالات الفيدرالية. 

 ما القيمة التي يقدمها؟

توفر حلول IBM المعتمدة من FedRAMP، والمنشورة حصريًا على AWS GovCloud، للوكالات الفيدرالية وصولًا آمنًا إلى قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والسحابة الهجينة. يستند هذا النهج إلى شراكة تمتد لأكثر من قرن مع الحكومة الأمريكية، لدعم التحول في المهام الحيوية مع وضع السلامة والأمن في صميمه.

 حلول معتمدة من FedRAMP: خدمات البيانات والذكاء الاصطناعي

برمجيات مصممة للحفاظ على كفاءة الأصول الحيوية واستمرارية تشغيلها، من خلال تقليل حالات الانقطاع وتنظيم أعمال الصيانة عبر منصة واحدة. تشمل الحلول ما يلي:

  • ®Maximo
  • ®TRIRIGA
 حلول معتمدة من FedRAMP: خدمات البيانات والذكاء الاصطناعي

مجموعة من حلول الذكاء الاصطناعي والبيانات الآمنة والخاضعة للحوكمة، مصممة لدعم حالات استخدام حساسة للمهام. تتيح هذه الحلول الوصول إلى نماذج أساس جاهزة للمؤسسات، مع حوكمة وإشراف مدمجين للذكاء الاصطناعي، وإمكانات قابلة للتوسع في تكامل البيانات والتحليلات والأتمتة. تساعد هذه الإمكانات الوكالات على إدارة البيانات، ونشر ذكاء اصطناعي موثوق، وتبسيط العمليات في بيئات محكومة بمتطلبات الامتثال. تشمل الحلول ما يلي:

  • watsonx Orchestrate
  • watsonx.ai®‎
  • watsonx.governance®‎
  • watsonx.data
  • تكامل watsonx.data
  • قدرات الذكاء في watsonx.data
 حلول معتمدة من FedRAMP: خدمات المنصة 

برمجيات تدعم رؤية أداء التطبيقات في الوقت الفعلي، وتساعد على تحديد مشكلات تكنولوجيا المعلومات وحلها بسرعة، وتعزز ضوابط الوصول إلى البيانات والتطبيقات الحيوية، وتحسّن التطبيقات والبنية التحتية عبر البيئات الهجينة. تشمل الحلول ما يلي:

  • ®Concert
  • IBM Instana
  • ®MaaS360
  • ®Turbonomic
  • تحقق
 حلول معتمدة من FedRAMP: خدمات الإدارة المالية للسحابة

أدوات إدارة أعمال التقنية (TBM) والعمليات المالية (FinOps) لقياس تكاليف تكنولوجيا المعلومات والسحابة وإدارتها وتحسينها عبر AWS وAzure وGoogle Cloud Platform، مع تخصيص التكاليف، واستردادها، ورؤى قائمة على البيانات. تشمل الحلول ما يلي:

  • Apptio® Cloudability
 تعرّف على المزيد
دراسات حالة
قسم شرطة South Fulton Police Department (SFPD في South Fulton, Georgia

يستفيد قسم شرطة South Fulton في Georgia من IBM® watsonx لمساعدة المحققين على قضاء وقت أقل في البحث ووقت أطول في خدمة الجمهور.

وزارة التعليم

بفضل البيانات الموحّدة وتقنيات السحابة الهجينة المفتوحة، حدّثت الوزارة عملياتها وقلّلت التعقيد. 

مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية

الكشف عن البيانات ذات الصلة وتحليلها لإتاحة مزيد من الوقت للمهام الاستراتيجية ذات القيمة المضافة. 

 IBM and NASA on Hugging Face

بموجب اتفاقية Space Act مع NASA، ستطوّر IBM نموذج أساس للذكاء الاصطناعي مخصصًا للبيانات الجغرافية المكانية، وسيكون متاحًا عبر Hugging Face. يساعد هذا النهج على إتاحة الوصول إلى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على نطاق أوسع، ويفتح آفاقًا جديدة في علوم المناخ والأرض.

The Wilson Center

يتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وفريق IBM Data Science and AI Elite لتوحيد نماذج البيانات التي ترصد النفايات البحرية وتحد منها.

جزء من منظومة المختبرات الفيدرالية

صُممت منظومة مراكز التعاون الفيدرالية التابعة إلى IBM Consulting خصيصًا لتلبية احتياجات الوكالات الفيدرالية الأمريكية، ومساعدتها على الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي وغيره من قدرات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة. 

IBM oLabs

شارك في ابتكار حلول تقنية آمنة وقابلة للتوسع تتمحور حول المستخدم وتنفيذها في IBM® oLabs في شمال Virginia. يتيح مرفقنا المتقدم تعاونًا تفاعليًا غامرًا لتصميم أنظمة متطورة ونمذجتها ونشرها بما يلائم احتياجات الوكالات الحكومية الأمريكية.

استوديو الابتكار من IBM

استكشف فرص التحول من خلال تجارب استكشافية للتقنية وتجارب غامرة وورش عمل مشتركة للابتكار.

IBM® Garage

من خلال نموذج تفاعلي تعاوني يركِّز على تحقيق القيمة، يمكنك الجمع بين أفضل ممارسات التفكير التصميمي للمؤسسات والتطوير المرن وDevSecOps، مع تسريعها بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM وشركائها.

IBM X-Force® Cybersecurity Range

أنشئ محاكاة غامرة لتوجيه فريق وكالتك عبر سيناريوهات واقعية لاختراقات أمنية. ويمكن أن يساعد هذا النهج فريقك على الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني على مستوى المؤسسات والتعافي منها، وإدارة الثغرات، وبناء ثقافة أمنية أقوى داخل مؤسستك.

توجهات الحلول التقنية

من خلال الشراكة مع IBM، يمكن للوكالات الحكومية تحويل البنية التحتية لتقنية المعلومات لديها لتسريع تأثير المهمة.

تأمين إنتاج أشباه الموصلات محليًا

استكشف كيف يمكن أن تسهم IBM في تعزيز بيئات أمان تصنيع الإلكترونيات الدقيقة لصالح الحكومة الأمريكية.
توظيف الحوسبة السحابية لخدمة القطاع العام

تعرّف على دور الخدمات السحابية الآمنة والقابلة للتوسع في إحداث تحوّل في طريقة إنجاز العمل الحكومي.
إيلاء الأولوية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

عند تصميم قدرات الذكاء الاصطناعي وفق مبادئ أخلاقية وطرحها في السوق بمسؤولية، فإنها تفتح فرصًا جديدة تعود بالنفع على الحكومة والأعمال والمجتمع.
IBM Center for The Business of Government 

اكتشف أبحاثًا ونهجًا ومبادرات جديدة لتحسين فعالية الخدمات الحكومية.
