تمتلك المؤسسات اليوم تقنيات تسويق أكثر، وبيانات أكثر، وقدرات أكبر في مجال الذكاء الاصطناعي مقارنة بأي وقت مضى. ومع ذلك، لا يزال كثير منها يسعى إلى تحويل هذه الاستثمارات إلى تجارب أفضل للعملاء، وكفاءة أعلى، ونتائج أعمال قابلة للقياس.

وفي الوقت نفسه، يدخل القطاع مرحلة جديدة من تبني الذكاء الاصطناعي. إذ تسعى المؤسسات إلى تحقيق عائد من الذكاء الاصطناعي التوليدي، والانتقال إلى ما بعد المشروعات التجريبية. لكن معظم مديري التسويق (CMOs) يواجهون صعوبة في تحديد المسار المناسب. ومع بقاء الميزانيات ثابتة أو خاضعة للقيود، يتعرض قادة التسويق لضغوط متزايدة لإثبات الأثر الفعلي القابل للقياس لكل استثمار في التسويق، وتقنيات التسويق (MarTech)، والذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، صُنفت IBM ضمن فئة الرواد في Everest Group Marketing Transformation Services PEAK Matrix Assessment 2026.ويعكس هذا التصنيف قدرة IBM على مساعدة المؤسسات في تحديث نماذج التشغيل الخاصة بالتسويق، وتحسين تجارب العملاء، وتسريع تبني قدرات التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ووفقًا لـ Everest Group، يتميز الرواد بامتلاك القدرات القوية في مختلف جوانب تحول التسويق الشامل، من خلال الجمع بين الاستراتيجية، والخبرة، والبيانات، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس.