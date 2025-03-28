يقول Krämer: "قبل AirEM، كان المزيد من المشاريع تعمل وفق نموذج الشلال بدلاً من العمل بالأسلوب الرشيق". "لقد نجحنا في زيادة حصة المشروعات التي تعمل بالأسلوب الرشيق، نظرًا إلى أن AirEM مثالاً ناجحًا."

ويضيف Auer قائلاً: "لم يكن AirEM بالتأكيد مجرد تحول في المنتج بالنسبة للمستخدمين النهائيين لموقع Lufthansa.com، بل كان أيضًا تحولًا في التعاون داخل مؤسستنا،".

ويتابع Auer قائلاً: "أولاً، كان الأمر بين قسم الأعمال وقسم تكنولوجيا المعلومات: سابقًا، مع منهجية الشلال، كانت هناك المزيد من العزلة،". "بدأت أقسام الأعمال وتكنولوجيا المعلومات العمل معًا خلال عملية طلب تقديم العروض وعملية الشراء. أما التحول الثاني فكان معالجة مسألة التكامل بين وحدات الطيران المختلفة في مختلف الأقسام لتوحيد فرق العمل التنظيمية معاً. أخيرًا، بالنسبة لشركاء التطوير — وكالات التصميم وشركاء تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى جميع الأطراف المعنيين الآخرين في المشروع — كان من المهم جدًا خلق روح «الفريق الواحد» حتى يشعر الجميع بالالتزام بنجاح المشروع.

قامت IBM و Lufthansa Group بشكل مشترك بصياغة إعداد فريق عمل إطار العمل الأسلوب الرشيق (SAFe) بدءًا من عام 2019 أثناء إنشاء موقع Lufthansa.com الجديد. كانت هناك العديد من "ليالي البيتزا" حيث انتقل الفريق من مرحلة الشلال إلى الأسلوب الرشيق وواجهوا أول عملية إطلاق مباشرة. ومنذ ذلك الحين، عملت الشركات معًا كفريق واحد.

ومع انضمام شركات طيران إضافية إلى منصة AirEM بمرور الوقت، تم تنفيذ منهجية SAFe بالكامل لزيادة مشاركة الموظفين وكفاءتهم، مع تسريع الوقت اللازم للوصول إلى السوق للحصول على ميزات جديدة.

اجتمع أكثر من 120 من الأطراف المعنيين المختلفين في مجال الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من مجموعة Lufthansa وخمسة بائعين مختلفين (بما في ذلك شركة IBM) معًا لمدة ثلاثة أيام كل 10 أسابيع لتخطيط زيادة المنتج (PI Planning) لتحديد نطاق الأسابيع العشرة القادمة. يقوم الفريق باجتماعات متابعة يومية بالإضافة إلى جلسات استرجاعية حيث يتأملون في سباق الأسبوعين السابقين للنظر في الأمور التي سارت على نحوٍ جيد وما يمكن تحسينه وما الذي يجب أن يتوقفوا عنه. الهدف من تمرين «الفحص والتكيف» هذا هو التعلم بسرعة. هم أيضا يجرون المراجعات كل أسبوعين حيث يعرض الفريق إنجازاته ومعوقاته: فالشفافية مبدأ أساسي من مبادئ الأسلوب الرشيق التي تمكّنهم من التكيف مع التغيير.

تواصل مجموعة Lufthansa و IBM التعاون لتعزيز المنصة بميزات جديدة لتحسين تجربة العملاء. باستخدام قطارات الإصدار بالأسلوب الرشيق (Agile Release Trains)، تعمل فرق التطوير المستقلة والمتوافقة بشكل متوازي على ميزات جديدة عبر جميع مواقع الويب على نفس المنصة.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح مشروع AirEM حالة مرجعية لكيفية إدارة المشاريع الكبيرة باستخدام الأسلوب الرشيق داخل مجموعات Lufthansa الأخرى. يوضح Krämer: "لقد تعلمنا الكثير خلال العامين الماضيين،". "الطريقة التي تعاونا بها في Lufthansa.com بمثابة مخطط للمشاريع الأخرى التي سيتم إنشاؤها بنفس الطريقة."

فيما يتعلق بالدروس المستفادة، يقول Auer، "تتضمن بعض عوامل النجاح الرئيسية لمشروع AirEM تحديد الأهداف الأساسية وتذكر الحفاظ على المرونة. والحفاظ على مشاركة الإدارة، وقبل كل شيء عدم فقدان التركيز على المستخدم النهائي".