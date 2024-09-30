من خلال الشراكة مع استطلاع Harris لاستطلاع أراء 2000 مؤسسة حول العالم، اكتشفت IBM ما الذي يميز رواد الذكاء الاصطناعي (أفضل 15% من المشمولين بالاستطلاع) عن متعلمي الذكاء الاصطناعي.

يبحث القادة عن أوجه الشبه بين الفرص والحاجة والقدرات الداخلية لإعداد خارطة طريق موجهة نحو العمل، وتعزيز المواءمة على مستوى المؤسسة من خلال التواصل الواضح والموثوق، وفهم أن الأساس القوي للبيانات يوفر المرونة لتخصيص الذكاء الاصطناعي.