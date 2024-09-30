من خلال الشراكة مع استطلاع Harris لاستطلاع أراء 2000 مؤسسة حول العالم، اكتشفت IBM ما الذي يميز رواد الذكاء الاصطناعي (أفضل 15% من المشمولين بالاستطلاع) عن متعلمي الذكاء الاصطناعي.
يبحث القادة عن أوجه الشبه بين الفرص والحاجة والقدرات الداخلية لإعداد خارطة طريق موجهة نحو العمل، وتعزيز المواءمة على مستوى المؤسسة من خلال التواصل الواضح والموثوق، وفهم أن الأساس القوي للبيانات يوفر المرونة لتخصيص الذكاء الاصطناعي.
من القادة يعتبرون أن الذكاء الاصطناعي قد أدى بالفعل إلى تحسين معدل نمو الإيرادات بأكثر من 25%.
حالات الاستخدام المفضلة للقادة: تجربة العملاء وعمليات تشغيل تكنولوجيا المعلومات والمساعدون الافتراضيون والأمن الإلكتروني.
تكشف بيانات الاستطلاع أن القادة ينشئون خارطة طريق للذكاء الاصطناعي مسترشدين بأربعة أبعاد هي: الإستراتيجية، ومجموعات الأدوات، وإدارة البيانات، والتطبيقات.
تتطلب الإستراتيجية رؤية واستثمارًا؛ ويجب أن تكون مجموعة الأدوات مدعومة بموظفين تقنيين وبنية تحتية مرنة؛ ويجب أن ترتكز إدارة البيانات على إمكانية الوصول والحوكمة؛ ويجب أن تكون التطبيقات قادرة على معالجة مجموعة كبيرة من حالات الاستخدام المستهدفة بموثوقية.
وبشكل عام، يكشف الاستطلاع أن نجاح الذكاء الاصطناعي يعتمد على العوامل البشرية. فوجود التقنية أمر لا غنى عنه، ولكن القيادة الحكيمة والحاسمة التي تعزز قيم التجربة والمرونة والمثابرة لا تقل أهمية.
اقرأ التقرير الكامل للحصول على رؤى يمكن أن تنقلك من متدرب إلى قائد.
أسئلة حول التقرير؟ تعمّق في صناعات أو مناطق جغرافية أو مجالات اهتمام محددة.