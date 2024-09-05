كيف تشكل IBM حوكمة الذكاء الاصطناعي في التعليم باستخدام Smarter Balanced

في هذا التمرين، نفذنا إطار عمل للتفكير التصميمي يسمى "طبقات التأثير"، وهو واحد من عدة إطارات أسهمت بها IBM® Design for AI لمجتمع المصادر المفتوحة Design Ethically. يطلب إطار عمل طبقات التأثير من الأطراف المعنية النظر في التأثيرات الأولية والثانوية والتأثيرات من الدرجة الثالثة لمنتجاتهم أو تجاربهم.

التأثيرات الأولية تصف التأثيرات المعروفة والمقصودة للمنتج، وفي هذه الحالة المنتج هو نموذج الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، قد يكون التأثير الأولي لمنصة التواصل الاجتماعي هو ربط المستخدمين ذوي الاهتمامات المشتركة.

التأثيرات الثانوية أقل تعمدًا لكنها يمكن أن تتحول بسرعة لتصبح ذات أهمية بالنسبة إلى الأطراف المعنية. واستكمالاً لمثال منصة التواصل الاجتماعي، قد يكون التأثير الثانوي هو قيمة المنصة لناشري الإعلانات.

التأثيرات من الدرجة الثالثة هي تأثيرات غير مقصودة أو غير متوقعة تتضح بمرور الوقت، مثل ميل منصات التواصل الاجتماعي لمكافأة المنشورات المثيرة للغضب أو الأكاذيب ذات نسب المشاهدة العالية.

في حالة الاستخدام هذه، التأثير الأولي (المنشود) لنظام التقييم المعزز بالذكاء الاصطناعي هو تطوير أداة أكثر عدالة وتمثيلاً وفعالية تحسن نتائج التعلم عبر المنظومة التعليمية.

قد تشمل الآثار الثانوية تعزيز الكفاءات وجمع البيانات ذات الصلة للمساعدة على تخصيص الموارد بشكل أفضل حيثما تكون هناك حاجة ماسة إليها.

ربما تكون التأثيرات من الدرجة الثالثة معروفة وغير مقصودة. وعندئذٍ يجب على الأطراف المعنية استكشاف الضرر غير المقصود المحتمل.

حددت الفرق خمس فئات للضرر المحتمل عالي المستوى:

اعتبارات التحيز الضارة التي لا تراعي أو تدعم الطلاب من الفئات السكانية الضعيفة التي قد تحتاج إلى موارد ومنظورات إضافية لدعم احتياجاتهم المتنوعة.

قضايا تتعلق بالأمن الإلكتروني ومعلومات التعريف الشخصية (PII) في أنظمة المدارس التي تفتقر إلى الإجراءات الكافية لحماية أجهزتها وشبكاتها.

غياب الحوكمة والضوابط التي تضمن استمرار نماذج الذكاء الاصطناعي في التصرف بالطرق المقصودة.

غياب التواصل المناسب مع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين والموظفين الإداريين حول الاستخدام المقصود لأنظمة الذكاء الاصطناعي في المدارس. يجب أن توضح هذه الاتصالات وسائل الحماية من الاستخدام غير المناسب، وكيفية الإدارة، مثل كيفية إلغاء الاشتراك.

محدودية الاتصال خارج المؤسسة التعليمية والتي قد تقلل من الوصول إلى التقنيات والاستخدام اللاحق للذكاء الاصطناعي، خاصة في المناطق الريفية.

في البداية، طُبقت تقييمات النتائج المتباينة في القضايا القانونية، وهي تساعد المؤسسات على تحديد التحيزات المحتملة. تستكشف التقييمات كيفية تأثير السياسات والممارسات التي تبدو محايدة بشكل متفاوت في الأفراد من الفئات المحمية، مثل أولئك المعرضين للتمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو غيرها من الخصائص. وقد أثبتت هذه التقييمات فعاليتها في تطوير السياسات المتعلقة بالتوظيف والإقراض والرعاية الصحية. في حالة التعليم هذه، سعينا للنظر في مجموعات من الطلاب الذين قد يحصلون على نتائج غير عادلة في التقييمات بسبب ظروفهم.

وتشمل المجموعات التي صُنفت على أنها الأكثر عرضة للضرر المحتمل ما يلي:

أولئك الذين يعانون من مشاكل السلامة العقلية

أولئك الذين يأتون من خلفيات اجتماعية واقتصادية أكثر تنوعًا، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم مسكن

أولئك الذين لغتهم الأم ليست الإنجليزية

أولئك الذين لديهم اعتبارات ثقافية أخرى بخلاف اللغة

أولئك الذين يعانون من التنوع العصبي أو مشكلات في إمكانية التحصيل

كفريق، مجموعتنا التالية من التمارين هي استخدام المزيد من أُطر التفكير التصميمي مثل الاختراق الأخلاقي لاستكشاف كيفية الحد من هذه الأضرار. سنفصل أيضًا الحد الأدنى من المتطلبات للمؤسسات التي تسعى لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تقييمات الطلاب.