خدمات ائتمان Medtronic، وعملياتها العالمية، وتحليلات سلسلة التوريد، وفرق تكنولوجيا المعلومات تعاونت مع IBM Consulting وشركتهم الاستشارية المتخصصة في تكنولوجيا Microsoft، IBM Neudesic. معًا، نشروا مسرّع Document Intelligence Platform (DIP)، وهو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومستند إلى تقنية Microsoft يعمل على أتمتة استيعاب ومطابقة الفواتير وإثباتات التسليم وأوامر الشراء. من خلال الاستفادة من التعلم الآلي المتقدم (ML) والذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI)، يتعامل DIP Accelerator التنسيقات المعقدة والأختام والمسح الضوئي الرديء والتخطيطات غير القياسية بسهولة.

فريق IBM Neudesic خصص المنصة لتتكامل بسلاسة مع مهام سير عمل Medtronic الرئيسية. في غضون أربعة أسابيع فقط، قامت Medtronic بأتمتة مطابقة المستندات داخل قسم واحد، مما مهد الطريق لتحول أوسع.

من خلال التركيز على نتائج الأعمال الملموسة، حققت شراكتنا مع IBM نتائج تحولية—مما أدى إلى تقليل حسابات القبض المفتوحة لتحسين التدفق النقدي الحر، ورفع إنتاجية الفريق لإطلاق العنان للقدرة على القيام بعمل ذي قيمة أعلى، وتعزيز الدقة،" قال Eric Wellmann، مدير أول خدمات الائتمان، العمليات العالمية وسلسلة التوريد في Medtronic.