تعزيز الإنتاجية والدقة باستخدام الأتمتة الذكية
في Medtronic، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، واجهت الفرق عملية تستغرق وقتًا طويلاً تتمثل في المطابقة اليدوية للفواتير وإثباتات التسليم وأوامر الشراء. إن سير العمل الذي يتطلب عمالة كثيفة أثر على الكفاءة التشغيلية وحوّل المواهب بعيدًا عن العمل الاستراتيجي.
من 20 دقيقة لكل فاتورة إلى 8 ثوانٍ: تقليل وقت معالجة الفواتير بشكل كبير
دقة تزيد عن 99%: تقليل الأخطاء المكلفة
خدمات ائتمان Medtronic، وعملياتها العالمية، وتحليلات سلسلة التوريد، وفرق تكنولوجيا المعلومات تعاونت مع IBM Consulting وشركتهم الاستشارية المتخصصة في تكنولوجيا Microsoft، IBM Neudesic. معًا، نشروا مسرّع Document Intelligence Platform (DIP)، وهو حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومستند إلى تقنية Microsoft يعمل على أتمتة استيعاب ومطابقة الفواتير وإثباتات التسليم وأوامر الشراء. من خلال الاستفادة من التعلم الآلي المتقدم (ML) والذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI)، يتعامل DIP Accelerator التنسيقات المعقدة والأختام والمسح الضوئي الرديء والتخطيطات غير القياسية بسهولة.
فريق IBM Neudesic خصص المنصة لتتكامل بسلاسة مع مهام سير عمل Medtronic الرئيسية. في غضون أربعة أسابيع فقط، قامت Medtronic بأتمتة مطابقة المستندات داخل قسم واحد، مما مهد الطريق لتحول أوسع.
من خلال التركيز على نتائج الأعمال الملموسة، حققت شراكتنا مع IBM نتائج تحولية—مما أدى إلى تقليل حسابات القبض المفتوحة لتحسين التدفق النقدي الحر، ورفع إنتاجية الفريق لإطلاق العنان للقدرة على القيام بعمل ذي قيمة أعلى، وتعزيز الدقة،" قال Eric Wellmann، مدير أول خدمات الائتمان، العمليات العالمية وسلسلة التوريد في Medtronic.
حقق DIP Accelerator نتائج فورية. انخفض وقت مطابقة المستندات بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت الدقة 99%. ونتيجة لذلك، حررت Medtronic الموظفين للتركيز على الأنشطة ذات القيمة العالية.
قدّم الحل المزايا الرئيسية التالية:
يُظهر هذا المشروع المشترك بين IBM و Neudesic الإمكانيات التي تتحقق عندما تتضافر الرؤية القيادية والشراكة الموثوقة والأتمتة الذكية.
"نحن نستفيد من الذكاء الاصطناعي لخلق قيمة ملموسة. عندما تلتقي التكنولوجيا القوية بالرؤى البشرية، فإنها تسمو بالعمليات وتطلق العنان لإمكانيات الناس. نحن لا ننتظر مستقبل العمل، بل نعمل بنشاط على تشكيله"، هكذا اختتم Luciano Miranda، نائب رئيس العمليات العالمية وسلسلة التوريد للتحليلات المتقدمة في Medtronic.
Medtronic plc وهي شركة عالمية لتكنولوجيا الرعاية الصحية، تقوم بتطوير وتصنيع مجموعة واسعة من الأجهزة الطبية. تأسست Medtronic في عام 1949 ويقع مقرها الرئيسي في دبلن بأيرلندا، كما يقع المقر التشغيلي لها في مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا. تعتبر الشركة واحدة من أكبر شركات الأجهزة الطبية في العالم، حيث تقدم حلولاً في أكثر من 150 دولة. وتشتمل محفظتها على أمراض القلب والأوعية الدموية والجراحة الطبية وعلوم الأعصاب ومرض السكري. تتمثل مهمة الشركة المستوحاة من مؤسسيها في "تخفيف الألم واستعادة الصحة وإطالة العمر". تلتزم Medtronic بالابتكار، وتستثمر بانتظام في البحث والتطوير لتقديم أحدث الأجهزة والعلاجات الطبية عبر مجموعة واسعة من الحالات.
