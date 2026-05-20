بدت الحاجة الملحّة إلى تحويل الذكاء الاصطناعي إلى قدرة تشغيلية أوضح من أي وقت مضى في قمة IBM وMicrosoft Frontier التي عُقدت هذا الأسبوع في بنغالورو، الهند.

يبدي قادة الأعمال حماسًا لما يصفه Microsoft Work Trend Index بصعود “Frontier Firm”، أي المؤسسات التي يعمل فيها الخبراء البشريون ووكلاء الذكاء الاصطناعي معًا لإعادة تشكيل طريقة إنجاز العمل. يتطلب التحول إلى Frontier Firm أساليب عمل جديدة، وحوكمة أقوى، وتجريبًا أسرع، وانضباطًا في توسيع نطاق ما يحقق القيمة. وسط كثرة المشروعات التجريبية، يصبح التنفيذ المنضبط أساسًا لتحقيق نتائج مستدامة بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.

ولهذا السبب تحديدًا، أعدنا تطوير Microsoft Experience Zones في مراكز FutureNow التابعة لشركة IBM Consulting لتصبح Frontier Labs.