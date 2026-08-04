وفقًا لتقرير 2025 Work Trend Index Annual Report الصادر عن Microsoft، تتميز الشركات الرائدة (Frontier Firms) بخمس سمات أساسية، من بينها الاستخدام الفعّال لوكلاء الذكاء الاصطناعي وبلوغ مستوى متقدم من النضج في استخدامه.

لا يقول سوى 9% من القادة إنهم يديرون شركة رائدة من هذا النوع، ولا تعكس هذه النسبة مستوى الطموح أو حجم الاستثمار. بل تعكس مدى صعوبة تحقيق تحول حقيقي.

يطرح القادة في مختلف القطاعات السؤال نفسه: “لقد استثمرنا في الذكاء الاصطناعي، ونفّذنا المشروعات التجريبية، فلماذا لم نحقق تقدمًا أكبر؟” الإجابة الصريحة هي أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتبنّيه لا يكفيان وحدهما.

لا تتفوق المؤسسات المتقدمة لأنها تنفق أكثر بالضرورة، بل لأنها تتخذ قرارات مختلفة بشأن كيفية تنظيم عملها.