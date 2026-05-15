الثقة والسلامة والأمان في Granite

اكتشِف "الصندوق الأسود" للذكاء الاصطناعي مع IBM Granite. إنشاء حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها بكل ثقة.

الذكاء الاصطناعي المسؤول مهم

يتطلب الذكاء الاصطناعي المؤسسي مستوى من الثقة يواكب متطلبات المؤسسات. ومع وجود بعض النماذج التي تم تدريبها على بيانات مقرصنة أو التي تنتج مخرجات متحيزة، يصبح من السهل إدراك أهمية ذلك. تم تصميم نماذج IBM® Granite بحيث يكون الأمان والسلامة والحوكمة في صميمها، بما يمنحكم الثقة لبناء ذكاء اصطناعي مسؤول.

تم تطويرها بصورة مفتوحة

تم بناء نماذج Granite من الأساس لتوفير نشر آمن على مستوى المؤسسات.
تطوير حقيقي مفتوح المصدر
على عكس الكثير من النماذج "المفتوحة" التي تطرح أوزان النموذج فقط، توفِّر IBM Granite قدرًا واسعًا من الشفافية، بما في ذلك مصادر بيانات التدريب والمنهجيات والقرارات البنائية بموجب ترخيص Apache 2.0 المرن.
إطار العمل للنموذج المفتوح
يُصنَّف IBM Granite كنموذج مفتوح من الفئة الثالثة ضمن إطار Linux Foundation الذي يصنِّف مدى اكتمال النماذج وانفتاحها، وهو إنجاز لم يحققه كثير من مزوِّدي النماذج.
شفافية رائدة على مستوى الصناعة
حققت IBM المركز الأول في مؤشر Stanford Foundation Model Transparency Index.
تجدِّد IBM التزامها بقيمة 100 ألف دولار تجاه برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات في Granite.
جدَّدت IBM برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات في Granite بالتعاون مع HackerOne، مع مكافآت تصل إلى 100 ألف دولار مقابل اكتشاف حالات كسر حماية أنظمة الذكاء الاصطناعي الناجحة في بيئات تحاكي المؤسسات.
ثقة من فئة المؤسسات

الأمان

تتضمن نماذج اللغة Granite توقيعات تشفيرية للتحقق من مصدر نماذج IBM، كما تخضع لاختبارات الفريق الأحمر أحادية الجولة ومتعددة الجولات التكيفية بالاستفادة من إطار الفريق الأحمر مفتوح المصدر، ARES، من IBM Research.
السلامة

تتوافق نماذج اللغة Granite مع سياسة للسلامة وتصنيف للمخاطر، وتتفوق على النماذج المماثلة عبر معايير السلامة الأساسية. كما أتاحت IBM نماذج Guardian الخاصة بها كمصدر مفتوح بوصفها ضوابط وقائية، إلى جانب أدوات سياسات للسلامة وإطار ARES لاختبارات الفريق الأحمر لدعم مجتمع المصادر المفتوحة.
الحوكمة

تتَّبع نماذج Granite سياسات قوية لحوكمة النماذج والبيانات، مع تتبُّع البيانات الوصفية واستيفاء المتطلبات القانونية والأخلاقية. يحمل Granite AI Management System (AIMS) الخاص بنماذج اللغة Granite اعتماد ISO 42001. تم بناء Granite من الأساس ليتوافق مع الامتثال والأمان ومهام سير العمل المؤسسية.

تقديم Granite Guardian 4.1

النشر في أي وقت وأي مكان ولأي عبء عمل أصلي للذكاء الاصطناعي. استنادًا إلى ميزات السلامة والأمان القوية المدمجة أصلًا في نماذج Granite، يضيف Granite Guardian طبقة من الضوابط الوقائية المتخصصة. تكتشف نماذج الضوابط الوقائية المخاطر في المطالبات والاستجابات الصادرة عن أي نموذج ذكاء اصطناعي، ما يساعد على ضمان نشر آمن ومسؤول.

الاكتشاف الشامل للمخاطر

اكتشاف وتخفيف الهلوسة والمحتوى الضار والتحيز ومحاولات كسر حماية أنظمة الذكاء الاصطناعي ومشكلات جودة التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) ودقته عبر المطالبات والاستجابات ومهام سير العمل القائمة على الوكلاء.

أداء رائد على مستوى الصناعة

تشغل نماذج Granite Guardian ستة من المراكز العشرة الأولى في قائمة المتصدرين في GuardBench، الذي يقيس مدى قدرة نماذج الضوابط الوقائية على اكتشاف المحتوى الضار والمحتوى الناتج عن الهلوسة، إلى جانب محاولات تجاوز ضوابط السلامة.

نماذج وأدوات وأصول مفتوحة المصدر

في IBM، لا نكتفي بالبناء بمسؤولية باستخدام IBM Granite، بل نتيح أيضًا النماذج والأدوات والأصول التي نستخدمها كمصدر مفتوح لدعم الابتكار المسؤول والمفتوح المصدر في الذكاء الاصطناعي.
Granite Guardian
يعمل Granite Guardian على اكتشاف وتخفيف الهلوسة والمحتوى الضار والتحيز ومحاولات كسر حماية أنظمة الذكاء الاصطناعي ومشكلات جودة التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) ودقته عبر المطالبات والاستجابات ومهام سير العمل القائمة على الوكلاء.
إطار ARES
يُعَد ARES إطار عمل مفتوح المصدر يستفيد منه فريق IBM Granite، ويُتيح للمطورين والباحثين في مجال الأمن تحديد الأهداف وصياغة حمولات هجومية وتقييم سلوك الذكاء الاصطناعي ضمن نماذج تهديد مختلفة لاكتشاف حالات الإخفاق في استجابات أنظمة الذكاء الاصطناعي.
Policy Tools
يُعَد Policy Tools مستودعًا مفتوح المصدر لتعريف السياسات واختبارها وفرضها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. باستخدام تنسيق YAML بسيط، يمكن للفِرق تحديد ما يمكن للذكاء الاصطناعي قوله وما لا يمكنه قوله، وإنشاء بيانات اصطناعية للاختبار، والتحقق من الامتثال وقت التشغيل.
إفصاحات Granite 4.1
تتوفر إفصاحات البيانات الوصفية الخاصة بالنموذج والبيانات في Granite 4.1 بتنسيق JSON قابل للقراءة آليًا، بما يُتيح استخراجها وتحليلها بسهولة لدعم الضوابط القائمة على المخاطر وقت التشغيل في التطبيقات التوليدية.
Mellea Skills Compiler
يُعَد Mellea Skills Compiler أداة مفتوحة المصدر لتعزيز مهارات الوكلاء المحددة باللغة الطبيعية بحيث تصبح أكثر سلامة وأمانًا وكفاءة بطبيعتها.
AI Atlas Nexus
يُعَد AI Atlas Nexus تصنيفًا ومجموعة أدوات تساعد على تحديد المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتقييمها والتخفيف منها وآثارها المؤسسية.

شركاء موثوق بهم

نحن لا نؤمِّن الذكاء الاصطناعي بمعزل عن الآخرين. تعمل IBM عن كثب مع خبراء ومؤسسات رائدة لاختبار سلامة وأمان Granite والتحقق منهما وتعزيزهما بصورة مستمرة.
HackerOne

برنامج شامل لمكافآت اكتشاف الثغرات يقدِّم مكافآت تصل إلى 100,000 دولار أمريكي للاكتشافات المعتمدة من أكبر مجتمع عالمي للقراصنة الأخلاقيين.

HiddenLayer

جولات الفريق الأحمر المتقدمة تحاكي سيناريوهات هجوم واقعية لتعزيز متانة نماذج Granite ومرونتها وسلامتها.

NewsGuard

يمنع تعرُّض نماذج Granite للتأثر بشبكات الدعاية التي تديرها بعض الحكومات المعادية، بالاعتماد على مجموعة فرعية من تدفق البيانات العالمي للمواقع غير الموثوق بها من NewsGuard.
تحالف الذكاء الاصطناعي (AI Alliance)

تأسس AI Alliance بالشراكة مع Meta، ويضم اليوم أكثر من 140 مؤسسة، ويدفع عجلة الابتكار المفتوح في مجال سلامة الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز المقاربات المجتمعية لتطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول.

مدونة قواعد ممارسة الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة

تُظهر IBM التزامها بالامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي قبل المواعيد النهائية للتنفيذ.

وثائق Granite
الوثائق التقنية وبطاقات النماذج وأدلة التنفيذ الخاصة بنماذج Granite.
دليل الاستخدام المسؤول لنماذج Granite
مورد شامل حول كيفية الاستفادة من نماذج Granite بطريقة مسؤولة للاستخدام المؤسسي.
خط الأساس لحوكمة الذكاء الاصطناعي وأمنه
يمثِّل خط الأساس هذا الحد الأدنى من المتطلبات لمشروعات الذكاء الاصطناعي وفقًا لمستوى النضج ومستوى المخاطر. وقد تم تصميمه ليكون دليلًا أساسيًا لمطوري الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر.
الذكاء الاصطناعي الآمن: المخاطر وسُبل المعالجة
استكشِف الضوابط الوقائية وأطر العمل الأساسية اللازمة لنشر نماذج الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وعلى نطاق واسع.
مبادئ الثقة والشفافية لدى IBM
المبادئ الأساسية لدى IBM لتطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول والأساليب المعتمدة لبناء أنظمة جديرة بالثقة.
watsonx.governance®‎
مجموعة أدوات لحوكمة الذكاء الاصطناعي لإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي ومراقبتها وضمان امتثالها عبر البيئات السحابية الهجينة.
مدونة Granite التقنية
مدونة تقنية خاصة بنماذج اللغة Granite 4.1.
