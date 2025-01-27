قفز نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek-R1، الذي طوّرته شركة DeepSeek الصينية الناشئة، إلى صدارة قوائم النماذج الأكثر تحميلًا ونشاطًا على منصة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر Hugging Face بعد ساعات فقط من إطلاقه الأسبوع الماضي. وأثار النموذج كذلك هزّة في الأسواق المالية، إذ دفع المستثمرين إلى إعادة النظر في تقييمات شركات تصنيع الرقائق مثل NVIDIA، وفي الاستثمارات الضخمة التي تضخّها كبرى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية لتوسيع أعمالها في هذا المجال.

لماذا كل هذا الجدل وهذا الزخم؟ يُصنَّف DeepSeek-R1 ضمن فئة "نماذج الاستدلال"؛ فهو مساعد رقمي يقدّم أداءً مماثلًا تقريبًا لـ o1 من OpenAI في بعض اختبارات الذكاء الاصطناعي الخاصة بمهام الرياضيات والبرمجة، وقد جرى تدريبه باستخدام عدد أقل بكثير من الرقائق، كما أن تكلفة استخدامه — وفقًا للشركة — أقل بنحو 96%.

يقول Kaoutar El Maghraoui، عالِم أبحاث رئيسي ومدير في IBM AI Hardware: "لا شك أن DeepSeek يعيد تشكيل مشهد الذكاء الاصطناعي، ويتحدّى العمالقة بطموحه في المصدر المفتوح وبما يقدّمه من ابتكارات متقدّمة."

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة ByteDance، عملاق التقنية الصيني ومالكة TikTok، مؤخرًا عن وكيل الاستدلال الخاص بها UI-TARS، الذي تقول إنه يتفوّق على GPT-4o من OpenAI وClaude من Anthropic وGemini من Google في بعض اختبارات القياس المعيارية. ويمكن لوكيل ByteDance قراءة الواجهات الرسومية، والاستدلال، واتخاذ إجراءات مستقلة خطوة بخطوة.

ومن الشركات الناشئة إلى الكيانات الراسخة، يبدو أن شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تُقلِّص الفجوة مع نظيراتها الأمريكية، ويُعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى استعدادها لإتاحة التعليمات البرمجية الأساسية كمصدر مفتوح أو مشاركتها مع شركات أخرى ومطوّري البرمجيات. يقول Abraham Daniels، مدير منتج تقني أول لنموذج IBM Granite: "استطاعت DeepSeek نشر نماذج قوية للغاية على نطاق واسع داخل مجتمع المطوّرين." ويُطرَح DeepSeek-R1 على منصة Hugging Face بموجب ترخيص MIT الذي يتيح استخدامه تجاريًا من دون قيود. ويضيف: "بإمكان DeepSeek بالفعل تسريع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع."

في صيف العام الماضي، كشفت الشركة الصينية Kuaishou عن أداة لتوليد الفيديو شبيهة بأداة Sora من OpenAI، لكنها كانت متاحة للجمهور منذ اليوم الأول. أما Sora فجرى الإعلان عنها في فبراير الماضي، لكنها لم تُطرح بالكامل إلا في ديسمبر، وحتى عندئذٍ لم يتمكّن من استخدام جميع مزاياها إلا المشتركون في ChatGPT Pro. كما سارع المطوّرون على منصة Hugging Face إلى اعتماد نماذج مفتوحة المصدر جديدة قدّمتها شركتا التقنية الصينيتان Tencent وAlibaba. وبينما طرحت Meta نماذج Llama الخاصة بها كمصدر مفتوح، لا تزال كلٌّ من OpenAI وGoogle تتّبع نهجًا يغلب عليه الطابع المغلق في تطوير نماذجها.

إلى جانب ما يتيحه التوجّه مفتوح المصدر، استخدم مهندسو DeepSeek جزءًا صغيرًا فقط من شرائح NVIDIA المتخصِّصة التي يعتمد عليها منافسوهم الأمريكيون في تدريب أنظمتهم. فقد أوضح مهندسو DeepSeek، على سبيل المثال، أنهم احتاجوا إلى نحو 2000 وحدة معالجة رسومات (GPUs) فقط لتدريب نموذجهم DeepSeek-V3، وذلك بحسب ورقة بحثية نُشرت بالتزامن مع طرح النموذج.