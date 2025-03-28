ولدت فكرة Food Ladder من إدراك أن الأمن الغذائي والوصول إلى طعام طازج ومغذٍ ليسا أمرين متاحين عالميًا. تُعد Food Ladder منظمة غير ربحية حائزة على جوائز، كرست جهودها على مدى 13 عامًا لتمكين المجتمعات النائية والمحرومة من النمو والازدهار من خلال مبادرات زراعية مستدامة وبرامج تعليمية. وقد نجحت في تحقيق ذلك من خلال تطوير أنظمة زراعية مدمجة تعتمد على الزراعة المائية والبيوت الزجاجية التجارية التي يمكن تركيبها في أي مكان.

من خلال دمج تقنيات الزراعة الحديثة داخل المدارس، وتوفير آلاف الموارد التعليمية المرتبطة بالمناهج الدراسية، يمكّن نظام Food Ladder المدرسي المعلمين من إشراك الطلاب في تجارب تعليمية عملية داخل البيوت الزجاجية. هذا النهج لا يحسن النتائج التعليمية فقط، بل ينتج أيضًا كميات وفيرة من المحاصيل الطازجة. فعلى سبيل المثال، يمكن لبيت زجاجي واحد أن يدعم 85,000 وجبة سنويًا، مما يحول إمدادات الغذاء في المجتمع من محدودة إلى وفيرة.

بعد أن نجحت Food Ladder في إنشاء أنظمتها في كل ولاية وإقليم في أستراليا، وتوسعت عملياتها إلى مناطق نائية في بوتان، والهند، وأوغندا، واجهت شركة Food Ladder تحديًا جديدًا يتمثل في تلبية الطلب المتزايد. كان فريق واحد صغير، لكنه يسم بالمرونة والسرعة، مسؤولاً عن السفر فعلياً إلى كل موقع على حدة، وإعداد التقنية وتدريب المعلمين. ومع وجود أكثر من 400 مدرسة بحاجة إلى نظام Food Ladder، لم تستطع المنظمة تحمل هذا المستوى من التوسع. مع إدراكها للإمكانات التي يمكن أن توفرها التقنية والذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق العمليات، ولكن مع القلق من فقدان اللمسة الإنسانية التي تميز نهجها، لجأت Food Ladder إلى IBM.