ولدت فكرة Food Ladder من إدراك أن الأمن الغذائي والوصول إلى طعام طازج ومغذٍ ليسا أمرين متاحين عالميًا. تُعد Food Ladder منظمة غير ربحية حائزة على جوائز، كرست جهودها على مدى 13 عامًا لتمكين المجتمعات النائية والمحرومة من النمو والازدهار من خلال مبادرات زراعية مستدامة وبرامج تعليمية. وقد نجحت في تحقيق ذلك من خلال تطوير أنظمة زراعية مدمجة تعتمد على الزراعة المائية والبيوت الزجاجية التجارية التي يمكن تركيبها في أي مكان.
من خلال دمج تقنيات الزراعة الحديثة داخل المدارس، وتوفير آلاف الموارد التعليمية المرتبطة بالمناهج الدراسية، يمكّن نظام Food Ladder المدرسي المعلمين من إشراك الطلاب في تجارب تعليمية عملية داخل البيوت الزجاجية. هذا النهج لا يحسن النتائج التعليمية فقط، بل ينتج أيضًا كميات وفيرة من المحاصيل الطازجة. فعلى سبيل المثال، يمكن لبيت زجاجي واحد أن يدعم 85,000 وجبة سنويًا، مما يحول إمدادات الغذاء في المجتمع من محدودة إلى وفيرة.
بعد أن نجحت Food Ladder في إنشاء أنظمتها في كل ولاية وإقليم في أستراليا، وتوسعت عملياتها إلى مناطق نائية في بوتان، والهند، وأوغندا، واجهت شركة Food Ladder تحديًا جديدًا يتمثل في تلبية الطلب المتزايد. كان فريق واحد صغير، لكنه يسم بالمرونة والسرعة، مسؤولاً عن السفر فعلياً إلى كل موقع على حدة، وإعداد التقنية وتدريب المعلمين. ومع وجود أكثر من 400 مدرسة بحاجة إلى نظام Food Ladder، لم تستطع المنظمة تحمل هذا المستوى من التوسع. مع إدراكها للإمكانات التي يمكن أن توفرها التقنية والذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق العمليات، ولكن مع القلق من فقدان اللمسة الإنسانية التي تميز نهجها، لجأت Food Ladder إلى IBM.
حددت Food Ladder، بالتعاون مع IBM Client Engineering، المجالات الرئيسية التي يمكن تحسينها باستخدام الذكاء الاصطناعي. وخلال شهرين ونصف تقريبا، طورت حلولًا مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام ™IBM® watsonx.ai و™IBM watsonx Assistant لتحسين تجربة المستخدم إلى حدٍّ كبير.
شملت التحولات الرئيسية ما يلي:
عندما تواصلت Food Ladder مع IBM بخصوص عدة حالات تحتاج إلى الأتمتة، أعربت Kelly McJannett، الرئيسة التنفيذية (CEO) والشريكة المؤسسة لشركة Food Ladder، عن دهشتها من سرعة الفريق في تقديم الحل. يمكن استخدام حل IBM watsonx في جميع حالات الاستخدام، بدلاً من الاعتماد على تقنيات متعددة. وقالت McJannett: "بالنسبة لنا، الدخول إلى مجال الذكاء الاصطناعي بهدف الانتقال من خدمة 40 مدرسة إلى تغيير الطريقة التي يتناول بها العالم الطعام كان طريقًا معقدًا، ولكن هذا الحل جعل رحلتنا أكثر بساطة بشكل كبير".
رغم مخاوفها من أن دمج الذكاء الاصطناعي في تجربة تعليمية عملية قد يقلل من الطابع الإنساني الذي يقدّره مستفيدو Food Ladder، أدركت McJannett العكس تمامًا. وأضافت ""هذا التحول سيخلق تجربة غنية على المستويين—التعليمي والداخلي. المعلمون سيتمكنون من استعادة أوقاتهم المسائية، مما يمنحهم فرصة التركيز على الجوانب الأهم في التعليم، مثل تقديم الدعم الاجتماعي وفهم احتياجات كل طفل على حدة، بدلاً من الانشغال بالمهام الروتينية مثل مواءمة دروس الرياضيات مع المناهج أو إتمام الأعمال الورقية. أما بالنسبة لموظفينا، فستتاح لهم الفرصة للتركيز على مهام أكثر أهمية، مثل الإبداع والابتكار وتحسين المنصة والخدمات المقدمة. يمكنهم بذلك تقديم قيمة أكبر للمعلمين، بدلاً من الانشغال بعمليات روتينية مثل التأكد من تفعيل هياكل الحوكمة وغيرها".
تنتقل Food Ladder من منظمة تعتمد بالكامل على العمل اليدوي، إلى نظام مؤتمت بالكامل يمكّن المدارس من بناء أنظمتها الغذائية الخاصة وفهمها وحصادها، بالإضافة إلى التواصل مع المدارس الأخرى. تدير المنظمة حاليًا عملياتها في 40 مدرسة بأستراليا وعدد من المواقع في الهند وبوتان وأوغندا. اعتبارًا من عام 2024، ومن خلال نظام Food Ladder المدرسي، تمكنت المنظمة من الوصول إلى حوالي 17,000 شخص، وإنتاج 132,480 وجبة سنويًا. من خلال شراكتها مع IBM، تسعى Food Ladder إلى توسيع نطاقها بهدف إنتاج أكثر من 25 مليون وجبة سنويًا بحلول عام 2030، من خلال إنشاء أكثر من 1000 مركز مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنتاج الأغذية في جميع أنحاء العالم.
على هذا النطاق، ستتمكن المجتمعات من الحصول على إمدادات مستدامة على مدار العام من الفواكه والخضروات الطازجة والمغذية، وهو أمر لم يكن متاحًا من قبل. العمل مع الغذاء يمنح الأطفال منظورًا جديدًا تجاهه، مما يحسن علاقتهم طويلة الأمد بالطعام. إضافةً إلى ذلك، فإن البيوت الزجاجية في Food Ladder تنتج المحاصيل بكفاءة تفوق الأنظمة التقليدية القائمة على الزراعة الأرضية. نظرًا للمواقع النائية للعديد من البيوت الزجاجية، تسهم Food Ladder في تقليل بعض أطول سلاسل التوريد وأكثرها تأثيرًا على البيئة من حيث الانبعاثات الكربونية، مما يعزز بشكل كبير مقاييس الاستدامة. تقول McJannett "نشعر بسعادة غامرة لتقديم هذه المشاريع المذهلة على هذا المستوى الكبير. وبفضل شراكتنا مع IBM وشركائنا التقنيين، سنحدث تحولًا جذريًا في الأمن الغذائي خلال ست سنوات فقط.".
Food Ladder (الرابط موجود خارج موقع ®ibm.com) هي منظمة غير ربحية تهدف إلى تمكين المجتمعات المحرومة من زراعة محاصيل طازجة، مما يعزز الأمن الغذائي، والصحة، والفرص الاقتصادية من خلال مبادرات الزراعة المستدامة والتعليم. تأسست المنظمة في أستراليا على يد Kelly McJannett وAlex Shead بهدف معالجة انعدام الأمن الغذائي وتوفير التعليم في المجتمعات المحرومة.
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