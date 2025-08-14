لماذا أصبح الإلمام بالبيانات والذكاء الاصطناعي القوة العظمى الجديدة للموارد البشرية

الذكاء الاصطناعي التحليلات Workforce policy
14 أغسطس 2025

 

 

مؤلف

Kim Morick

Global Leader for AI-first HR

IBM Consulting

بعد سنوات من العمل مع المؤسسات لتحديث وظائف الموارد البشرية لديها، رأيت حقيقة واحدة تظهر بشكل متكرر: مستقبل الموارد البشرية يعتمد على البيانات. ومع ذلك، لا يزال العديد من المتخصصين في الموارد البشرية يترددون في تبنّي الأدوات والمهارات التي ستحدِّد مجالنا في السنوات القادمة.

وأنا أفهم ذلك - فمعظمنا لم يدخل مجال الموارد البشرية؛ لأننا نحب لوحات المعلومات أو نماذج البيانات. لقد فعلنا ذلك؛ لأننا نهتم بالناس. لكن الاهتمام بالناس يعني تجهيز أنفسنا بالمهارات اللازمة لخدمتهم بشكل أفضل. اليوم يبدأ ذلك بالإلمام بالذكاء الاصطناعي والبيانات.

من التركيز على الإنسان إلى الاعتماد على البيانات

تُعَد إدارة الموارد البشرية هي المسؤولة عن إدارة المواهب - والمواهب هي المستقبل. وإذا أردنا قيادة ذلك المستقبل، فعلينا فهم الأدوات التي تشكِّله. هذا لا يعني أن نصبح علماء بيانات. بل أن نصبح مستخدمين واثقين وفضوليين بشأن الرؤى والتحليلات. غالبًا ما أشجِّع فرق الموارد البشرية التي أعمل معها على أن يصبحوا محققين في البيانات - يستخدمون المعلومات المتوفرة لديهم لاكتشاف الأنماط، وتوقُّع الاحتياجات، واتخاذ قرارات أذكى.

بفضل الذكاء الاصطناعي، أصبح تحقيق هذا الهدف أسهل من أي وقت مضى. فالتكنولوجيا اليوم وفرت وصولًا شاملًا للبيانات عبر استعلامات اللغة الطبيعية، ولوحات المعلومات البديهية والواجهات سهلة الاستخدام - دون الحاجة إلى أي خبرة تقنية. ومع ذلك، حتى هذه الأدوات القوية وسهلة الوصول تقدِّم قيمة محدودة عندما تفتقد المعادلة للمهارات الأساسية في فهم البيانات والإلمام بها.

يبدأ تنفيذ الذكاء الاصطناعي بالفهم

لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي التوليدي على تغيير طريقة عملنا فقط، بل يُحدِث تحوُّلًا جذريًا في الوظائف الأساسية للموارد البشرية، من تلخيص السياسات المعقدة إلى إعادة ابتكار عمليات التوظيف ورفع مستوى تقييمات الأداء. ومع ذلك، فإن التنفيذ الفعَّال يتطلب أكثر بكثير من مجرد تفعيل التقنية الجديدة. يتطلب النجاح فهمًا دقيقًا لكيفية تكامل البيانات المنظمة وغير المنظمة، ومعرفة بآليات تعلُّم الذكاء الاصطناعي، وإشرافًا استراتيجيًا من البشر في نقاط اتخاذ القرار المهمة. دون هذا الأساس، تخاطر المؤسسات باستخدام أدوات قوية بقيمة محدودة.

في عملي الاستشاري، ساعدت فرق الموارد البشرية على تنفيذ منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنني لاحظت أن التبني يتأخر عندما لا يفهم المستخدمون الأساسيات. لهذا السبب، نقوم بتصميم مسارات تعليمية، وإقامة ورش عمل، وابتكار سيناريوهات واقعية لمساعدة متخصصي الموارد البشرية على تطوير هذه المهارة الجديدة. لأنه إذا لم نفهم الأدوات، فلن يمكننا قيادة التحول.

تعزيز الثقافة بدلًا من الاكتفاء بالامتثال

التحول الرقمي لا يفشل بسبب التقنية السيئة، بل يفشل بسبب مقاومة الناس للتغيير. وتتمتع الموارد البشرية بمكانة فريدة تمكنها من معالجة هذا التحدي. عندما نكون قدوة في الثقافة البيانية وفضول الذكاء الاصطناعي، نحقق تأثيرًا متسلسلًا يمتد عبر المؤسسة.

في IBM، جعلنا التدريب على الذكاء الاصطناعي إلزاميًا - ليس فقط لاستكمال إجراء، بل لبناء الثقة والإبداع. يحتاج الموظفون إلى معرفة ليس فقط ما يمكن أن يقدمه الذكاء الاصطناعي، بل كيف يندمج في عملهم اليومي. هذا هو النوع من التحول الثقافي الذي يمكن للموارد البشرية قيادته، إذا كنا مستعدين لأن نكون قدوة يُحتذى بها.

مستقبل الموارد البشرية الآن

إن الإلمام بالبيانات والذكاء الاصطناعي ليس مجرد مهارات تقنية، بل متطلبات استراتيجية تمكِّننا من:

  • تنفيذ التقنيات التحويلية 
  • توليد رؤى قابلة للتنفيذ 
  • قيادة التحوُّل الثقافي بمرونة وهدف واضح 

أكثر أقسام الموارد البشرية نجاحًا في عصر الذكاء الاصطناعي ستكون تلك التي تتبنى هذا التحوُّل - ليس كعبء، بل كفرصة. لدينا البيانات. لدينا الأدوات. حان الوقت الآن لبناء المهارات والعقلية اللازمة لاستخدامها.

لنكن روّاد مستقبل العمل، لا مجرد تابعين له.
