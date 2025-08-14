بعد سنوات من العمل مع المؤسسات لتحديث وظائف الموارد البشرية لديها، رأيت حقيقة واحدة تظهر بشكل متكرر: مستقبل الموارد البشرية يعتمد على البيانات. ومع ذلك، لا يزال العديد من المتخصصين في الموارد البشرية يترددون في تبنّي الأدوات والمهارات التي ستحدِّد مجالنا في السنوات القادمة.

وأنا أفهم ذلك - فمعظمنا لم يدخل مجال الموارد البشرية؛ لأننا نحب لوحات المعلومات أو نماذج البيانات. لقد فعلنا ذلك؛ لأننا نهتم بالناس. لكن الاهتمام بالناس يعني تجهيز أنفسنا بالمهارات اللازمة لخدمتهم بشكل أفضل. اليوم يبدأ ذلك بالإلمام بالذكاء الاصطناعي والبيانات.