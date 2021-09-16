BREAKTHROUGH مع IBM لبرنامج RISE with SAP

يوفر BREAKTHROUGH with IBM القدرات اللازمة لتسريع الوظائف وتحسين نتائج RISE WITH SAP من خلال حلول شاملة تستفيد من الابتكار والخبرة في IBM.

يمكنك تحديث ذكاء عمليات الأعمال لجعلها أكثر كفاءة وذكاءً وقابلية للتوسع. ويمكنك تبسيط العمليات من خلال شريك SAP واحد موثوق به لخدمة تحويل الأعمال لكي يدير كل العمليات بدءًا من الخدمات الاستشارية والتنفيذية ووصولاً إلى الإنترنت السحابي كخدمة (Cloud IaaS) وإدارة التطبيقات والبنية التحتية.

هذه ليست ترقية أخرى لمزود الخدمة، بل إنه نهج شامل لحلول تخطيط موارد المؤسسات السحابية وتحويل طريقة إنجاز الأعمال، والذي يقدمه شركاء ملتزمون يمكنك الوثوق بهم.