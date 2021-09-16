BREAKTHROUGH مع IBM لبرنامج RISE with SAP

يوفر BREAKTHROUGH with IBM القدرات اللازمة لتسريع الوظائف وتحسين نتائج RISE WITH SAP من خلال حلول شاملة تستفيد من الابتكار والخبرة في IBM.
يمكنك تحديث ذكاء عمليات الأعمال لجعلها أكثر كفاءة وذكاءً وقابلية للتوسع. ويمكنك تبسيط العمليات من خلال شريك SAP واحد موثوق به لخدمة تحويل الأعمال لكي يدير كل العمليات بدءًا من الخدمات الاستشارية والتنفيذية ووصولاً إلى الإنترنت السحابي كخدمة (Cloud IaaS) وإدارة التطبيقات والبنية التحتية.
هذه ليست ترقية أخرى لمزود الخدمة، بل إنه نهج شامل لحلول تخطيط موارد المؤسسات السحابية وتحويل طريقة إنجاز الأعمال، والذي يقدمه شركاء ملتزمون يمكنك الوثوق بهم.
كخطوة أولى في رحلة تحويل الأعمال، يقدم هذا النهج لـ SAP خدمات موجهة للأعمال مدفوعة بالأصول وقائمة على الخبرة وقابلة للتكرار ومصممة بشكل مخصص. يساعد ذلك في بناء أساس لنجاح التحول.
إنه حل يُمكّن الشركات من استخدام الاستثمارات الحالية من SAP لتنفيذ نقلة بخطوة واحدة إلى SAP S/4HANA من أي مصدر باستخدام الأتمتة لتسريع عملية الترحيل بأقل قدر من المخاطر.
مصنع ترحيل من الجيل التالي مصمم لأتمتة رحلتك وتسريعها، وهو مدعوم ببنية تحتية سحابية فعالة لتمكن مؤسستك من التحول إلى مؤسسة ذكية، ما يوفر لك قدرة أكبر على التنبؤ في طريقك نحو SAP S/4HANA.
حلول SAP المستندة إلى عقود من الخبرة والتجربة التي نتمتع بها والتي تعمل على تسريع برامج S/4HANA وأتمتة الاختبارات وإدارة البيانات وتمكين القدرات المعرفية والتحليلات المتقدمة في الوقت الفعلي.
بالاعتماد على BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP، يتضمن خيار المورد المتميز منصة IBM السحابية بصفتها خدمة بنية تحتية (IaaS)، ويجمع بين الخدمات الاستشارية والتنفيذية والتطبيقية وخدمات الإدارة التقنية في عرض واحد.
تساعد الخدمات المُدارة لتطبيقات SAP على تحسين استخدام مجموعة الموارد وتحسين المرونة من خلال توفير الدعم والتحسين للوظائف التشغيلية الأساسية، مثل إعداد تقارير الأمان والامتثال وتقديم التطبيقات والخدمات لخطوط الأعمال.
خفض التكلفة الإجمالية للملكية من خلال إعادة تحديد عمليات نموذج أعمالك وتقليل تعقيدات المشروع باستخدام أفضل ممارسات التحسين التي أثبتت جدواها والتي توفر سرعة أكبر في عائد الاستثمار وتقلل من التكلفة الإجمالية للملكية.
زيادة الموثوقية مع تقليل الضغط على موارد النظام البنائي الخاص بك وتعزيز الأمان وتحسين الامتثال التنظيمي والترحيل إلى SAP S/4HANA مع اتباع نهج يناسب شركتك.
توفر منصة SAP Business Technology Platform (BTP) مرونة في التهيئة السريعة لتناسب شركتك، بينما تتيح لك IBM سير العمل الذكي لتمكنك من زيادة التمايز في فئة الأعمال الخاصة بك.
تنطلق منصة الطاقة المتجددة Virescent Infrastructure في رحلة سحابة هجينة مع IBM وSAP لتسريع نمو الأعمال المستدامة.
تسعى شركة التطوير العقاري Puravankara إلى تسريع رحلتها في مجال التطوير العقاري من خلال IBM وSAP من خلال نشر RISE WITH SAP.
يساعد Adil -الشريك المساعد في شركة IBM- في إزالة الغموض عن الرحلة إلى السحابة ويعمل مع العملاء لاختيار تبني مدفوع بالقيمة وتبسيط نهج النشر إلى SAP S/4HANA.
يتمتع Abe بفهم واسع لتطبيقات الأعمال وخبرة واسعة في العمل مع العملاء لتطوير خارطة الطريق التي تحقق قيمة تجارية إضافية، وذلك بصفته قائد أعمال برنامج SAP RISE العالمي - الشريك.
يدعم Dharma العملاء في رحلتهم نحو السحابة الهجينة، وذلك بصفته كبير المهندسين المعماريين لبرنامج RISE with SAP، الذي يمكّن خدمات الإدارة التقنية على IBM Cloud جنبًا إلى جنب مع مزودي الخدمات السحابية الكبار الآخرين (Azure وAWS).
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