يأتي هذا الإصدار المجاني مع ميزة ووظائف كاملة لوقت غير محدود.
احصل على إمكانية الوصول إلى جميع الميزات والوظائف دون قيود على حجم الطراز لفترة زمنية محدودة.
اشترك أو شراء تراخيص لتطوير التطبيق الداخلي ونشر التراخيص للاستخدام التجاري
اشتر اشتراكاً شهرياً لتطوير التطبيقات الداخلية. الإلغاء في أي وقت.
قم بشراء ترخيص دائم أو محدد المدة للتطورات الداخلية الخاصة بك.
يسمح ترخيص النشر هذا بالاستخدام التجاري/الخارجي لنماذجك.
يسمح الموقع IBM ILOG CPLEX Optimization Studio Subscription باستخدام التطوير فقط. هناك متغيرات وقيود غير محدودة، ويتم تضمين الدعم طالما كان الاشتراك نشطاً.
نعم، نحن نقدم إصدار IBM ILOG CPLEX Optimization بدون تكلفة. يمكنك التسجيل لتحميل المعلومات على الرابط أدناه. يقتصر الإصدار بدون تكلفة على المشاكل التي تصل إلى 1,000 متغير و1,000 قيد. تتوفر نسخة تجريبية محدودة المدة دون قيود على حجم المشكلة عند الطلب عن طريق الاتصال بممثل مبيعات IBM.
بالإضافة إلى الإصدار التجاري، تدير IBM مبادرة IBM الأكاديمية حيث يمكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الوصول إلى المنتج بدون تكلفة. دخولنا الأكاديمي بدون قيود وظيفية أو حجم النموذج، ويجب عليك التسجيل للتحقق من أهليتك. إذا تم قبولك في البرنامج، فسوف تتلقى إشعاراً عبر البريد الإلكتروني يتضمن تعليمات التنزيل.
يمكن شراء اشتراك ® CPLEX كاشتراك شهري أو سنوي ويتم تحصيله في بداية فترة الفوترة. سيتم محاسبتك تلقائيًا على أساس دوري، وفقًا لشروط اشتراكك.
قبل أن تصل إلى الشهر التالي من عرض اشتراكك، اتصل بنا لإلغاء التجديد التلقائي.
قد يشمل الاشتراك الواحد مستخدمًا واحدًا أو أكثر، ويتلقى كل مستخدم مفتاحًا شخصيًا لإلغاء القفل البرنامج. يجب أن يكون لكل عضو من أعضاء فريقك الذين يستخدمون IBM ILOG CPLEX Optimization Studio مفتاحه الخاص. يمكن إدارة المستخدمين من "منتجاتي وخدماتي". عند إزالة مستخدم من الاشتراك، يصبح مفتاحه أو مفتاحها غير نشط. عندما تضيف مستخدمًا إلى الاشتراك، فإنه يتلقى مفتاحًا.
في كل يوم عندما يحدث أول حل "" ، يذهب البرنامج للتحقق من أهلية استخدام المنتج بشكل غير محدود. ومع ذلك، بعد إجراء فحص واحد على الأقل، يمكن للمستخدم أن يكون غير متصل بالإنترنت لمدة 14 يومًا قبل أن يعود المنتج إلى الوضع المحدود. إذا اتصل المستخدم وتم التحقق من أهليته قبل نهاية اليوم الرابع عشر، فقد يكون المستخدم غير متصل مرة أخرى لمدة 14 يومًا أخرى.
نعم، يتم تضمين الدعم للأشهر التي تم شراؤها للاشتراك و12 شهراً لخيارات الترخيص الأخرى.
إن IBM ILOG CPLEX Optimization Studio Subscription مدعوم على أنظمة ويندوز وماك أو إس و Linux (على الأنظمة الأساسية x86). يرجى الرجوع إلى معلومات متطلبات النظام في الإصدارات المدعومة من هذا المنتج.