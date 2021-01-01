تخضع شركة IBM لسلطات التحقيق والإنفاذ التي تتمتع بها لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة فيما يتعلق ببرنامج إطار عمل خصوصية البيانات الخاص بها. قد يُطلب من "IBM" أيضًا الكشف عن المعلومات الشخصية استجابةً للطلبات القانونية من قبل السلطات العامة، بما في ذلك تلبية متطلبات الأمن القومي أو إنفاذ القانون. "IBM"