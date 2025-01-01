IBM SPSS Statistics يقدم البرنامج مجموعة قوية من الميزات الإحصائية التي تمكنك من تحقيق أقصى استفادة من المعلومات القيمة التي توفرها بياناتك. من خلال التعمق أكثر في بياناتك، يمكنك اكتشاف معلومات لتحسين عملية اتخاذ القرار - على سبيل المثال لا الحصر توسيع الأسواق، وتحسين نتائج الأبحاث، وتمكين الامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر، وتعظيم العائد على الاستثمار.
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مساعدتك على تحقيق المزيد بسرعة وكفاءة أكبر.
يوفر الإصدار الأساسي من IBM ®SPSS إصدار إدارة البيانات وأدوات التصور القوية, وأدوات التحليل الإحصائي المتقدمة مثل الإحصاءات الوصفية والإحصاءات الخطية والإحصاءات ثنائية المتغيرات وتقنيات التكامل مع R و Python.
تتيح مجموعة الجداول المخصصة والإحصائيات Advanced للمستخدمين تصميم الجداول التفاعلية بسهولة ومشاركتها. يمكنك تحليل البيانات بشكل أكثر شمولاً باستخدام الانحدار غير الخطي واللوجستي والانحدار على مرحلتين من المربعات الصغرى والنمذجة الخطية المعممة وتحليل البقاء على قيد الحياة.
يوفر المتغير المتضمن في مجموعة توقعات وأشجار القرار المتضمنة في مجموعة أشجار القرار (ARIMA) متوسط التنقل التلقائي الانحداري المتكامل المتكامل والمتوسط المتحرك الأسي. قم ببناء أشجار القرار من خلال خوارزميات نمو الأشجار الأربع التي أنشأتها شركة IBM. يمكنك أيضًا إنشاء نماذج تنبؤية للشبكة العصبية الشبكية بالإضافة إلى إجراء تحليل RFM لاختبار الحملات التسويقية.
يمكنك تحليل أحجام العينات الصغيرة، والتعامل مع البيانات المفقودة، والقيام بأخذ عينات معقدة. يمكنك استخدام انحدار مع القياس الأمثل وتقنيات مثل لاسو والشبكة المرنة، واستخدام ميزة مثل التحليل الأساسي الفئوي للنوع الفئوي وتحليل القياس متعدد الأبعاد والتكشّف وتحليل التطابق المتعدد.
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