التحليل المشترك
اختبِر تحليل التوافق (Conjoint Analysis) باستخدام نسخة تجريبية كاملة من SPSS أو تواصَل معنا للشراء.
جرّب SPSS Statistics مجانًا انظر خيارات التسعير
شاشة المنتج، فهم وقياس قرارات الشراء
ما الذي يمكن أن يقدِّمه SPSS Conjoint لأعمالك؟

توفر وحدة IBM SPSS Conjoint التحليل المشترك لمساعدتك على فهم تفضيلات المستهلكين، والحلول الوسطى وحساسية الأسعار بشكل أفضل.

  • وتُتيح لك اكتشاف مزيد من المعلومات حول كيفية مقارنة العملاء للمنتجات في السوق وقياس كيفية تأثير خصائص المنتج الفردية في سلوك المستهلك. 
  • تساعدك هذه المعلومات على تصميم المنتجات والخدمات وتحديد أسعارها والتسويق لها بما يتناسب مع احتياجات عملائك.

يتم تضمين هذه الوحدة في إصدار SPSS Premium للأنظمة المحلية وفي الإصدار الإضافي IBM SPSS Complex Testing and Sampling لخطط الاشتراك.

 

حدِّد موعدًا لمناقشة كيفية دعم SPSS Conjoint لاحتياجات عملك.

استكشِف العرض التوضيحي التفاعلي لوحدة IBM SPSS Statistics
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تسليط الضوء على الميزات
وفر الوقت والمال باستخدام Orthoplan

حدد معايير دراستك باستخدام مولد التصميم Orthoplan. يوفر لك Orthoplan مجموعة متعامدة من المنتجات البديلة المحتملة التي تجمع بين خصائص المنتجات المختلفة على مستويات محددة. حيث يقلل هذا من الأسئلة التي تحتاج إلى طرحها، مع استمرار الحصول على معلومات كافية لإجراء تحليل شامل.
ترتيب تفضيلات المستجيبين

دع النظام يوجِّهك لإنشاء "بطاقات خطة" يمكن للمشاركين ترتيبها لتحديد تفضيلاتهم.
إنشاء المخططات البيانية والحصول على النتائج

قم بإجراء تحليل المربعات الصغرى العادية لبيانات التفضيل أو التقييم وابتكِر رسومًا بيانية لمحاكاة الحصص السوقية المتوقعة بعد جمع البيانات باستخدام بطاقات الخطة. يمكنك استخدام النتائج لتزويد الحملات بالمعلومات، مثل سمات المنتج المهمة والمستويات الأكثر تفضيلًا للحملات. يمكنك أيضًا إجراء عمليات المحاكاة التي ستخبرك بحصص السوق المتوقعة للمنتجات البديلة.
تصميم استطلاعات عينة أكثر فاعلية

اكتشِف كيف يصنف المستجيبون تفضيلاتهم وسمات المنتج. تمكَّن من تخطيط وتنفيذ وتحليل الاستطلاعات الفعَّالة. 
التفاصيل الفنية
متطلبات البرنامج
  • في حالة الأنظمة المحلية: اشترِ إصدار Premium.
  • بالنسبة إلى خطط الاشتراك: اشترِ الإصدار الإضافي Complex Testing and Sampling.
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متطلبات الأجهزة
  • المعالج: 2 جيجاهرتز أو أسرع
  • الشاشة: 1024*768 أو أعلى
  • الذاكرة: مطلوب 4 جيجابايت من ذاكرة RAM، ويوصى بـ 8 جيجابايت من ذاكرة RAM أو أكثر
  • مساحة القرص: 2 جيجابايت أو أكثر
 اطَّلِع على قائمة كاملة بمتطلبات الأجهزة
الخطوات التالية

استمتع بواجهة سهلة بديهية وميزات قوية دون أي تكلفة.

 جرّب SPSS Statistics مجانًا انظر خيارات التسعير
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