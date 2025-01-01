توفر وحدة IBM SPSS Conjoint التحليل المشترك لمساعدتك على فهم تفضيلات المستهلكين، والحلول الوسطى وحساسية الأسعار بشكل أفضل.
يتم تضمين هذه الوحدة في إصدار SPSS Premium للأنظمة المحلية وفي الإصدار الإضافي IBM SPSS Complex Testing and Sampling لخطط الاشتراك.
حدِّد موعدًا لمناقشة كيفية دعم SPSS Conjoint لاحتياجات عملك.
حدد معايير دراستك باستخدام مولد التصميم Orthoplan. يوفر لك Orthoplan مجموعة متعامدة من المنتجات البديلة المحتملة التي تجمع بين خصائص المنتجات المختلفة على مستويات محددة. حيث يقلل هذا من الأسئلة التي تحتاج إلى طرحها، مع استمرار الحصول على معلومات كافية لإجراء تحليل شامل.
دع النظام يوجِّهك لإنشاء "بطاقات خطة" يمكن للمشاركين ترتيبها لتحديد تفضيلاتهم.
قم بإجراء تحليل المربعات الصغرى العادية لبيانات التفضيل أو التقييم وابتكِر رسومًا بيانية لمحاكاة الحصص السوقية المتوقعة بعد جمع البيانات باستخدام بطاقات الخطة. يمكنك استخدام النتائج لتزويد الحملات بالمعلومات، مثل سمات المنتج المهمة والمستويات الأكثر تفضيلًا للحملات. يمكنك أيضًا إجراء عمليات المحاكاة التي ستخبرك بحصص السوق المتوقعة للمنتجات البديلة.
اكتشِف كيف يصنف المستجيبون تفضيلاتهم وسمات المنتج. تمكَّن من تخطيط وتنفيذ وتحليل الاستطلاعات الفعَّالة.