التسويق المباشر
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تُتيح لك شاشة المنتج التعرُّف بسهولة على العملاء المناسبين.
ما الذي يمكن أن يقدمه برنامج SPSS Direct Marketing لأعمالك

يُتيح لك IBM SPSS Direct Marketing إجراء تحليلات متقدمة لعملائك، أو لجهات اتصالك، بهدف تحسين نتائجك.

  • اختر من بين تحليل الحداثة والتكرار والقيمة المالية (RFM)، وتحليل التجميع، وتحليل الملف التعريفي للعملاء المحتملين، وتحليل الرمز البريدي، وتحديد الميل، واختبار حزمة التحكم. 
  • يمكنك فهم عملائك بعمق أكبر، وتحسين حملات التسويق، وزيادة عائد الاستثمار (ROI) من ميزانية التسويق الخاصة بك. 
  • استخدِمه لإطلاق الحملات أو اختبارها، أو زيادة إيرادات البيع المتقاطع والبيع الإضافي، أو فتح متجر. 

يتم تضمين هذه الوحدة في إصدار SPSS Premium المحلي وفي الوظيفة الإضافية IBM® SPSS® Forecasting and Decision Trees كما هو مفصل في خطط الاشتراك.

 
عرض توضيحي تفاعلي

جرّب جولة المنتج التفاعلية لـ SPSS Statistics لمعرفة كيف يمكنك أن استخراج المعارف القابلة للتنفيذ بسهولة لتحسين قراراتك.
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تحديد جهات الاتصال الصحيحة وتحسين عائد الاستثمار للحملة

تعرَّف على مجموعات عملائك بشكل أفضل، وحدِّد أنشط العملاء لمؤسستك وارفع عائد استثمارك. سواء أكنت تطلق حملات تسويقية أو تختبرها، أو كنت تسعى لزيادة إيرادات البيع المتقاطع والبيع الإضافي، أو تخطط لافتتاح متجر، فسوف يساعدك البرنامج على تطوير وتنفيذ برامج تسويقية أكثر نجاحًا.
احصل على تحليل تسويقي شامل

حلِّل نجاح استراتيجياتك التسويقية بنفسك. تُرشدك واجهة المستخدم البديهية خلال عملية التحليل، ما يمكِّنك من تصنيف العملاء في خطوات قليلة. استخدِم معالج التقييم لبناء نماذج لتقييم بياناتك. بعد إجراء التحليل، سيكون الناتج سهل الفهم وملونًا، وجاهزًا للتصدير إلى Microsoft Excel.
اكتشف مجموعات العملاء بكل سهولة

تمكَّن من تحليل بيانات العملاء بطرق متعددة لاختيار النهج الذي يتناسب مع أهدافك بشكل أفضل شكل ممكن. على سبيل المثال، يمكنك تصنيف جهات الاتصال بناءً على خصائص ديموغرافية أو سلوكية مشابهة لتوجيه استراتيجيات الاستحواذ الخاصة بك. كما يمنحك إجراء تحليل RFM أيضًا رؤى ثاقبة حول القيمة الدائمة لعملائك أو المتبرعين.
اتصِل بموقع Salesforce.com للحصول على المزيد من الرؤى

استفِد من إمكانات الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أذكى وأسرع، على مستوى الخدمات والمبيعات وغيرها. ومن خلال دمج IBM Watson، يمكنك تعزيز سير العمل داخل Salesforce Service Cloud، والتعلم من تفاعلات الوكلاء وتخصيصها بما يتناسب مع احتياجات عملك. اتصِل بموقع Salesforce.com لاستخراج البيانات وجمع التفاصيل وإجراء مزيد من التحليلات.
التفاصيل الفنية
متطلبات البرنامج
  • بالنسبة إلى البيئات المحلية: أضِفه إلى إصدار IBM SPSS Statistics Base الخاص بك أو اشترِ إصدار Premium.
  • بالنسبة إلى خطط الاشتراك: اشترِ الوظيفتين الإضافيتين Forecasting وDecision Trees.
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متطلبات الأجهزة
  • المعالج: 2 جيجاهرتز أو أسرع
  • الشاشة: 1024*768 أو أعلى
  • الذاكرة: مطلوب 4 جيجابايت من ذاكرة RAM، ويوصى بـ 8 جيجابايت من ذاكرة RAM أو أكثر
  • مساحة القرص: 2 جيجابايت أو أكثر
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الخطوات التالية

استمتِع بالواجهة البديهية والميزات الفعَّالة دون تكلفة.

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