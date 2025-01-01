التسويق المباشر

يُتيح لك IBM SPSS Direct Marketing إجراء تحليلات متقدمة لعملائك، أو لجهات اتصالك، بهدف تحسين نتائجك.
يتم تضمين هذه الوحدة في إصدار SPSS Premium المحلي وفي الوظيفة الإضافية IBM® SPSS® Forecasting and Decision Trees كما هو مفصل في خطط الاشتراك.
جرّب جولة المنتج التفاعلية لـ SPSS Statistics لمعرفة كيف يمكنك أن استخراج المعارف القابلة للتنفيذ بسهولة لتحسين قراراتك.
تعرَّف على مجموعات عملائك بشكل أفضل، وحدِّد أنشط العملاء لمؤسستك وارفع عائد استثمارك. سواء أكنت تطلق حملات تسويقية أو تختبرها، أو كنت تسعى لزيادة إيرادات البيع المتقاطع والبيع الإضافي، أو تخطط لافتتاح متجر، فسوف يساعدك البرنامج على تطوير وتنفيذ برامج تسويقية أكثر نجاحًا.
حلِّل نجاح استراتيجياتك التسويقية بنفسك. تُرشدك واجهة المستخدم البديهية خلال عملية التحليل، ما يمكِّنك من تصنيف العملاء في خطوات قليلة. استخدِم معالج التقييم لبناء نماذج لتقييم بياناتك. بعد إجراء التحليل، سيكون الناتج سهل الفهم وملونًا، وجاهزًا للتصدير إلى Microsoft Excel.
تمكَّن من تحليل بيانات العملاء بطرق متعددة لاختيار النهج الذي يتناسب مع أهدافك بشكل أفضل شكل ممكن. على سبيل المثال، يمكنك تصنيف جهات الاتصال بناءً على خصائص ديموغرافية أو سلوكية مشابهة لتوجيه استراتيجيات الاستحواذ الخاصة بك. كما يمنحك إجراء تحليل RFM أيضًا رؤى ثاقبة حول القيمة الدائمة لعملائك أو المتبرعين.
استفِد من إمكانات الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أذكى وأسرع، على مستوى الخدمات والمبيعات وغيرها. ومن خلال دمج IBM Watson، يمكنك تعزيز سير العمل داخل Salesforce Service Cloud، والتعلم من تفاعلات الوكلاء وتخصيصها بما يتناسب مع احتياجات عملك. اتصِل بموقع Salesforce.com لاستخراج البيانات وجمع التفاصيل وإجراء مزيد من التحليلات.