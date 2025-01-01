IBM SPSS Regression يمكّنك من التنبؤ بالنتائج الفئوية وتطبيق إجراءات انحدار غير خطية مختلفة عند دراسة عادات الشراء لدى المستهلكين، والاستجابة للعلاج، وتحليل مخاطر الائتمان، وغيرها من المواقف الشائعة الأخرى التي تكون فيها تقنيات انحدار العادية محدودة أو غير مناسبة.