يمكن استخدام خطة الاشتراك SPSS Statistics المدفوعة دون اتصال بالإنترنت، ولكن تكنولوجيا المعلومات تتطلب من المستخدم مصادقة ترخيصه مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين. بعد 14 يومًا من الوصول دون اتصال بالإنترنت، سيتوقف التطبيق عن العمل حتى يتم إنشاء اتصال بالإنترنت وتسجيل الدخول باستخدام IBMid. يلزم وجود اتصال إنترنت فعال لهذه الخطوة. نوصي بتنزيل اشتراك إصدار تجريبي مجاني لضمان التوافق قبل إجراء عملية الشراء.