سيتم إرسال رموز التفويض للطلبات الجديدة إلى البريد الإلكتروني لجهة الاتصال الرئيسية.
سيتم استخدام بوابة مركز مفاتيح الترخيص لإنشاء رموز التفويض.
يمكنك تنزيل SPSS Statistics من خلال ®Passport Advantage.
يتحكم مدير الترخيص المتزامن في الترخيص الخاص بك لتشغيل البرنامج.
يمكنك فتح تذكرة دعم للمشاكل المتعلقة بمفتاح الترخيص أو المشاكل التقنية.
يمكنك تنزيل اشتراكك وتفعيله باستخدام معرف IBM الخاص بك.
®يمكن أن يساعدك دعم Passport Advantage Support إذا واجهتك مشكلة في تنزيل البرامج الدائمة أو المحددة المدة.
يوفر بائعو GradPack الدعم لـ IBM SPSS Statistics GradPack.
الوصول أو تنزيل فواتيرك على بوابة الفواتير@IBM Portal.
احصل على المساعدة في تغيير معلومات الاتصال الأساسية والتقنية.
أضف مقاعد إلى IBM SPSS Statistics Subscription الخاص بك من خلال MyIBM.
اتصل بنا مباشرةً لتقليل المقاعد في اشتراكك.
قم بإلغاء IBM SPSS Statistics Subscription الخاص بك من خلال MyIBM.
IBM سوف نتصل بك عندما يحين وقت تجديد دعمك السنوي.
قم بزيارة منتدانا للحصول على دعم الترخيص إذا انتهى اشتراكك ودعمك.
تعرف على كيفية إدارة أجهزتك ومستخدميك الحاليين.
شاهد العروض التوضيحية للقدرات الرئيسية IBM SPSS Statistics.
حماية استثمارك في البرمجيات من خلال الاشتراك والدعم (S&S).
اطلب من خلال برامج IBM ، مثل ®Passport Advantage و®Passport Advantage Express.
تعرف على كيفية إرجاع رمز تفويض أو حذفه تلقائياً.
احصل على إشعارات عند توفر برامج جديدة للإصلاحات والإصدارات والدعم.
اتصل ببائع GradPack للحصول على الدعم.
احصل على إمكانية الوصول إلى مجتمع خبير لجميع أسئلتك.
احصل على الدعم الفني فيما يتعلق بالترخيص، والأخطاء، والتثبيت، والإعداد التجريبي وغير ذلك الكثير.
راجع IBM SPSS Statistics على موقع مجموعة أوفر فلو.
ستجد في صفحة دعم إحصاءات IBM SPSS Statistics Support، معلومات الدعم المتعلقة بتنزيل البرنامج، وفتح تذاكر الدعم، والحصول على رموز تفويض البرنامج، وغير ذلك الكثير.
لا يتطلب الاشتراك في تطبيق الاشتراك رموز تفويض. استخدم IBMid لتفعيل البرنامج.
للحصول على رمز التفويض الخاص بك، تفضل بزيارة SPSS License Key Center (الرابط موجود خارج ®IBM.com). إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الحصول على رمز تفويض، افتح حالة دعم.
يمكن استخدام خطة الاشتراك SPSS Statistics المدفوعة دون اتصال بالإنترنت، ولكن تكنولوجيا المعلومات تتطلب من المستخدم مصادقة ترخيصه مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين. بعد 14 يومًا من الوصول دون اتصال بالإنترنت، سيتوقف التطبيق عن العمل حتى يتم إنشاء اتصال بالإنترنت وتسجيل الدخول باستخدام IBMid. يلزم وجود اتصال إنترنت فعال لهذه الخطوة. نوصي بتنزيل اشتراك إصدار تجريبي مجاني لضمان التوافق قبل إجراء عملية الشراء.
عند شراء اشتراكك في SPSS Statistics Subscription، فإن المعلومات الوحيدة الموجودة في السحابة هي المعلومات المطلوبة لإدارة حساب اشتراكك. يتم تشغيل جميع الوظائف والبيانات التي تتم معالجتها داخل التطبيق على جهازك وليس في السحابة.