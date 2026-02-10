تجديد IBM Software Subscription & Support

راجِع عرض التجديد الخاص بك فورًا واختَر من بين خيارات التجديد التالية:
- تواصَل مع شريك أعمال معتمد من IBM للحصول على التسعير النهائي وإتمام الطلب.
- تواصَل مع مسؤول التجديد لدى IBM للحصول على المساعدة.
- سجِّل الدخول إلى Passport Advantage Online for Customers لإتمام التجديد عبر الإنترنت*.
* ملاحظة: تتوفر خدمات التجديد والطلب عبر Passport Advantage Online في معظم البلدان، ولكن ليس في جميعها. إذا قررت الشراء مباشرةً من IBM، يمكنك اختيار طريقة الدفع التي تفضِّلها. تشمل خيارات الدفع الفوترة أو الدفع باستخدام رقم الشراء الخاص بك، أو بطاقة الائتمان (حسب التوافر في بلدك).
التجديد عبر PAO
- عند استلام عرض التجديد الخاص بك، اضغط على Passport Advantage Online.
- سجِّل الدخول باستخدام معرِّف IBM ID وكلمة المرور الخاصة بك. سيتم توجيهك تلقائيًا إلى شاشة عرض التجديد. هناك ستجد معلومات التجديد الخاصة بك مع رقم عرض التجديد. سترى أيضًا علامتي تبويب إضافيتين.
- يوفر تبويب معلومات الحساب بيانات حول حسابك، بما في ذلك رقم عميل IBM الخاص بك وتاريخ استحقاق التجديد.
- يوفر تبويب ممثل المبيعات معلومات التواصل مع ممثل مبيعات IBM الخاص بك.
- لتجديد الاشتراك، اضغط على "إضافة إلى عربة التسوق".
- من شاشة عربة التسوق، ستتمكن من رؤية جميع عناصر خطوط التجديد الخاصة باشتراك Software Subscription and Support. لاحِظ أن خطوة "التسعير" تكتمل تلقائيًا. لديك الخيار في هذه المرحلة.
- حذف عناصر السطر*
- إجراء تعديلات*
- سداد مع الخروج
- لإتمام طلبك، انقر على "إتمام الشراء".
- أنت الآن في شاشة "إتمام الشراء - الفوترة والشحن".
- اقرأ الشروط والأحكام وانقر على "أوافق".
- انقر على الزر "متابعة".
- أنت الآن في صفحة مراجعة الطلب وإرساله.
- اختَر طريقة الدفع المفضلة لديك (PPM) – الدفع بواسطة بطاقة الائتمان هو الخيار الافتراضي. لديك أيضًا خيار الدفع عن طريق أمر شراء. ملاحظة قد تختلف طرق الدفع حسب الدولة.
- للدفع باستخدام بطاقة الائتمان
- اكتب رقم بطاقتك الائتمانية
- اختَر شهر انتهاء صلاحية بطاقة الائتمان الخاصة بك.
- اختَر سنة انتهاء صلاحية بطاقة الائتمان الخاصة بك.
- أدخِل رمز الأمان.
- بالنسبة إلى معظم البطاقات، ابحث عن الرقم المكوَّن من 3 أرقام الموجود على ظهر البطاقة. يظهر بعد رقم بطاقتك وعلى يمينه.
- بالنسبة إلى بطاقات American Express، ابحث عن رقم مكوَّن من 4 أرقام مطبوع على الوجه الأمامي من بطاقتك. يظهر هذا الرقم في الأعلى، إما قبل رقم بطاقتك أو بعده.
- عندما تكون جاهزًا، انقر على زر "إرسال".
- أنت الآن في شاشة تأكيد الطلب والمعلومات. تعرض هذه الشاشة الرقم المرجعي لطلبك لتجديد اشتراك البرنامج والدعم الذي تم إرساله للتو.
- يُرجى طباعة هذه الشاشة لحفظها في سجلاتك؛ لأنها تحتوي على رقم مرجع طلبك، ومعلومات حول طريقة الدفع الخاصة بك، ووصف العناصر الموجودة في طلبك.