بموجب برنامجي IBM Passport Advantage و Passport Advantage Express، يمكن للعملاء:
على الرغم من أن كِلا البرنامجين يستخدمان مجموعة موحَّدة من الاتفاقيات والعمليات والأدوات، فإن هناك فروقات بينهما.
من المهم أن تطَّلِع على جميع الشروط والأحكام وتفهمها جيدًا قبل التوقيع على أي اتفاقية أو مرفق وإرساله.
يوفر تسعيرًا أفضل، وإدارة مبسَّطة للمواقع، وتاريخًا سنويًا موحدًا لتجديد العقود. ولكن للاستفادة من هذه المزايا، يجب عليك التسجيل.
يوفر Passport Advantage Online إمكانية تسجيل الدخول الآمن إلى معلومات وتطبيقات Passport Advantage الخاصة بالموقع.