نظرة عامة على برنامج Passport Advantage

يُتيح لك برنامج Passport Advantage كسب نقاط مقابل مشترياتك. كلما زادت مشترياتك، زادت مدخراتك.

مع برنامج Passport Advantage، تحصل على:

تسعير أفضلموقع واحدتاريخ ذكرى واحد
مع نظام Relationship Suggested Volume Pricing (RSVP)، تكتسب نقاطاً على جميع مشتريات المنتجات المؤهلة (Eligible Products)، بما في ذلك IBM Cloud Services، والأجهزة (Appliances) وخدماتها، وتجديد اشتراكات ودعم برمجيات IBM (IBM Software Subscription and Support)، بالإضافة إلى التراخيص الجديدة. كلما اشتريت أكثر، وفَّرت أكثر.يمكن للمؤسسات والمنظمات التي تمتلك مواقع متعددة تفويض مواقع إضافية للتسجيل والشراء ضمن اتفاقية واحدة.مع تاريخ “الذكرى السنوية” الواحد لتجديد S&S السنوي، تحصل على رؤية شاملة لجميع تجديداتك، ما يُلغي الحاجة إلى مطابقة ومعالجة عدة تجديدات على مدار العام.
تجميع النقاط: لديك الخيار لتجميع النقاط عبر عدة مواقع لكسب مستويات خصم أعلى على الحجم بسرعة أكبر.توفِّر عملية دمج المواقع إدارة مركزية للحسابات، وجهات الاتصال، والصلاحيات، والمشتريات، والتجديدات، والتقارير لتعزيز إدارة أصول البرمجيات - ما يؤدي إلى توفير وقتك وجهدك وتكاليفك الإدارية.يمكن تحديد تواريخ البدء والانتهاء لمشتريات التراخيص الجديدة بشكل نسبي لتتوافق مع تاريخ الذكرى الخاص بك، ما يؤدي إلى تسهيل التخطيط المالي للتجديدات المستقبلية وتوقُّع وفورات RSVP عند الانتقال من مستوى إلى آخر.
راجِع تسعير الكميات في برنامج Passport Advantage للمزيد من التفاصيل.تكون الشركة العميلة الأصلية، المُحددة كموقع أصلي، مسؤولة عن الالتزام بالشروط وتنسيق أنشطة كل شركة من شركات المؤسسة المشاركة، المُحددة كمواقع إضافية، بموجب رقم اتفاقية Passport Advantage الخاصة بالمؤسسة. 
 بعد 24 شهرًا متتاليًا من عدم النشاط، مثل عدم وجود طلبات جديدة أو استمرار الخدمات سارية المفعول، قد تنقِل IBM اتفاقية العميل و/أو المواقع الخاصة به إلى حالة ملغاة/غير نشطة. 

تسعير الكميات في برنامج Passport Advantage

  • تعمل IBM على تعيين قيمة نقاط لكل عرض، وقد تكون صفرًا، ويمكن تغييرها في أي وقت IBM.
  • يتم تحديد مستوى Relationship Suggested Volume Pricing (RSVP) عن طريق تجميع النقاط لجميع العروض التي تم طلبها خلال فترة 12 شهرًا.
  • تحدِّد قيمة نقاط أول طلب للعميل مستوى RSVP الأولي الخاص به، والذي سيكون ساريًا على الطلبات خلال الـ 12 شهرًا التالية.
  • في تاريخ ذكرى العميل، تتم إعادة تعيين مستوى RSVP الخاص بالعميل بناءً على مجموع نقاط الطلبات خلال الـ 12 شهرًا السابقة.  سيتم تطبيق أي مستوى RSVP جديد على الطلبات خلال الـ 12 شهرًا التالية. إذا تم الوصول إلى مستوى RSVP أعلى، فسيتم تطبيقه على الطلبات حتى تاريخ الذكرى التالي للعميل. إذا تمت إعادة تعيين مستوى RSVP للعميل إلى مستوى أدنى، فلن تخفضه IBM لأكثر من مستوى واحد أقل من مستوى RSVP السابق للعميل. يتم أيضًا حساب مستوى Suggested Volume Pricing (SVP) لكل طلب، ويستند إلى قيمة النقاط لذلك الطلب. إذا كان مستوى SVP لطلب ما أعلى من مستوى RSVP الحالي للعميل، فسيتم تطبيق مستوى SVP على ذلك الطلب.

جدول مستوى RSVP/SVP

مستوى RSVP/SVP

  BL

  D

  E

  F

  G

  H

النقاط

أقل من 500

500

1,000

2,500

5,000

10,000

  • تحصل مواقع العميل المسجلة كموقع حكومي (Government Site) أو كموقع خيار الكمية الأكاديمية (Academic Volume Option Site) على التسعير المخفَّض المطبَّق، ولا ينطبق عليها تسعير الكميات المذكور أعلاه. للحصول على تسعير Academic Volume Option، يجب استخدام EPs للأغراض الأكاديمية أو الإدارية فقط، ولا يجوز استخدامها لأغراض تجارية.

الموارد

اقرأ اتفاقية Passport Advantage
اتفاقية International Passport Advantage Agreement (IPAA)
التسجيل في Passport Advantage
تعرَّف على كيفية التسجيل في Passport Advantage
تسجيل الدخول إلى Passport Advantage عبر الإنترنت للعملاء
تسجيل الدخول أو طلب الوصول إلى موقع Passport Advantage الخاص بك