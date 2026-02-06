نظرة عامة على IBM Software Subscription & Support

الوصول لتحميل أحدث الإصدارات والإصدارات الجديدة من البرمجيات التي يحق لك استخدامها.
كل إصدار يكون أكثر قوة ومتانة وأمانًا من الإصدار السابق - ويعتمد على الوظائف الحالية لمساعدتك على:
الدعم الفني لبرمجياتك الموزعة*
*ملاحظات: تحقق دائمًا من موقع دورة حياة منتجات IBM للتأكد من أنك تستخدم نسخة مدعومة من البرمجيات. إذا وجدت أن الإصدار أو الإصدار من البرنامج الذي تستخدمه قد وصل أو سيصل قريباً إلى تاريخ انتهاء الدعم الأساسي الخاص به، فاستكشف خياراتك.
** قد يشمل امتيازك في S&S (Base Support) أو Sustained Support دعم تحديثات Red Hat الموسع (EUS) أو دعم دورة حياة Red Hat الموسَّع (ELS) للفترة الأولى لبعض منتجات Red Hat. تواصَل مع ممثل الاشتراكات والرسوم السنوية للتحقق من أهليتك.
يُعَد تجديد IBM Software Subscription and Support أحد أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لضمان أن البرمجيات التي تشتريها اليوم ستظل تحقق قيمة لسنوات قادمة.
راجِع سياسة التنزيل لدى IBM لمواقع Fix Central وتنزيل برامج البرمجيات.
استفِد من التقنيات الجديدة والمحسَّنة المتوفرة في أحدث إصدارات وبرمجيات Software.
لضمان استمرار استفادتك من مزايا الترقية والدعم في IBM Software Subscription and Support (S&S)، يجب عليك التجديد عند نهاية كل فترة تغطية.