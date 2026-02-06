نظرة عامة على IBM Software Subscription & Support

رسم توضيحي لأشكال هندسية بدرجات اللون الأزرق والأسود والرمادي

يُعَد IBM Software Subscription and Support (S&S) حلًا شاملًا للتحديثات والدعم الفني مشمولًا مع شراء كل برنامج IBM مرخَّص بموجب اتفاقية IBM International Passport Advantage (IPLA).

ما دام أن S&S ساري المفعول، فستحصل على:

الوصول لتحميل أحدث الإصدارات والإصدارات الجديدة من البرمجيات التي يحق لك استخدامها.

كل إصدار يكون أكثر قوة ومتانة وأمانًا من الإصدار السابق - ويعتمد على الوظائف الحالية لمساعدتك على:

  • تحسين الأداء والإنتاجية وسهولة الاستخدام.
  • اكتساب رؤى ونتائج أفضل مع قدرات الذكاء الاصطناعي المتكاملة.
  • حماية برامجك ونظامك من التهديدات الإلكترونية المتطورة باستمرار بفضل الأمان المدمج.
  • الوصول إلى أهدافك المتعلقة بالأعمال والسحابة والتحديث والتحول بشكل أسرع.
  • خفض التكاليف وتحقيق عائد أعلى على استثماراتك البرمجية.

الدعم الفني لبرمجياتك الموزعة* 

*ملاحظات: تحقق دائمًا من موقع دورة حياة منتجات IBM للتأكد من أنك تستخدم نسخة مدعومة من البرمجيات. إذا وجدت أن الإصدار أو الإصدار من البرنامج الذي تستخدمه قد وصل أو سيصل قريباً إلى تاريخ انتهاء الدعم الأساسي الخاص به، فاستكشف خياراتك.

  • استخدِم امتيازًا في S&S (Base Support)** لتحميل نسخة أو إصدار أحدث مدعوم.
  • ضَع في اعتبارك الحصول على IBM Extended Support (حيثما توفَّر) إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحميل نسخة أو إصدار أحدث من البرمجيات.
  • ضَع في اعتبارك الحصول على Sustained Support** إذا وجدت أنه لا توجد نسخ أو إصدارات أحدث متاحة للتحميل.

** قد يشمل امتيازك في S&S (Base Support) أو Sustained Support دعم تحديثات Red Hat الموسع (EUS) أو دعم دورة حياة Red Hat الموسَّع (ELS) للفترة الأولى لبعض منتجات Red Hat. تواصَل مع ممثل الاشتراكات والرسوم السنوية للتحقق من أهليتك.

يُعَد تجديد IBM Software Subscription and Support أحد أكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة لضمان أن البرمجيات التي تشتريها اليوم ستظل تحقق قيمة لسنوات قادمة.
الموارد
منظر جانبي مقرَّب لمجموعة من زملاء العمل في أواخر العشرينات، مصممي جرافيك، يعملون على مشروع.
سياسة التنزيل لدى IBM

راجِع سياسة التنزيل لدى IBM لمواقع Fix Central وتنزيل برامج البرمجيات.

 تعرّف على المزيد
صورة لتحديث على الكمبيوتر
احصل على تحسينات لبرنامج IBM الخاص بك

استفِد من التقنيات الجديدة والمحسَّنة المتوفرة في أحدث إصدارات وبرمجيات Software.

 تعرّف على المزيد
امرأة تشرح شيئًا لزميلها في العمل.
جدِّد اشتراك S&S للوصول المستمر إلى التحديثات والدعم.

لضمان استمرار استفادتك من مزايا الترقية والدعم في IBM Software Subscription and Support (S&S)، يجب عليك التجديد عند نهاية كل فترة تغطية. 

 تعرّف على المزيد