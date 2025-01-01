IBM SPSS Statistics GradPack and Faculty Packs
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من البيانات إلى المعارف: ما الجديد في IBM SPSS Statistics 30.0.0.

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صُممت باقة الخريجين (Grad Pack) وباقة أعضاء هيئة التدريس (Faculty Pack) من برنامج IBM SPSS Statistics خصوصًا للطلاب والمعلمين. بالنسبة إلى الطلاب الذين يتطلعون إلى التميز بمهارات إحصائية مستقبلية والمعلمين الذين يسعون إلى تحسين قدراتهم التحليلية، يُعد هذا البرنامج الأداة التعليمية المثلى التي توفر أسعارًا مناسبة وباقات مخصصة لتلبية الاحتياجات الأكاديمية. ابدأ رحلتك اليوم مع الحل الذي يجعل تعلُّم الإحصائيات وتدريسها أمرًا سلسًا.

ما الذي يمكنك تحقيقه؟
الطلاب

  1. اكتساب خبرة إحصائية فعلية، ما يجعلك جاهزًا للعمل.

  2. استخدام برنامج قياسي في المجال لتحليل البيانات المعقدة.

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يستطيع المعلمون

  1. تصميم دروس مؤثرة وقائمة على البيانات تُعزز فهم الطلاب.

  2. استكشاف أدوات شاملة لتحسين جودة الأبحاث ودقتها.

بالنسبة إلى المؤسسات الأكاديمية التي تتطلع إلى شراء تراخيص على مستوى المؤسسة، راجع IBM SPSS Statistics Campus Edition.
المقارنة والاختيار

باقة الخريجين (Grad Pack) من برنامج IBM SPSS Statistics هي نسخة طلابية من البرنامج متوفرة في ثلاثة إصدارات—Base و Standard و Premium—لتلبية احتياجات الطلاب التعليمية بأسعار منخفضة. باقة أعضاء هيئة التدريس (Faculty Pack) من برنامج IBM SPSS Statistics مصممة خصوصًا للمعلمين، حيث تُوفر إمكانية الوصول إلى جميع مزايا IBM SPSS Amos بأسعار معقولة.

استكشف الجدول أدناه للعثور على الخيار المناسب لاحتياجاتك التعليمية والتدريسية.
قائمة المزايا GradPack الأساسي للطلاب GradPack القياسي للطلاب GradPack المميّز للطلاب Faculty Pack للمعلمين

قاعدة الإحصائيات

إعداد البيانات

التشغيل التمهيدي

الإحصائيات المتقدمة

الانحدار

الجداول المخصصة

التنبؤ

أشجار القرار

التسويق المباشر

الشبكات العصبية

العينات المركبة

Conjoint

الاختبارات الدقيقة

القيم المفقودة

الفئات

SPSS Amos (Windows، سطح المكتب فقط)

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
الشراء من أحد مورّدي IBM

لا يمكن شراء باقات الخريجين (GradPack) وباقات أعضاء هيئة التدريس (FacultyPack) إلا من موردين مختارين بعناية، والذين يمكنهم تقديم أفضل دعم لك كطالب (GradPack) أو معلم (Faculty Pack).

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