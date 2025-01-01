اكتساب خبرة إحصائية فعلية، ما يجعلك جاهزًا للعمل.
استخدام برنامج قياسي في المجال لتحليل البيانات المعقدة.
تصميم دروس مؤثرة وقائمة على البيانات تُعزز فهم الطلاب.
استكشاف أدوات شاملة لتحسين جودة الأبحاث ودقتها.
بالنسبة إلى المؤسسات الأكاديمية التي تتطلع إلى شراء تراخيص على مستوى المؤسسة، راجع IBM SPSS Statistics Campus Edition.
باقة الخريجين (Grad Pack) من برنامج IBM SPSS Statistics هي نسخة طلابية من البرنامج متوفرة في ثلاثة إصدارات—Base و Standard و Premium—لتلبية احتياجات الطلاب التعليمية بأسعار منخفضة. باقة أعضاء هيئة التدريس (Faculty Pack) من برنامج IBM SPSS Statistics مصممة خصوصًا للمعلمين، حيث تُوفر إمكانية الوصول إلى جميع مزايا IBM SPSS Amos بأسعار معقولة.
استكشف الجدول أدناه للعثور على الخيار المناسب لاحتياجاتك التعليمية والتدريسية.
SPSS Amos (Windows، سطح المكتب فقط)
لا يمكن شراء باقات الخريجين (GradPack) وباقات أعضاء هيئة التدريس (FacultyPack) إلا من موردين مختارين بعناية، والذين يمكنهم تقديم أفضل دعم لك كطالب (GradPack) أو معلم (Faculty Pack).
مزوِّد عالمي لبرنامج SPSS وللبرامج مخفّضة الأسعار للطلاب والمعلمين. يوفر إمكانية الدردشة المباشرة والدعم عبر الهاتف على مدار الساعة.
مبيعات في جميع أنحاء العالم، ودعم ممتد، والعملة المستخدمة: العملة المحلية، دولار أمريكي
احصل على SPSS والبرامج والنصوص الإلكترونية والموارد الأخرى المجانية أو بأسعار مخفَّضة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين. تتوفر خدمات الدعم الممتد.
مبيعات في جميع أنحاء العالم، ودعم ممتد، والعملة المستخدمة: العملة المحلية
بائع لبرنامج SPSS للطلاب وبرنامج SPSS لأعضاء هيئة التدريس بسعر مخفّض. يوفر المستشارون المتمرِّسون دعمًا فنيًا مجانيًا على مدار الساعة عبر الدردشة المباشرة والهاتف والبريد الإلكتروني.
مبيعات في جميع أنحاء العالم، ودعم ممتد، والعملة المستخدمة: العملة المحلية، حدِّد الدولار الأمريكي
بالإضافة إلى البرامج التي يتم تسعيرها على المستوى الأكاديمي، تقدم ThinkEDU منتجات أخرى، بما في ذلك الأجهزة والكتب المدرسية والملابس الجامعية والمزيد.
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