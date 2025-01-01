بالإضافة إلى البرامج التي يتم تسعيرها على المستوى الأكاديمي، تقدم ThinkEDU منتجات أخرى، بما في ذلك الأجهزة والكتب المدرسية والملابس الجامعية والمزيد.

المبيعات في الولايات المتحدة وكندا فقط، والدعم عادي، والعملة المستخدمة: الدولار الأمريكي والدولار الكندي