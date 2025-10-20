IBM SPSS Amos

تعميق التحليلات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية. جرِّب هذه الوظيفة باستخدام نسخة تجريبية كاملة الميزات من Amos، أو تواصَل معنا للشراء.

اتصل بالمبيعات انظر خيارات التسعير
رجل يقف عاقدًا ذراعيه أمام لوحة بيضاء مخصصة للعصف الذهني.
نمذجة المعادلات الهيكلية باستخدام برنامج IBM SPSS Amos

يُعَد IBM® SPSS Amos برنامجًا قويًا لنمذجة المعادلات الهيكلية (SEM) يدعم أبحاثك ونظرياتك من خلال توسيع أساليب التحليل متعدد المتغيرات التقليدية، بما في ذلك الانحدار وتحليل العوامل والارتباط وتحليل التباين. بناء نماذج سلوكية وموقفية تعكس العلاقات المعقدة بدقة أكبر من أساليب الإحصاء متعدد المتغيرات التقليدية، باستخدام واجهة مستخدم رسومية بديهية أو واجهة برمجية. تم تضمين Amos في الإصدار Premium من SPSS Statistics (باستثناء الإصدار Campus، حيث يُباع بشكل منفصل). يمكنك أيضًا شراء Amos كجزء من إصدارات Base وStandard وProfessional من SPSS Statistics، أو كتطبيق منفصل. لنظام Windows فقط.
رجل يراقب جهازًا لوحيًا.

حدِّد موعدًا لمناقشة كيفية دعم احتياجات عملك باستخدام SPSS Amos.
تسليط الضوء على الميزات
سهولة إدخال البيانات

أدخل نموذجًا في جدول يشبه جدول البيانات (لا يتطلب الأمر أي برمجة).
الوصول إلى مجموعة متنوعة من الميزات

يتضمن SPSS Amos مجموعة من الميزات مثل التقدير البايزي وتحليل الفئات الكامنة والمزيد.

 نمذجة المعادلات الهيكلية
نمذجة المعادلات الهيكلية

استخدام نمذجة المعادلات الهيكلية وتحليل المسارات لفهم المتغيرات الكامنة.
مقارنة إصدارات SPSS Statistics المختلفة

يتوفر SPSS Amos فقط مع خيار الترخيص المحلي التقليدي. قارِن بين الإصدارات المختلفة؛ لترى كيفية شراء Amos.

 زيارة صفحة التسعير

التراخيص الدائمة ومحددة المدة

تُعَد هذه الوحدة تطبيقًا مستقلًا ولا تتطلب SPSS Statistics.

مضمَّنة في حزمة SPSS Statistics Premium (باستثناء إصدار Campus Edition الذي يُباع بشكل منفصل).

غير متوافق مع تطبيق SPSS Statistics Subscription.

شراء ترخيص واحد لكل مستخدم أو ترخيص واحد لمجموعة من المستخدمين.

متاح لنظام التشغيل Windows فقط.

يشمل الدعم الفني.
الموارد صحيفة البيانات: IBM SPSS Amos
اكتشِف كيف يمكن رفع مستوى التحليلات والوصول بأبحاثك إلى مستوى أعلى باستخدام IBM SPSS Amos.
نمذجة المعادلات الهيكلية باستخدام برنامج SPSS Amos
اكتشِف العوامل التي تعزز سلوك العملاء في الصناعات.
موارد الخبراء لمساعدتك على النجاح
وثائق المنتج

يُمكنك العثور على الإجابات بسرعة في وثائق منتجات IBM.

 استكشف المجتمع

استفِد من نصائح ورؤى فنية يقدمها الآخرون ممن يستخدمون هذا المنتج.

 استكشف مقاطع فيديو

شاهِد الفيديوهات لمعرفة المزيد عن هذا المنتج.

 استكشف