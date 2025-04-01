ترخيص الاشتراك

الموازنة بين المرونة والتكاليف. لمتطلبات البرنامج التي تمتد لمدة لا تقل عن 12 إلى 36 شهرًا، بما في ذلك مزايا تحديثات البرنامج والدعم المستمر.