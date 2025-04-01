يُقدم برنامج IBM SPSS Statistics للمؤسسات الأكاديمية حلاً متكاملاً لتعزيز البحث والتدريس والتعلم في جميع المجالات. وهو مخصص للتغلب على التحديات الفريدة التي تواجه المؤسسات الأكاديمية، حيث يوفر حلاً قابلاً للتوسع يُمكن الحصول عليه بتكلفة ميسورة ويُلبي الاحتياجات المتنوعة لكل مستخدم.
عزز ما يمكن لمؤسستك تحقيقه:
للطلبة أو أعضاء هيئة التدريس النشطين الذين يتطلعون إلى شراء برنامج IBM SPSS Statistics لاستخدامهم الشخصي.
اختر ما يناسب مؤسستك. هذان هما الخياران الأنسب للمؤسسات الأكاديمية - الاشتراك والترخيص الدائم.
الموازنة بين المرونة والتكاليف. لمتطلبات البرنامج التي تمتد لمدة لا تقل عن 12 إلى 36 شهرًا، بما في ذلك مزايا تحديثات البرنامج والدعم المستمر.
ادفع مرة واحدة واستفد بالبرنامج مدى الحياة، مع توفير الدعم والصيانة في السنة الأولى، إلى جانب خيار تجديد الدعم فيما بعد.
المزايا المتوفرة بالإصدارات الجامعية (تراخيص دائمة/محددة المدة)
SPSS Amos (Windows، سطح المكتب فقط)
برامج ووظائف إضافية
برامج ووظائف إضافية
برامج ووظائف إضافية
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