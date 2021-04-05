يمكن لبرنامج IBM SPSS Complex Samples حساب الإحصائيات والأخطاء المعيارية من تصاميم العينات المعقدة من خلال دمج هذه التصاميم في تحليل الاستطلاعات.
هذه الوحدة مدمجة في حزمة SPSS Premium وإصدار IBM SPSS Statistics Premium لاستخدام الترخيص التقليدي وكجزء من الوظيفة الإضافية IBM SPSS Complex Sampling and Testing كما هو مفصل في خطط الاشتراك.
جرّب جولة المنتج التفاعلية لـ SPSS Statistics لمعرفة كيف يمكنك أن استخراج المعارف القابلة للتنفيذ بسهولة لتحسين قراراتك.
يمكنك زيادة دقة عينتك واضمن تمثيل عينة من المجموعات الرئيسية. واستخدِم العينات متعددة المراحل لاختيار عينة من المرحلة الأعلى.
يمكنك الاحتفاظ بمَعلمات تخطيط الاستطلاع. وانشر مجموعات البيانات وأعد استخدام الخطط كقوالب. كما يمكنك تحديد العناقيد أو مجموعات وحدات العينة لجعل الاستطلاعات أكثر فاعلية من حيث التكلفة.
يمكنك عرض جداول التكرار أحادية الاتجاه أو الجداول المتقاطعة مزدوجة الاتجاه. وقم ببناء الانحدار الخطي باستخدام ANOVA وANCOVA. كما يمكنك تقدير المتوسطات والمجاميع والنِسب والمزيد.
يمكنك استخدام المعالجات المساعدة لتحديد كيفية تعريف العينات وتقدير الأخطاء المعيارية. وحدد المخططات وارسم العينات. كما يمكنك اختيار عينات معقدة قائمة على الاحتمالات من المجموعة المستهدفة.
يمكنك أن تبدأ بمعالج من المعالجات. ثم بعد ذلك، استخدِم الواجهة التفاعلية لإنشاء الخطط، وتحليل البيانات وتفسير النتائج. حيث تعمل كل خطة كنموذج وتمكِّنك من حفظ القرارات. ثم استخدِم الإجراءات التي تم تطويرها خصوصًا للعينات المعقدة للتنبؤ بالنتائج العددية والرتبية والفئوية أو الوقت لحدث معين.
يمكنك أن تتوقع النتائج الفئوية (من هو العميل الأكثر احتمالًا أن يشتري منتجك مثلاً) مع الأخذ في الاعتبار تصميم العينة لتحديد المجموعات بدقة أكبر من خلال الانحدار اللوجستي. الانحدار الرتبي: يتنبأ بالنتائج الرتبية مثل درجة رضا العملاء (منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة). انحدار كوكس: يتنبأ بالوقت اللازم لحدث ما للعينات المأخوذة بطرق أخذ العينات المعقدة. النماذج الخطية العامة: تتنبأ بالنتائج العددية مع مراعاة تصميم العينة.
استخدِم معالج العينات التفاعلي ليرشدك خلال عملية تصميم واختيار العينة. يساعدك معالج إعداد التحليل على تحضير مجموعات البيانات العامة للتحليل، مثل بيانات المسح الوطني لصحة السكان من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
زِد من دقة عينتك واضمن تمثيل عينة من المجموعات الرئيسية عن طريق اختيار العينات ضمن الفئات الفرعية من عينة الاستطلاع باستخدام العينة الطبقية. العينة العنقودية: اختَر مجموعات من وحدات العينة (العناقيد). العينة متعددة المراحل: اختَر عينة أولية بناءً على مجموعات من العناصر في المجتمع. ثم أنشئ عينة المرحلة الثانية عن طريق سحب عينة فرعية من كل وحدة مختارة في عينة المرحلة الأولى.
يتطلب برنامج IBM SPSS Complex Samples ترخيصًا صالحًا لقاعدة IBM SPSS Statistics Base.