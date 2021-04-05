يمكنك أن تبدأ بمعالج من المعالجات. ثم بعد ذلك، استخدِم الواجهة التفاعلية لإنشاء الخطط، وتحليل البيانات وتفسير النتائج. حيث تعمل كل خطة كنموذج وتمكِّنك من حفظ القرارات. ثم استخدِم الإجراءات التي تم تطويرها خصوصًا للعينات المعقدة للتنبؤ بالنتائج العددية والرتبية والفئوية أو الوقت لحدث معين.