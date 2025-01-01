تُتيح لك IBM SPSS Exact Tests تحليل التكرارات النادرة في قواعد البيانات الكبيرة وعند العمل باستخدام عينات صغيرة.
يتم تضمين هذه الوحدة في إصدار SPSS Premium المحلي وفي الوظيفة الإضافية IBM SPSS Complex Sampling and Testing كما هو مفصل في خطط الاشتراك.
جرّب جولة المنتج التفاعلية لـ SPSS Statistics لمعرفة كيف يمكنك أن استخراج المعارف القابلة للتنفيذ بسهولة لتحسين قراراتك.
اختر من: قيم p الدقيقة، وقيم p باستخدام طريقة مونت كارلو، واختبار كاي تربيع بيرسون، واختبار الارتباط الخطي، ومعامل التشتت، ومعامل عدم اليقين (متماثل أو غير متماثل)، واختبار ويلكوكسون للرتب الموقعة، واختبار كوشران Q، والاختبار ذي الحدين.
احصل على حلول شاملة لاحتياجاتك في النمذجة وتحليل البيانات. ستجد أن اختبارات SPSS Exact Tests مفيدة إذا كنت تقوم بالتنقيب في البيانات أو تحليل قواعد البيانات لأبحاث التسويق المباشر، أو أبحاث الاستطلاعات، أو الأبحاث الطبية، أو الإحصاء الحيوي، أو أبحاث العلوم الاجتماعية أو لإجراء أي نوع آخر من التجارب.
فسِّر نتائج Exact Tests بالطريقة نفسها التي تفسِّر بها النتائج بالفعل في IBM SPSS Statistics. لا يوجد منحنى تعلُّم حاد لأنك لا تحتاج إلى تعلم أي نظريات أو إجراءات إحصائية جديدة.
ساعِد على ضمان الحصول على نتائج صحيحة إذا كان لديك عدد صغير من متغيرات الحالات مع نسبة عالية من الردود في فئة واحدة أو إذا كنت بحاجة إلى تقسيم بياناتك إلى تفصيلات دقيقة.
تتضمن وحدة SPSS Exact Tests طرق تحليل تساعدك في الحصول على نتائج دقيقة عند استخدام مجموعات بيانات صغيرة أو عندما لا تفي بياناتك بافتراضات التحليل.