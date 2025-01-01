الاختبارات الدقيقة
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ما الذي يمكن أن تفعله SPSS Exact Tests لعملك

تُتيح لك IBM SPSS Exact Tests تحليل التكرارات النادرة في قواعد البيانات الكبيرة وعند العمل باستخدام عينات صغيرة.

  • بأكثر من 30 اختبارًا دقيقًا، يمكنك تحليل بياناتك في الحالات التي تفشل فيها الاختبارات التقليدية. على سبيل المثال، إذا كان لديك عدد صغير من متغيرات الحالات مع نسبة عالية من الاستجابات في فئة واحدة أو إذا كنت بحاجة إلى تقسيم بياناتك إلى تفصيلات دقيقة. 
  • تعمل وحدة SPSS Exact Tests على أنظمة التشغيل Windows وMac وLinux وتكون متاحة إما كبرنامج للعميل فقط أو كتثبيت للعميل أو الخادم. 

يتم تضمين هذه الوحدة في إصدار SPSS Premium المحلي وفي الوظيفة الإضافية IBM SPSS Complex Sampling and Testing كما هو مفصل في خطط الاشتراك.

 
عرض توضيحي تفاعلي

جرّب جولة المنتج التفاعلية لـ SPSS Statistics لمعرفة كيف يمكنك أن استخراج المعارف القابلة للتنفيذ بسهولة لتحسين قراراتك.
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احصل على الاختبارات والإحصائيات التي تحتاجها

اختر من: قيم p الدقيقة، وقيم p باستخدام طريقة مونت كارلو، واختبار كاي تربيع بيرسون، واختبار الارتباط الخطي، ومعامل التشتت، ومعامل عدم اليقين (متماثل أو غير متماثل)، واختبار ويلكوكسون للرتب الموقعة، واختبار كوشران Q، والاختبار ذي الحدين.
تأكد من حصولك على الاختبار الإحصائي المناسب لبياناتك

احصل على حلول شاملة لاحتياجاتك في النمذجة وتحليل البيانات. ستجد أن اختبارات SPSS Exact Tests مفيدة إذا كنت تقوم بالتنقيب في البيانات أو تحليل قواعد البيانات لأبحاث التسويق المباشر، أو أبحاث الاستطلاعات، أو الأبحاث الطبية، أو الإحصاء الحيوي، أو أبحاث العلوم الاجتماعية أو لإجراء أي نوع آخر من التجارب.
تفسير الاختبارات الدقيقة وتطبيقها

فسِّر نتائج Exact Tests بالطريقة نفسها التي تفسِّر بها النتائج بالفعل في IBM SPSS Statistics. لا يوجد منحنى تعلُّم حاد لأنك لا تحتاج إلى تعلم أي نظريات أو إجراءات إحصائية جديدة.
القضاء على مخاطر الاختبارات غير الدقيقة

ساعِد على ضمان الحصول على نتائج صحيحة إذا كان لديك عدد صغير من متغيرات الحالات مع نسبة عالية من الردود في فئة واحدة أو إذا كنت بحاجة إلى تقسيم بياناتك إلى تفصيلات دقيقة. 
الوصول إلى مجموعة متنوعة من الميزات

تتضمن وحدة SPSS Exact Tests طرق تحليل تساعدك في الحصول على نتائج دقيقة عند استخدام مجموعات بيانات صغيرة أو عندما لا تفي بياناتك بافتراضات التحليل.

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التفاصيل الفنية
متطلبات البرنامج
  • بالنسبة إلى الأنظمة المحلية: اشترِ إصدار Premium.
  • بالنسبة إلى خطط الاشتراك: اشترِ الوظيفة الإضافية Complex Sampling وTesting.
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متطلبات الأجهزة
  • المعالج: 2 جيجاهرتز أو أسرع
  • الشاشة: 1024*768 أو أعلى
  • الذاكرة: مطلوب 4 جيجابايت من ذاكرة RAM، ويوصى بـ 8 جيجابايت من ذاكرة RAM أو أكثر
  • مساحة القرص: 2 جيجابايت أو أكثر
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الخطوات التالية

استمتع بواجهة سهلة بديهية وميزات قوية دون أي تكلفة.

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