يمكن تطبيق تحليل البقاء، وهو تحليل الوقت المستغرق حتى حدوث حدث ما، للتنبؤ باحتمالية عودة دخول المريض إلى المستشفى استنادًا إلى بيانات صحية سابقة، مثل مدة الإقامة في المستشفى، وسجله الصحي، وخطط الرعاية بعد الخروج من المستشفى. حيث يتم في هذا الأسلوب تقدير الوقت اللازم حتى حدوث حدث معين (مثل إعادة الدخول للمستشفى)، مما يُتيح لمقدمي الرعاية الصحية تحديد المرضى المعرضين للخطر مبكرًا. فيساعد هذا الأسلوب على تمكين التدخلات المستهدفة، مما يقلل من فرص إعادة الدخول إلى المستشفى من خلال تحسين تخطيط الخروج والرعاية اللاحقة، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل تكاليف الرعاية الصحية.