إحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية من خلال رؤى متقدمة قائمة على البيانات
تمكين الرعاية الصحية المعتمدة على البيانات والمستندة إلى الأدلة
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منظر جوي لأربعة أشخاص يتحدثون ورسمة بيانية توضيحية على الأرض

لقد أصبحت المؤسسات الصحية تتجه بشكل متزايد إلى تحليلات البيانات لاستخلاص معارف ورؤى من مجموعات البيانات الصحية المعقدة والمتزايدة باستمرار. حيث تعمل هذه المعارف والرؤى على تحسين رعاية المرضى ودفع عجلة الابتكارات في القطاع الصحي. وبفضل باستخدام IBM SPSS Statistics ، يمكن للمستشفيات والعيادات ومؤسسات الأبحاث السريرية تلبية الطلبات المتزايدة على العلاج الطبي المتخصص، وإدارة الموارد الحساسة، والوقاية من الأمراض بشكل استباقي. كما صار يمكن لوكالات الصحة العامة تتبُّع أنماط الأمراض والتنبؤ بتفشي الأمراض باستخدام البيانات المجموعة عن الأوبئة، ويمكن للباحثين الطبيين وشركات الأدوية تسريع اكتشاف أدوية جديدة وإجراء التجارب السريرية باستخدام البيانات السريرية والإحصاءات الحيوية. ومن خلال دمج وتكامل مصادر البيانات المختلفة، مثل سجلات المرضى، والمطالبات التأمينية، والتحليلات في الوقت الفعلي، يمكن الحصول على رؤية شاملة لرحلة صحة المريض.  
تعرَّف على كيفية استخدام عملاء الرعاية الصحية لبرنامج IBM SPSS
الفوائد
تحسين تخصيص الرعاية الصحية للمرضى

من خلال فهم تفضيلات المرضى، وملفات المخاطر، وأحدث التوجهات في القطاع الصحي، يمكن للمهنيين الصحيين تقديم رعاية أكثر استهدافًا، مما يحسِّن التفاعل مع المرضى والنتائج. وقد ساعد هذا النهج على زيادة رضا المرضى وتعزيز العلاقات طويلة الأمد من خلال تقديم حلول رعاية صحية مخصصة.  

 تعرَّف على المزيد حول IBM SPSS Statistics Conjoint Analysis
إدارة استباقية للرعاية الصحية

يمكن لمقدمي الرعاية الصحية التنبؤ بشكل استباقي باحتياجات المرضى ومعرفة المخاطر الصحية المحتملة، مما يسمح بالتدخل المبكر. فمن خلال التعرُّف على الأنماط في بيانات المرضى في وقت مبكر، يمكن للمستشفيات والعيادات منع حدوث مضاعفات صحية، وتقليل الحاجة إلى إعادة دخول المستشفى، وضمان توفير العلاج في الوقت المناسب.  

 تعرَّف على المزيد حول IBM SPSS Statistics Neural Networks
تخصيص مُحسَّن لموارد الرعاية الصحية

تساعد الرؤى المستندة إلى البيانات المؤسسات الصحية على تخصيص الموارد بكفاءة أكبر من خلال تحديد المناطق ذات الأولوية العالية مثل التوظيف، والمعدات، وخدمات رعاية المرضى. ومن خلال معرفة أعداد المرضى، وفهم توجهات الطلب، واستخدام الموارد، يمكن للمستشفيات تحسين العمليات وزيادة كفاءة رعاية المرضى.  

 تعرَّف على المزيد حول ميزة IBM SPSS Advanced Statistics

التطبيقات

دعم الأبحاث السريرية التنبؤ بإعادة دخول المرضى تقييم جودة الرعاية الكشف عن تفشي الأمراض
الخطوات التالية
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