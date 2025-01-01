تُعَد أبحاث السوق أداة أساسية للمؤسسات والأفراد لتقييم مدى قدرة الأعمال الجديدة والمنتجات الحديثة على الاستمرار، من خلال تحديد السوق المستهدف، وجمع البيانات، وتقديم معارف ورؤى قابلة للتنفيذ. ويساعد استخدام IBM SPSS Statistics الباحثين على تحسين دقة وكفاءة عملهم في هذا الصدد وتيسير تطبيقها على الواقع، بدلًا من استخدام الأدوات البحثية التقليدية. وسواء كان بحثك في مجال التعليم، أو العلوم السياسية، أو الرعاية الصحية، أو القطاع المالي، أو الأعمال والتسويق، أو علوم البيانات وغيرها، لا شك سيساعدك البرنامج على تبسيط تحليل البيانات بشكل عام ويوفر رؤى قابلة للتنفيذ ومعارف موثوقًا بها.