الوصول التكيفي

ينبغي أن يكون التحكم الفعال في إمكانيات الوصول قائمًا على الموازنة بين الثقة والمخاطر. يستخدم برنامج IBM Verify التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليل المعايير الرئيسية — المستخدم والجهاز والنشاط والبيئة والسلوك — في سياقها لتحديد مستوى المخاطر الكلي. يؤدي هذا التحليل إلى اتخاذ قرارات أكثر دقة ومبنية على سياق فيما يتعلق بالمصادقة لتعزيز حماية أعمالك وتجارب المستخدمين لديك.