ما المقصود بالتشفير الكمّي؟

حتى الآن كان تشفير البيانات التقليدي كافيًا في العموم للحفاظ على اتصالات آمنة في معظم سيناريوهات الأمن الإلكتروني. ومع ذلك، فإن ظهور حوسبة Quantum يشكّل تهديدًا وجوديًا حتى لأكثر الخوارزميات التشفيرية التقليدية أمانًا.

ومثل التشفير الكمّي، تُعَد حوسبة Quantum تقنية ناشئة بسرعة تستفيد هي الأخرى من قوانين ميكانيكا الكمّ. وبالمقارنة مع أسرع وأحدث أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية المتاحة لدينا، تمتلك أجهزة الكمبيوتر الكمّية القدرة على حل المشكلات المعقّدة بسرعة تفوقها بعدة مرّات.

وقد وصف عالم الرياضيات Peter Shor لأول مرة في عام 1994 التهديد الذي تشكّله أجهزة الكمبيوتر الكمّية على أنظمة الأمان التقليدية. يمكن تقسيم أنظمة التشفير الحالية إلى فئتين رئيسيتين: الأنظمة المتماثلة، التي تستخدم مفتاحًا سرّيًا واحدًا لتشفير البيانات وفكّ تشفيرها والأنظمة غير المتماثلة، التي تستخدم مفتاحًا عامًا يمكن لأي شخص الاطلاع عليه، إلى جانب مفاتيح خاصة لا يمكن الوصول إليها إلا من قِبل الجهات المصرَّح لها.

يُنشئ كلا نوعَي أنظمة التشفير هذه المفاتيح عن طريق ضرب أعداد أولية كبيرة بعضها في بعض. ويعتمدان على قوة حوسبة هائلة مطلوبة لتحليل الأعداد الكبيرة إلى عواملها، بما يضمن تعذّر اختراق هذه المفاتيح التشفيرية بواسطة المتجسسين أو المخترقين.

حتى أقوى أجهزة الكمبيوتر العملاقة على وجه الأرض ستحتاج إلى آلاف السنين لاختراق خوارزميات التشفير الحديثة حسابيًا، مثل معيار التشفير المتقدّم (AES) أو RSA.

ووفقًا لخوارزمية Shor، فإن تحليل عدد كبير إلى عوامله باستخدام كمبيوتر تقليدي يتطلّب قدرًا من قوة الحوسبة يجعل المخترِق بحاجة إلى أعمار طويلة جدًا قبل أن يقترب حتى من الحل. أمّا جهاز الكمبيوتر الكمّي الذي يعمل بكامل طاقته — إذا تم تطويره — فقد يكون قادرًا على إيجاد الحل في غضون دقائق معدودة فقط.

ولهذا السبب، تكاد تكون حالات استخدام التشفير الكمي غير محدودة، شأنها شأن أي صورة أخرى من صور التشفير. فعندما تجعل حوسبة Quantum خوارزميات التشفير الحالية غير فعّالة، سيحتاج كل شيء، من بيانات الشركات إلى أسرار الدول، إلى وسائل حماية جديدة. وقد يكون التشفير الكمي عندئذٍ خيارنا الوحيد لتأمين البيانات الخاصة.

وبينما يعمل علماء الكمبيوتر حول العالم ليلًا ونهارًا على تطوير تقنيات كمية عملية، يصبح من الضروري أيضًا ابتكار أشكال جديدة من التشفير استعدادًا لعصر حوسبة Quantum. وعلى الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر الكَمّية كانت تُعتبَر يومًا ما مفهومًا نظريًا فحسب، فإن الخبراء يقدّرون أننا قد نكون على بُعد 20 إلى 50 عامًا فقط من الدخول الكامل في العصر حوسبة Quantum.