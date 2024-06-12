أحدث انتشار مساعدي البريد الإلكتروني المعتمدين على الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل GPT-3 من OpenAI وSmart Compose من Google، تحولًا كبيرًا في سير عمل التواصل. وللأسف، أدى ذلك أيضًا إلى ظهور مسارات هجوم جديدة يستغلها مجرمو الإنترنت.

ومع الاستفادة من التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية، يمكن للجهات الخبيثة استغلال الثغرات في أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتنفيذ هجمات إلكترونية متقدمة ذات آثار واسعة. وكشفت دراسات حديثة عن قدرات مقلقة لبرمجيات ضارة ذاتية التكرار، يتجسد مثالها في سلالة "Morris II" التي طوّرها باحثون.