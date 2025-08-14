ما المقصود بالشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)؟

تعمل الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) على تشفير البيانات الشخصية وإخفاء الأنشطة على الإنترنت من الأطراف الثالثة غير المصرح لها، ما يوفر للمستخدمين اتصال إنترنت آمنًا وخاصًا.

وقد كان لها دور أساسي في نمو شبكات الكمبيوتر وانتشار الإنترنت، وتستخدمها بعض أكبر المؤسسات وأكثرها نجاحًا في العالم.

مع تسارع شبكات الكمبيوتر واستخدام الإنترنت في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ازدادت الحاجة إلى حلول أمنية تحمي خصوصية الأفراد والشركات المعتمدة عليها. كانت OpenVPN، شبكة افتراضية خاصة مفتوحة المصدر تم إصدارها في 2001، واحدة من أولى شبكات VPN المستخدمة على نطاق واسع. وقد أصبحت شائعة؛ بسبب تشفيرها القوي وقدرتها على تجاوز جدران الحماية، وهي الحواجز الأمنية بين الاتصالات الخاصة والعامة بالإنترنت.

اليوم، هناك شبكات VPN مجانية وخدمات VPN تتطلب اشتراكًا شهريًا. بعض مستخدمي VPN مستعدون لدفع مقابل ميزات أمنية إضافية مثل مفاتيح الإيقاف التي تغلق اتصال الإنترنت إذا انقطع اتصال VPN.

يمكن تنزيل معظم شبكات VPN كتطبيقات (تطبيقات VPN) من متجر التطبيقات وتثبيتها بسهولة على أجهزة Mac أو هواتف Android. يمكن أيضًا تثبيتها كملحقات للمتصفح على المتصفحات الشهيرة مثل Chrome أو Firefox. تم تصميم شبكات VPN الحديثة لتعمل مع جميع أنظمة التشغيل، بما في ذلك Windows وLinux (Android) وMac (OS وiOS).