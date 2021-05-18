يُعد أحد أكثر الجوانب إرباكًا في مفهوم "المال الافتراضي" هو تعدد المصطلحات المختلفة. والمصطلح العام الذي نستخدمه لوصف جميع الأصول الرقمية المتعلقة بالقطاع المالي هو العملة الرقمية. تشبه وظائف العملات الرقمية وظائف العملات الفعلية. ومع ذلك، ثمة مزايا لاستخدام العملة الرقمية بدلاً من العملة الفعلية. تُعد القدرة على إجراء التحويلات المالية عبر الحدود بشكل فوري إحدى هذه الفوائد، مع خفض التكلفة وتقليل الوقت. تتنوع أشكال العملات الرقمية، بما في ذلك العملات الافتراضية والعملات المشفرة وعملة البنك المركزي الرقمية وما سنتناولها بعد ذلك.

إذا كنت قد تابعت العملات الرقمية منذ ظهورها (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) في عام 2009، أو كنت قد انضممت مؤخرًا إلى هذا التوجّه بدافع الاهتمام بعملة دوجكوين، فمن المهم اكتساب فهمٍ لقيمتها وما الذي يجعل هذا الأصل الرقمي ذا أهمية مع انتقالنا نحو صناعة تتمحور حول التمويل اللامركزي. تُعدّ العملات الرقمية شكلاً من أشكال الدفع يمكن تبادله عبر الإنترنت مقابل السلع والخدمات. وقد أصدرت العديد من الشركات عملاتها الخاصة، والتي غالبًا ما تُسمّى رموزًا مميزة، ويمكن تداول هذه الرموز تحديدًا مقابل السلعة أو الخدمة التي تقدمها الشركة.

تشبيه مناسب هو رموز الألعاب في صالات الألعاب أو رقائق الكازينو. إذ ستحتاج إلى استبدال العملة الحقيقية بالعملات الرقمية للوصول إلى السلعة أو الخدمة. وتكمن جاذبية استخدام العملات الرقمية في قدرتها على العمل كأداة مالية مرتبطة مباشرة بسلعة أو خدمة محددة. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم العديد من المستثمرين هذه العملات كوسيلة لتخزين القيمة، ما يفتح فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المؤسسيين والأفراد على حد سواء.