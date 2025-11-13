Bayangkan memantau tanda-tanda vital pasien, tetapi hanya memeriksa data setiap beberapa jam—penyedia layanan medis akan melewatkan perubahan penting yang memerlukan tindakan segera.

Organisasi di seluruh industri menghadapi risiko serupa ketika mereka hanya mengandalkan pemrosesan data yang tertunda atau berbasis batch. Untuk bertindak dengan cepat dan presisi, mereka membutuhkan akses ke informasi saat informasi tersebut terjadi. Sistem pemrosesan aliran mengatasi kebutuhan ini dengan terus menyerap dan menganalisis data secara real time, sehingga mengurangi latensi yang melekat pada beban kerja ekstrak, transformasi, muat (ETL) batch terjadwal.

Melalui pemrosesan data yang nyaris seketika dari sistem terdistribusi di seluruh lingkungan hybrid dan multicloud —seperti basis data relasional, data lake, antrean pesan, perangkat IoT, dan aplikasi perusahaan—pemrosesan aliran membantu organisasi membangun tampilan data operasional yang lebih terpadu dan nyaris seketika. Hal ini mendukung contoh penggunaan seperti deteksi anomali dan pencegahan penipuan, harga dinamis, dan personalisasi real-time.



Pemrosesan aliran juga semakin penting untuk meningkatkan inisiatif AI yang bergantung pada data yang terus diperbarui. Seiring bertambahnya volume data dan kompleksitas model, infrastruktur data perusahaan harus mampu menangani throughput tinggi dan penskalaan yang cepat di seluruh lingkungan terdistribusi.

Riset dari IBM® Institute for Business Value menunjukkan bahwa sekitar setengah dari organisasi yang disurvei memprioritaskan pengoptimalan jaringan, pemrosesan data yang lebih cepat, dan komputasi terdistribusi untuk mendukung beban kerja modern. Tanpa kemampuan untuk memproses dan memberikan data bervolume tinggi secara real time, organisasi berisiko mendapatkan insight yang lebih lambat, akurasi model yang berkurang, dan kehilangan peluang untuk memperoleh keunggulan kompetitif.