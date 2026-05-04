Secara historis, pipeline data dirancang untuk menyerap data dari berbagai sumber, mengubahnya dan mengirimkannya ke penyimpanan data untuk dianalisis. Dalam banyak hal, mereka menyerupai koki amatir mengikuti resep: bahan-bahan dikumpulkan, disiapkan, dimasak, dan dipantau dengan hati-hati—setiap langkah ditangani secara berurutan oleh satu orang.

Sementara model ini masih mendefinisikan banyak pipeline saat ini, model ini makin tidak cukup untuk beban kerja pemrosesan data skala besar yang mendukung kecerdasan buatan (AI), machine learning (ML) dan praktik rekayasa data modern.

Saat ini, pipeline data otomatis beroperasi lebih seperti dapur profesional: persiapan dilakukan terlebih dahulu, stasiun khusus menangani tugas yang berbeda secara bersamaan dan proses dikoordinasikan berdasarkan waktu dan permintaan. Alih-alih mengandalkan satu juru masak, sistem ini menstandarkan alur kerja untuk memberikan output yang konsisten dan dapat diskalakan di seluruh lingkungan.