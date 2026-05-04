Cara mengotomatiskan saluran data: Panduan 10 langkah

By Tom Krantz , Alexandra Jonker

Secara historis, pipeline data dirancang untuk menyerap data dari berbagai sumber, mengubahnya dan mengirimkannya ke penyimpanan data untuk dianalisis. Dalam banyak hal, mereka menyerupai koki amatir mengikuti resep: bahan-bahan dikumpulkan, disiapkan, dimasak, dan dipantau dengan hati-hati—setiap langkah ditangani secara berurutan oleh satu orang.

Sementara model ini masih mendefinisikan banyak pipeline saat ini, model ini makin tidak cukup untuk beban kerja pemrosesan data skala besar yang mendukung kecerdasan buatan (AI), machine learning (ML) dan praktik rekayasa data modern.  

Saat ini, pipeline data otomatis beroperasi lebih seperti dapur profesional: persiapan dilakukan terlebih dahulu, stasiun khusus menangani tugas yang berbeda secara bersamaan dan proses dikoordinasikan berdasarkan waktu dan permintaan. Alih-alih mengandalkan satu juru masak, sistem ini menstandarkan alur kerja untuk memberikan output yang konsisten dan dapat diskalakan di seluruh lingkungan.

10 langkah untuk mengotomatiskan pipeline data

Meskipun tidak ada dua implementasi yang terlihat sama, sebagian besar melibatkan serangkaian langkah terkoordinasi yang memandu data melalui siklus hidupnya sambil beradaptasi dengan kebutuhan data yang berkembang. Setiap langkah dapat diotomatisasi secara independen dalam tumpukan data, tetapi otomatisasi pipeline sejati muncul ketika fungsi-fungsi ini bekerja sama secara bersamaan.

Langkah-langkah berikut mengeksplorasi cara untuk mengotomatisasi setiap tahap pipeline data, dengan fokus pada niat, pendekatan implementasi, dan hasil yang dihasilkan:

  1. Tentukan tujuan data
  2. Identifikasi dan buat profil sumber data.
  3. Rancang arsitektur pipeline
  4. Serap dan validasi data
  5. Kembangkan logika transformasi
  6. Simpan dan atur data
  7. Orkestrasikan dan jadwalkan alur kerja
  8. Tambahkan pemantauan dan peringatan
  9. Pastikan skalabilitas dan kinerja
  10. Operasikan, pelihara, dan lakukan iterasi.

1. Tentukan tujuan data

Niat:
Mulailah dengan mendefinisikan dengan jelas apa yang ingin dicapai oleh pipeline. Pipeline modern mendukung berbagai contoh penggunaan, mulai dari analisis data dan machine learning hingga alur kerja otomatis dan pengambilan keputusan real-time. Menetapkan tujuan pipeline pada awal implementasi membantu menentukan ruang lingkup dan proses data untuk langkah-langkah selanjutnya.

Implementasi:
Untuk menyelaraskan tujuan data, tim harus:

  • Tentukan bagaimana data akan digunakan di seluruh analisis, ilmu data, dan sistem operasional, termasuk kasus penggunaan utama dan pemangku kepentingan
  • Menyelaraskan pipeline dengan strategi manajemen data dan tujuan bisnis untuk memastikan mereka mendukung hasil yang terukur
  • Perhitungkan dependensi data dan potensi kendala hilir sejak dini, termasuk bagaimana perubahan dalam sistem hulu dapat berdampak pada output

Hasil:

Pengambilan keputusan berbasis data

Menghubungkan output ke contoh penggunaan tertentu memastikan sistem menginformasikan keputusan bisnis
Desain pipeline yang lebih efisien

Tujuan yang jelas mengurangi pengerjaan ulang dengan memandu keputusan arsitektur dan perkakas di awal proses

2. Mengidentifikasi dan membuat profil sumber data

Niat:
Setelah tujuan ditentukan, organisasi harus menentukan di mana data yang relevan berada dan membangun koneksi di seluruh sistem. Sumber data termasuk database transaksional terstruktur serta sumber tidak terstruktur dan multimodal seperti teks, gambar, dan audio—hampir semua sistem yang menghasilkan atau menyimpan data. 

Implementasi:
Untuk mengidentifikasi dan menyiapkan sumber data, tim harus:

  • Filter kumpulan data berdasarkan tujuan yang ditentukan dan contoh penggunaan untuk fokus pada data yang paling relevan, termasuk data baru
  • Mengklasifikasikan dan membuat katalog aset data berdasarkan jenis, sensitivitas, kepemilikan, dan penggunaan untuk membuat inventaris yang terpusat dan mudah dicari
  • Kumpulan data profil untuk menilai struktur, kelengkapan, kesegaran, duplikasi, dan konsistensi skema

Hasil:

Penemuan data lebih cepat

Pemindaian otomatis menggantikan pencarian manual, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menemukan kumpulan data yang relevan.
Peningkatan visibilitas data

Katalog terpusat memberikan tampilan yang lebih lengkap dan terkini dari data yang tersedia di seluruh sistem
Data sumber yang lebih andal

Pembuatan profil dan standardisasi mengurangi konflik skema dan masalah integrasi hilir

3. Merancang arsitektur pipeline

Niat:
Langkah ini menentukan bagaimana data akan pindah dari sistem sumber ke tujuan yang diinginkan, mendefinisikan pola inti pipeline dan persyaratan operasi sebelum implementasi dimulai.

Implementasi:
Untuk mendesain arsitektur pipeline, tim harus:

  • Memilih infrastruktur data yang sesuai di lingkungan cloud, hybrid cloud, multicloud, atau on premises berdasarkan persyaratan latensi, skala, biaya, dan tata kelola
  • Merencanakan interoperabilitas di seluruh tumpukan data yang lebih luas dengan mengidentifikasi API, konektor, alat integrasi data, dan standar metadata yang diperlukan
  • Mendokumentasikan ketergantungan dan kepemilikan sehingga tim data dan teknik dapat memahami bagaimana sistem berinteraksi dan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap bagian dari pipeline
  • Menentukan pipeline menggunakan metadata dan konfigurasi deklaratif jika memungkinkan, memungkinkan sistem untuk secara otomatis mengelola dependensi dan beradaptasi dengan perubahan tanpa intervensi manual yang konstan

Hasil:

Berkurangnya masalah integrasi

Pemetaan pergerakan data dan dependensi di muka membantu mencegah hambatan hilir dan masalah kompatibilitas
Tata kelola yang lebih kuat

Mendefinisikan kepemilikan, kontrol akses, dan persyaratan metadata lebih awal membantu mendukung kepatuhan dan akuntabilitas

4. Menyerap dan memvalidasi data

Niat:
Pipeline penyerapan data harus menangani volume data yang besar, menangkap data mentah dari sistem batch dan platform streaming data real-time. Arsitektur berbasis peristiwa memproses data saat dihasilkan, sehingga tim data harus memastikan bahwa data yang masuk akurat, lengkap, dan siap untuk digunakan di tingkat hilir.

Implementasi:
Untuk menyerap dan memvalidasi data, tim harus:

  • Menyerap data mentah dalam skala besar dari ekspor terjadwal dan platform streaming data real-time seperti Apache Kafka, memastikan penyerapan yang konsisten di seluruh lingkungan
  • Menggunakan pola pemuatan tambahan seperti change data capture (CDC) untuk memproses pembaruan secara efisien tanpa membebani sistem sumber secara berlebihan
  • Menerapkan mekanisme kontrol seperti coba lagi, buffering, dan penanganan kesalahan untuk mempertahankan kinerja pipeline yang andal, mengurangi kemacetan, dan membangun perilaku pipeline yang lebih tangguh dan dapat melakukan penyembuhan mandiri
  • Menerapkan pemeriksaan validasi selama penyerapan untuk deteksi duplikat, missing values, dan inkonsistensi skema saat data memasuki pipeline
  • Memastikan proses konsumsi tidak memiliki kelemahan idempoten—artinya proses tersebut menghasilkan Hasil yang konsisten di seluruh proses yang berulang—untuk mencegah duplikasi data selama coba lagi atau pemrosesan ulang

Hasil:

Alur data yang konsisten dan andal

Penyerapan data otomatis memastikan data memasuki sistem dengan cara yang dapat diulang dan dapat diandalkan
Peningkatan pemeriksaan kualitas data

Validasi awal mengurangi kesalahan sebelum menyebar ke hilir
Penurunan overhead operasional

Otomatisasi meminimalkan intervensi manual dan membantu mengurangi kesalahan manusia

5. Mengembangkan logika transformasi

Niat:
Data mentah harus diubah menjadi format terstruktur dan dapat digunakan yang mendukung contoh penggunaan seperti analisis data dan machine learning. Langkah ini berfokus pada konversi data yang divalidasi menjadi output yang dapat ditafsirkan dan digunakan oleh sistem hilir secara efektif.

Implementasi:
Untuk mengubah data, tim harus:

  • Mengimplementasi transformasi data menggunakan alat dan bahasa seperti SQL, Python atau kerangka kerja seperti Apache Spark
  • Menstandardisasi transformasi di seluruh kumpulan data melalui platform seperti data build tool (dbt) untuk memastikan konsistensi dan penggunaan kembali di seluruh alur kerja
  • Membersihkan dan menormalkan data untuk menyelesaikan inkonsistensi, menstandardisasikan format, dan menyiapkan data untuk penggunaan di tingkat hilir
  • Menentukan strategi penyegaran terbaik: Penyegaran penuh memproses ulang semua data setiap kali dijalankan, memastikan akurasi tetapi meningkatkan biaya dan waktu proses. Pemrosesan inkremental hanya memperbarui data yang baru atau yang diubah, meningkatkan efisiensi tetapi membutuhkan perlindungan untuk menangkap kesalahan
  • Mempertimbangkan ketidakseimbangan data dan tantangan agregasi skala besar di lingkungan terdistribusi

Hasil:

Data terstruktur dan mudah digunakan

Transformasi mengubah data mentah menjadi format yang konsisten yang dapat ditafsirkan oleh sistem hilir
Peningkatan konsistensi data

Alur kerja standar mengurangi variasi di seluruh kumpulan data dan tim
Pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data.

Data yang terstruktur dengan baik mendukung pemrosesan data yang dapat diskalakan dan intelijen bisnisyang tepat waktu

6. Menyimpan dan mengatur data

Niat:
Setelah data diubah, data harus disimpan dan diatur dengan cara yang mendukung skalabilitas, aksesibilitas, dan penggunaan kembali jangka panjang di seluruh sistem.

Implementasi:
Untuk menyimpan dan mengatur data, tim harus:

  • Menerapkan sistem penyimpanan di seluruh lingkungan termasuk platform cloud-native seperti Microsoft Azure dan IBM Cloud atau infrastruktur on premises
  • Mengatur data ke dalam kumpulan data berlapis menggunakan pola seperti arsitektur medali (tingkatan perunggu, perak, dan emas) untuk memisahkan data mentah, data yang telah dibersihkan,dan data kurasi
  • Gunakan area staging untuk mendukung audit, pemrosesan ulang, dan pemulihan ketika logika transformasi berubah

Hasil:

Penyimpanan data yang dapat diskalakan dan dapat diakses

Sistem terstruktur dengan baik seperti Snowflake dan IBM watsonx.data mendukung akses yang efisien di seluruh tim dan aplikasi
Peningkatan tata kelola data

Manajemen metadata dan silsilah data dapat memberikan visibilitas dan kontrol atas bagaimana data digunakan
Peningkatan kemampuan penggunaan kembali aset data

Lapisan penyimpanan yang terorganisir memudahkan berbagi dan menggunakan kembali data di seluruh contoh penggunaan

7. Mengorkestrasi dan menjadwalkan alur kerja

Niat:
Orkestrasi mengkoordinasikan alur kerja di seluruh ekosistem data yang lebih luas, memastikan bahwa tugas berjalan dalam urutan yang benar dan pada waktu yang tepat.

Implementasi:
Untuk mengatur alur kerja data, tim harus:

  • Mendefinisikan ketergantungan alur kerja dan urutan eksekusi menggunakan grafik asiklik terarah (DAG) untuk memodelkan bagaimana tugas berinteraksi di seluruh alur kerja.
  • Mengonfigurasikan alat orkestrasi — termasuk alat sumber terbuka seperti Apache Airflow, Prefect atau Dagster — untuk mengelola dan menjadwalkan alur kerja data
  • Mengaktifkan pemrosesan paralel dan penjadwalan toleran kesalahan untuk meningkatkan kinerja dan memastikan alur kerja dapat pulih dari kegagalan
  • Menjadwalkan dan memicu alur kerja berdasarkan waktu, peristiwa, atau ketersediaan data hulu
  • Mengintegrasikan orkestrasi dengan alur kerja CI/CD untuk mendukung penerapan yang terkendali dan dapat diulang di seluruh lingkungan
  • Mengkoordinasikan eksekusi menggunakan alat otomatisasi, memungkinkan tim data mengelola operasi pipeline end-to-end. Di lingkungan canggih, agen AI dapat mengorkestrasi alur kerja dan interaksi data secara dinamis.

Hasil:

Eksekusi alur kerja terkoordinasi

Orkestrasi memastikan tugas berjalan dalam urutan yang benar di seluruh sistem
Mengurangi kemacetan

Pemrosesan paralel dan manajemen dependensi meningkatkan efisiensi keseluruhan alur kerja.

8. Tambahkan pemantauan dan peringatan

Niat:
Pemantauan melacak kinerja jaringan pipeline dari waktu ke waktu, memberikan visibilitas ke dalam aliran data dan memunculkan masalah yang muncul. Langkah ini memastikan pipeline tetap dapat diamati dan responsif saat beroperasi di seluruh sistem.

Implementasi:
Untuk memantau dan mengingatkan kinerja pipeline, tim harus:

  • Menangkap metrik utama seperti kesegaran data, throughput, dan tingkat kesalahan untuk mengukur kinerja pipeline

  • Memantau sinyal kualitas data seperti pergeseran distribusi dan tingkat nol di samping metrik sistem

  • Alur kerja instrumen untuk menghasilkan sinyal yang mencerminkan bagaimana data bergerak melalui sistem

  • Memantau lapisan infrastruktur dan data untuk melacak masalah kinerja kembali ke sumbernya

  • Mengonfigurasi peringatan dan ambang batas untuk memberi tahu tim ketika metrik menyimpang dari rentang yang diharapkan

  • Mengaktifkan peringatan dan eskalasi real=time sehingga masalah dapat diatasi sebelum memengaruhi proses hilir

Hasil:

Deteksi masalah dini

Pemantauan dan peringatan real-time membantu mengidentifikasi (dan menyelesaikan) masalah sebelum menyebar ke seluruh sistem
Peningkatan keandalan pipeline

Visibilitas berkelanjutan mengurangi waktu henti dan penurunan kinerja
Transparansi operasional yang lebih besar

Observabilitas memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana data bergerak dan di mana masalah terjadi, membuat debugging lebih cepat dan lebih efektif

9. Memastikan skalabilitas dan kinerja

Niat:
Saat pipelines pindah ke produksi, mereka harus dapat untuk menskalakan dengan volume data yang terus meningkat dan mendukung kinerja yang konsisten di seluruh sistem dan pengguna.

Implementasi:
Untuk memastikan skalabilitas dan kinerja, tim harus:

  • Mendesain untuk pemrosesan data yang dapat diskalakan dengan mengoptimalkan pipeline untuk menangani volume data dan beban kerja yang meningkat di seluruh lingkungan terdistribusi
  • Mengoptimalkan kinerja dan pola akses data untuk mendukung pengambilan yang efisien di seluruh gudang data, data lake, dan aplikasi
  • Memanfaatkan kerangka kerja komputasi terdistribusi untuk meningkatkan throughput dan mengurangi latensi
  • Menerapkan manajemen beban kerja dan alokasi sumber daya untuk menyeimbangkan kinerja, biaya, dan permintaan sistem
  • Memperhatikan konkurensi dan isolasi beban kerja di seluruh tim dan aplikasi.
  • Mengaktifkan akses data yang efisien di seluruh sistem sehingga aplikasi, dasbor, dan model machine learning dapat mengkonsumsi data secara real time

Hasil:

Akses dan konsumsi data yang lebih cepat

Pipeline yang dioptimalkan mendukung keputusan real-time dan aplikasi responsif sambil juga menyediakan alat low-code dan no-code untuk akses data yang demokratis
Pemanfaatan sumber daya yang efisien

Manajemen beban kerja membantu menyeimbangkan harga, kinerja, dan skalabilitas

10. Mengoperasikan, memelihara, dan melakukan iterasi

Niat:
Langkah terakhir mengoperasikan data dengan memicu tindakan berdasarkan output pipeline dan membangun loop umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu.

Implementasi:
Untuk mengembangkan pipeline data, tim harus:

  • Memicu tindakan dari output pipeline seperti notifikasi, alur kerja otomatis, atau pembaruan sistem secara real time
  • Mengintegrasikan pipeline dengan sistem hilir, merampingkan otomatisasi ujung ke ujung di seluruh aplikasi dan ekosistem data
  • Membangun loop masukan yang menangkap Hasil dari tindakan yang digerakkan oleh pipeline dan umpan Hasil kembali ke model, alur kerja, dan logika pemrosesan data untuk menginformasikan pengambilan keputusan di masa depan
  • Menerapkan pengaman untuk mencegah tindakan otomatis menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan.
  • Mengotomatiskan tindakan korektif dalam implementasi lanjutan untuk menyelesaikan masalah tanpa intervensi manual, memungkinkan operasi pipeline yang makin otonom
  • Memelihara dan mendokumentasikan logika pipeline untuk memastikan transparansi, reproduktivitas, dan pemecahan masalah yang lebih mudah
  • Terus mengulangi kinerja pipeline dengan menyempurnakan alur kerja dan beradaptasi dengan perubahan persyaratan

Hasil:

Otomatisasi ujung ke ujung

Pipeline bergerak melampaui pemrosesan data untuk mengoordinasikan tindakan lintas sistem tanpa campur tangan manusia
Pengoptimalan berkelanjutan

Siklus masukan memungkinkan peningkatan berkelanjutan pada model, alur kerja, dan pemrosesan data
Penurunan intervensi manual

Otomatisasi menggeser upaya manusia dari memperbaiki masalah ke meningkatkan kinerja sistem

Penyusun

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Sumber daya

Render 3D dari beberapa ikon berjajar seperti mikrofon dan kamera
Agen AI berjalan pada data. Apakah data Anda siap?

Data Anda adalah keunggulan kompetitif Anda. Pelajari cara memanfaatkan dengan aman dan mendorong ROI terukur dari AI di webinar singkat ini.

Logo Techsplainers
Penjelasan tentang manajemen data

Techsplainers oleh IBM menjelaskan dasar-dasar data untuk AI, dari konsep kunci ke contoh penggunaan dunia nyata. Episode yang jelas dan singkat membantu Anda mempelajari dasar-dasarnya dengan cepat.
Rendering 3D dari beberapa ikon berjajar, seperti tombol volume dan clipboard
Satukan dan akses data Anda untuk membantu meningkatkan skala AI Anda

Pelajari mengapa jalur menuju data yang siap untuk AI sering dimulai dengan akses efektif ke data terstruktur dan tidak terstruktur dan tantangan yang dapat menghambat para pemimpin data.
Logo Dynamiq
Biaya hukum berubah menjadi insight strategis

Pelajari bagaimana agen hukum yang didukung AI membantu mempercepat pengambilan keputusan, mengurangi pekerjaan manual, dan meningkatkan kepatuhan.
Dua pria berbicang dalam sebuah podcast
Akademi AI: Membangun Strategi data untuk AI perusahaan

Dalam episode ini, Cathy Reese menjelaskan bagaimana organisasi saat ini membutuhkan strategi data yang siap untuk AI canggih, yang akan mengharuskan mereka untuk memanfaatkan aset data kualitas tertinggi mereka.
Render 3D dari beberapa ikon berjajar seperti kamera dan pesawat kertas
Data lakehouse hybrid terbuka untuk AI

Sederhanakan akses data dan otomatiskan tata kelola data. Temukan kekuatan mengintegrasikan strategi data lakehouse ke dalam arsitektur data Anda, termasuk mengoptimalkan biaya beban kerja Anda dan menskalakan AI dan analitik dengan semua data Anda, di mana saja.
Render 3D dari dua kubus kaca
Laporan Biaya Pelanggaran Data 2025

Biaya pelanggaran data telah mencapai rekor tertingginya. Dapatkan insight terkini tentang ancaman keamanan siber dan dampak keuangannya terhadap organisasi.
Render 3D dari dua baris dari beberapa ikon seperti kamera, kenop volume, dan clipboard
Panduan pemimpin data untuk data siap AI

Pahami langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti yang dapat diambil oleh pemimpin data untuk mengatasi tantangan data, membangun dasar untuk landasan data tepercaya, dan membantu menyiapkan data organisasi Anda untuk AI.

Render 3D dari beberapa ikon berbaris seperti kamera, kenop volume, dan clipboard
Bagaimana C-suite mengubah informasi menjadi dampak

Jelajahi insight dari 1.700 CDO dalam laporan lintas-industri untuk pemimpin data ini.
Solusi terkait
Perangkat lunak dan solusi manajemen data

Rancang strategi data yang menghilangkan silo data, mengurangi kompleksitas, dan meningkatkan kualitas data untuk pengalaman pelanggan dan karyawan yang luar biasa.

 Jelajahi solusi manajemen data
IBM watsonx.data™

watsonx.data memungkinkan Anda untuk menskalakan analitik dan AI dengan semua data Anda, di mana pun data berada, melalui penyimpanan data yang terbuka, hybrid, dan diatur.

 Temukan watsonx.data
Layanan konsultasi data dan analitik

Dapatkan nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, untuk membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.

 Temukan layanan analitik
Ambil langkah selanjutnya

Rancang strategi data yang menghilangkan silo data, mengurangi kompleksitas, dan meningkatkan kualitas data untuk pengalaman pelanggan dan karyawan yang luar biasa.

  1. Jelajahi solusi manajemen data
  2. Temukan watsonx.data