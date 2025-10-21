Apa itu literasi data?

Dalam budaya berbasis data yang didukung AI saat ini, keterampilan literasi data mendasar sangat penting bagi karyawan di setiap tingkatan. Organisasi menciptakan dan mengumpulkan lebih banyak data daripada sebelumnya: Menurut IDC, penciptaan data global diperkirakan akan mencapai 181 zettabyte pada tahun 2025. Tidak lagi layak atau strategis jika hanya data scientists atau insinyur machine learning yang memanfaatkan informasi ini untuk pengambilan keputusan berbasis data.

Namun, untuk menjadi paham data tidak harus menjadi ilmuwan data. Sebaliknya, itu berarti individu memiliki kepercayaan diri dan keterampilan teknis untuk menggunakan data secara efektif dalam peran mereka untuk mengungkap insight dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Hal ini juga berarti mereka tahu cara mengirim kueri ke alat AI dan menafsirkan insight yang dihasilkan AI.

Kemajuan teknologi membantu mendemokratisasi akses data di seluruh organisasi—sebuah elemen pendukung budaya melek data. Dasbor kecerdasan bisnis (BI), kueri bahasa alami, dan antarmuka yang mudah digunakan merupakan alat yang ampuh untuk memahami data. Tetapi bahkan alat-alat ini membutuhkan literasi data dasar untuk dijelajahi, ditafsirkan, dan digunakan secara efektif.

Bangun keterampilan inti untuk peran data dengan IBM SkillsBuild: Mulai belajar secara gratis.