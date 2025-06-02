Akademi AI

Membangun strategi data untuk AI perusahaan

Data adalah bahan bakar yang menggerakkan semua kemampuan AI dan contoh penggunaan. Meskipun sebagian besar organisasi saat ini memiliki banyak “bahan bakar dalam tangki”, mereka kesulitan menghasilkan model AI generatif yang memberikan nilai bisnis signifikan karena, secara kiasan, mereka menggunakan “bahan bakar berkualitas rendah”. Tanpa data berkualitas, tidak ada AI berkualitas. Dalam episode Akademi AI ini, Cathy Reese menjelaskan bagaimana organisasi saat ini membutuhkan strategi data yang siap untuk AI canggih, yang akan mengharuskan mereka untuk memanfaatkan aset kualitas tertinggi.
Yang akan Anda pelajari
  • Mengapa ledakan AI telah mengubah apa itu “data berkualitas”
  • Cara melampaui hambatan kualitas data
  • Apa yang diperlukan untuk menyiapkan peta jalan untuk kesiapan data
Kombinasi antara proses, teknologi, dan orang yang tepat memastikan data perusahaan Anda berkualitas tinggi, dapat diakses, dan memenuhi persyaratan untuk contoh penggunaan apa pun, terutama AI.
Cathy Reese Mitra Senior, Hybrid Cloud Publik, dan Pemimpin Data IBM Consulting

Dapatkan buku panduan

Panduan untuk Data Siap AI

Data siap AI menekankan bahwa AI mampu mendorong kesuksesan bisnis dimulai dengan data yang disiapkan khusus untuk aplikasi AI. Sumber daya ini mengeksplorasi enam tindakan utama yang dapat diambil oleh pemimpin data untuk memastikan data perusahaan siap mendukung AI secara efektif.

 Unduh panduan
