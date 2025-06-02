Data adalah bahan bakar yang menggerakkan semua kemampuan AI dan contoh penggunaan. Meskipun sebagian besar organisasi saat ini memiliki banyak “bahan bakar dalam tangki”, mereka kesulitan menghasilkan model AI generatif yang memberikan nilai bisnis signifikan karena, secara kiasan, mereka menggunakan “bahan bakar berkualitas rendah”. Tanpa data berkualitas, tidak ada AI berkualitas. Dalam episode Akademi AI ini, Cathy Reese menjelaskan bagaimana organisasi saat ini membutuhkan strategi data yang siap untuk AI canggih, yang akan mengharuskan mereka untuk memanfaatkan aset kualitas tertinggi.
Data siap AI menekankan bahwa AI mampu mendorong kesuksesan bisnis dimulai dengan data yang disiapkan khusus untuk aplikasi AI. Sumber daya ini mengeksplorasi enam tindakan utama yang dapat diambil oleh pemimpin data untuk memastikan data perusahaan siap mendukung AI secara efektif.
