Apa itu Apache Iceberg?

Selain spesifikasi format tabel terbuka, Iceberg juga terdiri atas seperangkat API dan pustaka yang memungkinkan mesin penyimpanan, mesin kueri, dan mesin eksekusi untuk berinteraksi dengan lancar dengan tabel yang mengikuti format tersebut.

Format tabel Iceberg telah menjadi bagian integral dari ekosistem big data, sebagian besar karena kemampuannya untuk menyediakan fungsi yang biasanya tidak tersedia dengan format tabel lainnya. Menggunakan sejumlah metadata yang disimpan di setiap tabel, Iceberg memungkinkan evolusi skema, evolusi partisi, dan rollback versi tabel tanpa perlu penulisan ulang tabel atau migrasi tabel yang mahal. Ini sepenuhnya agnostik sistem penyimpanan, dengan dukungan untuk beberapa sumber data dan tanpa dependensi sistem file.

Awalnya dibuat oleh para insinyur data di Netflix dan Apple pada tahun 2017 untuk mengatasi kekurangan Apache Hive, Iceberg dibuat sebagai sumber terbuka dan disumbangkan ke Apache Software Foundation pada tahun berikutnya. Ini menjadi proyek Apache tingkat atas pada tahun 2020.

Kecepatan, efisiensi, keandalan, dan keramahan pengguna Apache Iceberg secara keseluruhan membantu menyederhanakan dan mengoordinasikan pemrosesan data dalam skala apa pun. Kekuatan ini telah menjadikannya format tabel pilihan untuk sejumlah gudang data, data lake dan data lakehouse terkemuka, termasuk IBM watsonx.data, Netezza dan Db2 warehouse.